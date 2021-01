طبق گفته‌های یکی از تحلیل‌گران معروف چینی که با نام پان جیوتان شناخته می‌شود، هزینه‌ی ساخت اولیه‌ی گوشی‌های شیائومی Mi 11 و آیفون ۱۲ کاملا مشابه هم بوده است اما می‌بینیم که هنگام خرید باید هزینه‌ی بسیار بیشتری را برای نماینده‌ی اپل بپردازیم.

همانطور که می‌دانید، اپل سود زیادی از فروش آیفون‌ها کسب می‌کند و این موضوع حتی برای آن دسته از افرادی که در حوزه‌ی فناوری فعالیت نمی‌کنند هم به خوبی مشخص است. هر سال بیشترین سود از فروش گوشی به این شرکت می‌رسد چرا که سود حاصل از فروش هر آیفون بسیار زیادتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

در بین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌ هوشمند، معمولا شیائومی به عنوان شرکتی شناخته می‌شود که کمترین سود را از فروش گوشی‌هایش دریافت می‌کند. همین موضوع باعث شده این شرکت محبوبیت زیادی در کشورهای مختلف پیدا کند چرا که در کنار کیفیت بالای محصولاتش، قیمت خوبی هم برایشان در نظر می‌گیرد؛ حتی در بخش گوشی‌های بالارده. اینطور که گفته می‌شود، حاشیه سود حاصل از فروش گوشی‌های این شرکت چینی بیشتر از ۵ درصد هم نمی‌شود.

با این حال این شرکت برای شیائومی Mi 11، تا حدودی از سیاست قبلی خود فاصله گرفت. مثلا همین گوشی در نسخه‌ی پایه‌ی خود که از ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و ۸ گیگابایت رم بهره می‌برد، ۲۵۰ دلار بیشتر از هزینه‌ی کلی ساخت به فروش می‌رسد. البته باز هم به نسبت سایر شرکت‌ها، قیمت محصولات شیائومی بسیار مناسب است. برای مثال اگر بخواهیم آیفون ۱۲ را با این گوشی مقایسه کنیم باید بگوییم هزینه‌ی ساخت این دو گوشی مشابه همدیگر است منتها آیفون ۱۲ با قیمت بسیار بیشتری در چین به فروش می‌رسد.

طبق گفته‌های یکی از تحلیلگران معروف چینی با نام پان جیوتان، اپل برای ساخت آیفون ۱۲ حدودا ۳۷۳ دلار هزینه کرد. این در حالی است که درون جعبه‌ی این گوشی شارژر و هدفون هم وجود ندارد. اما نسخه‌ی پایه‌ی این محصول در کشور چین، ۴۳۰ دلار بیشتر از شیائومی Mi 11 قیمت‌گذاری شده که اتفاقا با شارژر ۵۵ واتی هم عرضه می‌شود. (نسخه‌ی بدون شارژر هم با همین قیمت به فروش می‌رسد.)

البته ۳۷۳ دلار، هزینه‌ی ساخت اولیه‌ی آیفون ۱۲ به حساب می‌آید و تمام هزینه‌هایی که شرکت برای تولید یک محصول متحمل می‌شود را شامل نمی‌شود. در واقع هزینه‌ی اولیه تنها مواد اولیه، دستمزد ساخت، هزینه‌ی آب و برق و …، خدمات شخص ثالث و هزینه‌های اداری را در بر می‌گیرد و مواردی نظیر توسعه نرم‌افزار، طراحی، تبلیغات و هزینه‌های تدارکات را شامل نمی‌شود.

با این همه شیائومی هم تمام این مسیر‌ها را برای ساخت، رونمایی و عرضه‌ی یک محصول در پیش می‌گیرد و نکته‌ی جالب هم اینجاست که این شرکت نه توسعه دهنده‌ی سیستم‌عامل گوشی است و نه سخت‌افزار و باید برای تامین آن‌ها به شرکت‌های دیگر پول بپردازد. در حالی که اپل سیستم‌عامل و سخت‌افزار اختصاصی خود را دارد و انتظار می‌رود هزینه‌ی کمتری برای محصولاتش در نظر بگیرد.

با این حال آیفون ۱۲ با هر قیمتی که وارد بازار شده، فعلا فروش بسیار خوبی را تجربه می‌کند. این گوشی اواخر سال ۲۰۲۰ و یا یک ماه تاخیر راهی بازار شد اما به گزارش موسسه آماری CounterPoint، فروش خانواده‌ی آیفون‌ ۱۲ امسال با رشد سالانه‌ی ۲۱ درصدی همراه بود که اپل بخش بزرگی از آن را مدیون عملکرد بسیار عالی آیفون ۱۲ است. در مقایسه با محبوب‌ترین گوشی سال ۲۰۲۰ یعنی آیفون ۱۱، آیفون ۱۲ تنها در هفته‌ی دوم فروش عملکرد ضعیف‌تری داشت، در غیر این صورت توانست در تمام هفته‌ها بهتر از نسل قبل خود ظاهر شود.

با این حال هم شیائومی با دریافت سود کم از فروش گوشی‌هایش عملکرد موفقی تا اینجای کار داشته هم اپل با دریافت سود بیشتر. روز گذشته بود که اعلام شد Mi 11 بعد از گذشت تنها ۵ دقیقه از اولین روز فروش توانست به رکورد ۳۵۰/۰۰۰ نسخه دست پیدا کند که آمار فوق‌العاده‌ای است. البته به طور کلی بسیاری از کاربران بنا به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند در صورتی که قیمت گوشی‌ها مشابه باشد، آیفون خریداری کنند و این موضوع را تحقیقی در کشور آمریکا هم ثابت کرده. به همین خاطر هم هست که گوشی‌های این شرکت، صرف نظر از قیمت، طرفداران بسیار زیادی دارند.

