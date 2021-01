همان‌طور که احتمالا می‌دانید، بخش موبایل ال‌جی در چند سال اخیر وضعیت مساعدی نداشته است. اما به نظر می‌رسد بعد از مدت‌ها انتظار، مدیران این شرکت تصمیم گرفته‌اند وضعیت این بخش از ال‌جی را بهبود ببخشند. به همین خاطر در سال ۲۰۲۰ نشانه‌های اولیه‌ی تغییر مسیر بخش موبایل ال‌جی نمایان شد و امیدواریم این رویکرد ادامه‌دار باشد. در ادامه به گوشی‌های برنده و بازنده‌ی ال‌جی در سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم.

برنده: ال‌جی ولوت ۵G

ال‌جی ولوت یک مثال بارز برای تغییر مسیر این شرکت محسوب می‌شود. اول از همه باید به برند «ولوت» (Velvet) اشاره کنیم که یک تصمیم عالی برای کنار گذاشتن برند سری گوشی‌های G و امتحان کردن ایده‌ی جدیدی است.

ال‌جی ولوت ۵G موفق شد سروصدای زیادی راه بیندازد. این گوشی مانند بسیاری از دیگر گوشی‌های ۲۰۲۰ از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برد که علی‌رغم داشتن قیمت پایین، مجهز به مشخصه‌های پیشرفته‌ای است و در ضمن از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند. به نظر می‌رسد ال‌جی ولوت ۵G محبوب‌ترین گوشی ال‌جی در سال ۲۰۲۰ بوده و بنابراین این تغییر رویکرد بخش موبایل ال‌جی با موفقیت مواجه شده است.

بازنده: ال‌جی ولوت

این شرکت مدتی بعد از معرفی مدل ۵G ولوت، مدل ۴G آن را هم راهی بازار کرد که در کمال تعجب از تراشه‌ی قدیمی اسنپ‌دراگون ۸۴۵ بهره می‌برد. همان‌طور که انتظار داشتیم، این گوشی اصلا مورد توجه قرار نگرفت و معلوم نیست دلیل مدیران ال‌جی برای حرکت عجیب و غریب چه بوده است.

باید خاطرنشان کنیم این گوشی به دلیل بهره‌گیری از تراشه‌ی قدیمی علاوه بر اینکه پشتیبانی از ۵G را از دست داده، بلکه از سرعت شارژ پایین‌تری هم بهره می‌برد. می‌توان این احتمال را مطرح کرد که ال‌جی تعدادی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۴۵ در انبارهای خود داشته و با این کار خواسته از آن‌ها استفاده کند.

برنده: ال‌جی K92

ال‌جی K92 هم یکی دیگر از گوشی‌های میان‌رده‌ی موفق این شرکت به حساب می‌آید. البته ال‌جی برای این شرکت از برند سری K استفاده کرده که عمدتاً به گوشی‌های پایین‌رده اختصاص دارد. احتمالا ال‌جی می‌خواسته شرایط بازار را بررسی کند و شاید در آینده گوشی‌های میان‌رده‌ی جدید خود را به عنوان عضوی از سری ولوت راهی بازار کند.

این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۶۹۰ بهره می‌برد و مجهز به دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی است. ال‌جی K92 در کل از ویژگی‌های پر زرق‌وبرقی بهره نمی‌برد اما نشان‌دهنده‌ی ورود این شرکت به یک مسیر درست است.

بازنده: ال‌جی V60

ال‌جی V60 یکی از پرچم‌داران این شرکت است که در سال ۲۰۲۰ در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار گرفته است. ال‌جی امیدوار بود که این گوشی به لطف استفاده از یک کیس مخصوص که نمایشگر ثانویه را به ارمغان می‌آورد، مورد توجه کاربران قرار می‌گیرد. اما در نهایت این تلاش ال‌جی مانند تلاش‌های قبلی این شرکت در همین زمینه با شکست مواجه شد.

برنده: ال‌جی وینگ

این گوشی با وجود اینکه به طور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته، اما به خوبی ظرفیت‌ها و امکانات بخش تحقیق و توسعه‌ی ال‌جی را نشان می‌دهد. ال‌جی با راه‌اندازی بخش جدیدی به نام پروژه Explorer در تلاش است محصولات نوآورانه‌ای را طراحی و راهی بازار کند. چنین کاری مطمئناً نیاز به هزینه‌ی بودجه‌ی زیادی دارد ولی نمی‌توان این ریسک‌پذیری ال‌جی را تحسین نکرد.

به عنوان مثال محصول بعدی پروژه Explorer یک گوشی با نمایشگر رول شونده است که ظاهراً در آینده‌ی نزدیک معرفی می‌شود. باید ببینیم تلاش‌های ال‌جی برای نوآوری در حوزه‌ی موبایل با استقبال کاربران هم روبرو می‌شود یا نه.

