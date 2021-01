آخرین محصولی که اپل در سال ۲۰۲۰ از آن رونمایی کرد ایرپادز مکس بود. با وجود اینکه انتظار می‌رفت اپل در این سال از دستگاه‌های دیگری هم رونمایی کند، اما با رسیدن سال جدید مطمئن شده‌ایم که اپل قصد دارد بسیار از محصولات پرحاشیه‌ای دیگر را در سال ۲۰۲۱ رونمایی کند.

اپل در سال گذشته با برگزاری سه رویداد آنلاین در ماه‌های آخر سال ۲۰۲۰، کار بی‌سابقه‌ای را انجام داد. با وجود برگزاری این سه رویداد آنلاین و رونمایی از محصولاتی مانند آیپد ایر جدید، اپل واچ سری ۶، هوم‌پاد مینی، آیفون‌های ۱۲ و اولین مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون، در حالی که انتظار می‌رفت برنامه‌ی اپل برای رونمایی از محصولاتش در سال ۲۰۲۰ به پایان رسیده باشد، این شرکت در روز‌های پایانی سال از ایرپادز مکس هم رونمایی کرد.

با وجود رونمایی از محصولات متنوع توسط اپل در سال ۲۰۲۰، اما باید بگوییم که محصولات بسیار زیادی وجود دارند که با وجود مطرح شدن شایعه‌ها و حدس و گمان‌های مختلف، شاهد رونمایی از آن‌ها در سال گذشته نبودیم.

با وجود عدم رونمایی از این محصولات، اما اطلاعات منتشر شده ایده‌هایی را در رابطه با آن‌ها به ما داده‌اند. همچنین با توجه به سابقه‌ی اپل در رونمایی از محصولاتش در گذشته می‌توانیم که حدس‌هایی را در رابطه با زمان رونمایی این محصولات بزنیم.

با توجه به این موضوع در این مقاله قصد داریم به محصولاتی بپردازیم که انتظار می‌رود این غول دنیای تکنولوژی در اوایل سال ۲۰۲۱ از آن‌ها رونمایی کند.

رویداد بعدی اپل چه زمانی برگزار می‌شود؟

با وجود اینکه بحران به وجود آمده در سال ۲۰۲۰ و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ باعث بر هم خوردن بسیاری از برنامه‌های زمانی شد، اما نگاهی به سابقه‌ی اپل در گذشته به ما کمک می‌کند که حدس‌های منطقی را در رابطه با زمان برگزاری‌ رویداد‌های اپل در سال ۲۰۲۱ بزنیم.

نگاهی به سابقه‌ی اپل در زمان رونمایی از محصولاتش در گذشته نشان می‌دهد که به احتمال زیاد این شرکت برنامه‌ای را برای رونمایی از محصول جدید در اوایل سال جدید ندارد. اگر سابقه‌ی ۱۰ ساله‌ی اپل را برای دستیابی به برنامه‌ی زمانی رونمایی از محصولات جدید بررسی کنیم، می‌بینیم که این شرکت تنها در ماه ژانویه (دی) ۲۰۱۳ از نسل سوم اپل TV همراه با به‌روزرسانی‌هایی رونمایی کرده بود و این شرکت از قبل دعوت نامه‌ای برای این محصول منتشر نکرده بود.

در دهه‌ی گذشته این شرکت تکنولوژی کوپرتینویی بیشتر محصولات جدید را در ماه مارچ (اسفند) رونمایی کرده است. به عنوان نمونه از سال ۲۰۱۶ تاکنون در این زمان شاهد رونمایی از آیپد‌های جدید هستیم. با وجود اختصاص داشتن این زمان به رونمایی از آیپد‌های جدید، اما اپل در گذشته از این فرصت برای رونمایی از محصولات دیگری هم استفاده کرده است.

از جمله‌ای این محصولات می‌توانیم به رونمایی از مک‌بوک ایر در سال ۲۰۲۰، آی‌مک با نمایشگر ۴K رتینا و آی‌مک با نمایشگر ۵K رتینا در سال ۲۰۱۹، نسل دوم ایرپادز، اولین نسل آیفون SE و چندین مدل مک‌بوک در سال ۲۰۱۵ اشاره کنیم.

البته باید بگوییم که رخ دادن این اتفاق‌ها در گذشته به معنای کنار گذشتن کامل ماه ژانویه (دی) و ماه فوریه (بهمن) نیست. به عنوان نمونه اپل با وجود رونمایی از هوم‌پاد در WWDC آن را در ماه فوریه (بهمن) ۲۰۱۸ به بازار عرضه کرد.

علاوه‌بر این، در گذشته هم دیده‌ایم که این شرکت از مدل‌های جدید مک‌بوک پرو در ماه فوریه (بهمن) ۲۰۱۳ رونمایی کرده است. تنها با توجه به این اطلاعات بدست آمده می‌توانیم بگوییم که احتمال رونمایی از محصولات مهم در ماه‌های ژانویه (دی) و فوریه (بهمن) کم است.

البته نباید تأثیر سال ۲۰۲۰ را نادیده گرفت. همان‌گونه که گفتیم اپل در سال گذشته با برگزاری سه رویداد پشت سر هم از محصولات مختلفی رونمایی کرد. علاوه‌بر این، با توجه به تعداد محصولاتی که انتظار داریم اپل امسال از آن‌ها رونمایی کند و شرایط موجود، نمی‌توان به‌صورت قطعی درباره‌ی زمان رونمایی از محصولات جدید در سال ۲۰۲۱ نظر داد.

انتظار چه محصولاتی را از اپل داشته باشیم؟

اپل شرکتی نیست که از یک محصول قبل از آماده شدن آن رونمایی کند. علاوه‌بر این، اپل از محصولات جدیدش در زمان‌های بسیاری مناسبی هم رونمایی می‌کند. به عنوان نمونه یکی از دلایل رونمایی و عرضه‌ی مدل‌های جدید آیپد در ماه مارچ (اسفند) این است که افرادی که قصد خرید محصولات آموزشی را دارند در این زمان اقدام به خرید محصولات جدید می‌کنند.

اپل همچنین از آیفون‌های جدید همواره در آخرین‌ ماه‌های سال میلادی رونمایی می‌کند تا شانس فروش آن‌ها در تعطیلات سال جدید به بالاترین میزان ممکن برسد. حتی اگر نتوانیم که دلیل رونمایی از یک محصول اپل را به این راحتی کشف کنیم، اما می‌توان گفت که همیشه دلیلی پشت در نظر گرفتن آن زمان برای رونمایی وجود دارد.

اپل همواره برای کار‌های که انجام می‌دهد و زمان انجام آن کار‌ها دلیل مشخصی را دارد. به عنوان نمونه اپل سال‌هاست که از اپل واچ در مراسم‌های مربوط به رونمایی آیفون‌ها، رونمایی می‌کند تا این پوشیدنی هوشمند از هیاهو صورت گرفته در هنگام رونمایی از آیفون‌های جدید بهره‌مند شود.

با این وجود، همیشه فهمیدن دلیل کامل کار‌های اپل به‌ این راحتی نیست و کاربران و افراد زیادی هستند که فکر می‌کنند چرا اپل تاکنون از «ایرتگز» (AirTags) رونمایی نکرده است. افرادی زیادی هستند که اطمینان دارند این شرکت به دنبال قابلیت خاصی در این وسیله است.

در نهایت باید بگوییم که اپل قصد دارد از محصولات بسیار زیادی رونمایی کند و ما فقط نمی‌توانیم به قطعیت بگوییم که چه زمانی این شرکت از این محصول‌ها رونمایی خواهد کرد.

۱. ایرتگز

ایرتگز اپل مثال کاملی است که تمامی گفته‌های قبلی در رابطه با آن صحت دارد. همان‌گونه که در خبر‌های مختلف آمده است، ایرتگز اپل وسیله‌ای برای ردیابی وسایل گم شده و مطلع شدن از محل آن‌هاست. اطلاعات منتشر شده از تأمین کنندگان قطعات، عکس‌های منتشر شده و حتی کد‌های استفاده شده در سیستم عامل iOS در رابطه با این وسیله همگی با قطعیت بالا تأیید می‌کنند که رونمایی از ایرتگز نزدیک است.

البته این امکان وجود دارد که اپل از نام دیگری برای این وسیله استفاده کرده باشد، همان‌گونه که مدت‌ها تصور می‌شد هدفون روگوشی اپل ایرپادز استودیو نام خواهد داشت اما اپل با رونمایی از این هدفون با نام ایرپادز مکس همه را سورپرایز کرد. همچنین زمانی که اپل از اولین مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون رونمایی کرد کاربران در آن زمان برای اولین بار با پردازنده‌ی جدید این شرکت به نام M1 آشنا شدند.

شایعه‌های مختلفی درباره‌ی ایرتگز اپل تاکنون منتشر شده است. بعضی از این شایعه‌ها که کمتر موثق هستند ادعا می‌کنند که این وسیله فقط برای ردیابی و مطلع شدن از محل وسایل گم شده نیست و اپل قصد دارد از قابلیت‌های مربوط به واقعیت افزوده برای مطلع شدن از محل این وسیله با اپ Find My در آن استفاده کند تا کاربران بتوانند به استفاده از دوربین آیفون از محل تقریبی ایرتگز مطلع شوند.

اطلاعات منتشر شده در رابطه با ایرتگز نشان می‌دهند که این وسیله به جای مشخص کردن محل خود و مصرف باتری به دلیل استفاده از GPS، به طور منظم اموجی را به محیط اطرافش ارسال می‌کند تا این امواج به آیفون‌های برسد که در آن محل حضور دارند.

این امواج ارسال شده توسط آیفون افراد مختلف دریافت می‌شود و سپس آیفون این امواج را که دارای اطلاعات مکانی ایرتگز هم هستند به صورت رمز گذاری شده در می‌آورد و برای صاحب ایرتگز می‌فرستد.

با توجه به کاربرد ایرتگز بسیار مهم است که بتوان آن را به وسایل مختلف مانند دسته کلید متصل کرد یا که آن را در جیب کیف قرار داد. با توجه به استفاده از طراحی دایره‌ای شکل و داشتن اندازه‌ای شبیه سکه، این احتمال وجود دارد که اپل ایرتگز را در محفظه‌ای چرمی یا محفظه‌ی دارای گیره‌ای قرار دهد تا کاربران با توجه به وسیله‌ای که می‌خواهند آن را ردیابی کنند ایرتگز مناسب را خریداری کنند.

با وجود اینکه اپل از ایرتگز در سال ۲۰۲۰ رونمایی نکرد، اما شایعه‌های منتشر شده ادعا می‌کنند که زمان رونمایی از این وسیله نزدیک است. یکی از گزارش‌هایی که در ۹ اکتبر (۱۸ مهر) منتشر شده است ادعا می‌کند که اپل رونمایی از ایرتگز را تا ماه مارچ (اسفند) به تعویق انداخته است.

در نهایت باید بگوییم که اگر اپل قصد داشته باشد از ایرتگز رونمایی کند به احتمال زیاد قیمت این وسیله بیشتر از وسایل مشابهی مانند Tile و دیگر رقیبان خواهد بود. با توجه به این موضوع، به احتمال زیاد اپل این وسیله‌ی جانبی را با قیمتی در حدود ۲۵ تا ۳۵ دلار عرضه خواهد کرد.

۲. آی‌مک ۲۴ اینچی

اپل در سال گذشته از مک‌مینی، مک‌بوک ایر و نسخه‌ی ۱۳ اینچی مک‌بوک پرو با پردازنده‌ی ساخت اپل به نام M1 رونمایی کرد. همان‌گونه که می‌دانید این شرکت اعلام کرده است که برای جایگزینی کامل پردازنده‌های اینتل با تراشه‌های ARM ساخت خودش زمانی ۲ ساله را در نظر گرفته است.

با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم که به‌طور حتم در آینده شاهد رونمایی از مک‌های دیگری با تراشه‌های ساخت اپل خواهیم بود. تنها به قطعیت نمی‌توان گفت که مک‌های بعدی دارای تراشه اپل سیلیکون در مقایسه با مک‌های دارای تراشه‌ی M1 چه عملکردی را خواهند داشت.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد از آی‌مک ۲۴ اینچی رونمایی کند. اگر این اطلاعات منتشر شده حقیقت داشته باشند بدون شک این آی‌مک ۲۴ اینچی با نمونه‌ی کنونی تفاوت‌هایی را خواهد داشت. با قطعیت می‌توانیم بگویم که اولین تفاوت این آی‌مک با نمونه‌ی فعلی استفاده از پردازنده‌ی ساخت اپل به جای اینتل در آن است.

البته هنوز نمی‌دانیم که تراشه‌ی به کار رفته در این آی‌مک جدید چه تراشه‌ای خواهد بود. نمی‌دانیم که اپل قصد دارد از تراشه‌ی تازه‌ی معرفی شده‌ی M1 در این آی‌مک استفاده کند یا که این شرکت قصد دارد از نسخه‌ی بهبود یافته‌ی این تراشه یا به‌طور کامل از تراشه‌ی جدیدی در این آی‌مک استفاده کند.

تحلیل‌گر باسابقه‌ی محصولات اپل یعنی میگ چی کو، حدس و گمان‌هایی را در رابطه با رونمایی از آی‌مک ۲۴ اینچی در سال ۲۰۲۱ مطرح کرده است. گزارش منتشر شده توسط DigiTimes در ماه ژوئن (خرداد) نشان می‌داد که اپل قصد داشته از این آی‌مک در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۰ رونمایی کند که به نظر می‌رسد این گزارش در رابطه با زمان رونمایی از این آی‌مک خوش‌بینانه رفتار کرده بود.

به‌طور حتم استفاده از تراشه‌‌ی اپل سیلیکون و تغییر طراحی برای استفاده از نمایشگر بزرگتر در آی‌مک باعث می‌شود که اپل بتواند این کار را به گونه‌های متفاوتی انجام دهد. به‌دلیل استفاده از تراشه‌های ARM در آی‌مک جدید حتی ممکن است که اپل نسخه‌ای از آی‌مک را به صورت بدون فن توسعه دهد. در کنار این آی‌مک، اپل بدون شک مدل‌هایی را هم که دارای فن برای خنک کنندگی بیشتر باشند عرضه خواهد کرد.

شایعه‌های وجود دارند که ادعا می‌کنند اپل برای کاهش حاشیه‌های نمایشگر آی‌مک و استفاده از نمایشگر بزرگتر در آن، قصد دارد از زبان طراحی آیپد پرو در این دستگاه هم استفاده کند. به طور حتم استفاده از این زبان طراحی باعث می‌شود که نمایشگر به کار رفته در آی‌مک جدید دارای حاشیه‌های اندک و یکنواختی در اطراف خود باشد.

همچنین این احتمال هم وجود دارد که اپل در زمان توسعه‌ی این آی‌مک از برخی از المان‌های به کار رفته در نمایشگر گران قیمت Pro Display XDR استفاده کند. علاوه‌بر تغییر نمایشگر، ممکن است که اپل آی‌مک بعدی را با استفاده از تکنولوژی جدیدی در نمایشگر مانند Mini-LED عرضه کند. اگر این اتفاق بیفتد آی‌مک بعدی در مقایسه با نسل فعلی خود به‌طور کامل دگرگون خواهد شد.

تصور می‌شود که اپل آی‌مک دارای تراشه‌ی اپل سیلیکون را با قیمت بیشتری عرضه کند در نتیجه ممکن است قیمت در نظر گرفته شده برای این آی‌مک بیشتر از مدل فعلی دارای نمایشگر ۴K باشد.

۳. آیپد مینی ۶

اپل در ماه مارچ ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷) از نسل پنجم آیپد مینی رونمایی کرد. با توجه به این موضوع، احتمال اینکه بعد از دو سال شاهد رونمایی از مدل بعدی این آیپد باشیم، منطقی است. البته باید بگوییم که تاکنون حدس و گمان‌های اندکی در رابطه با آیپد مینی ۶ منتشر شده است.

در یک گزارش منتشر شده توسط مینگ چی کو به این موضوع اشاره شده است که اپل قصد دارد از این آیپد در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. اپل همچنین قصد دارد تا سیاست‌های مشابه آیفون SE را در این آیپد اجرا کند. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که اپل از پردازنده‌ی جدید و قوی در این آیپد استفاده کند و این دستگاه از نمایشگری با اندازه‌ی ۸٫۵ تا ۹ اینچ بدون حاشیه برخوردار باشد.

همان‌گونه که دیدیم اپل در آیپد ایر جدید هم پورت لایتنیگ را با پورت USB-C جایگزین کرد. در نتیجه این احتمال هم وجود دارد که شاهد استفاده از پورت USB-C در آیپد مینی بعدی هم باشیم.

۴. ایرپادز X

یکی دیگر از ایرپادز‌هایی که انتظار می‌رود اپل در آینده از آن رونمایی کند ایرپادز X است. به نظر می‌رسد که این نسخه از ایرپادز در واقع نسخه‌ی ارزان‌تر ایرپادز بدون سیمی است که اپل هم اکنون آن را به فروش می‌رساند.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که این ایرپادز ممکن است به شکل کامل بدون سیم نباشد. در نتیجه دو ایرباد تشکیل دهنده‌ی این ایرپادز با سیمی که دارای قسمتی برای کنترل ایرپادز است، به یکدیگر متصل باشند و طراحی این ایرپادز مشابه BeatsX باشد.

استفاده از این طراحی باعث می‌شود تا این ایرپادز مناسب افرادی باشد که قصد دارند در هنگام ورزش به آهنگ‌های مورد علاقه خود گوش دهند. همچنین به دلیل استفاده از سیم برای متصل کردن ایرباد‌های این ایرپادز به یکدیگر امکان گم شدن تنها یک ایربادز در زمان استفاده از بین می‌رود.

با توجه به این اینکه اپل ممکن است از خاصیت آهن‌ربایی برای اتصال گوشی‌های این ایرپادز به یکدیگر استفاده کند، می‌‌توان گفت که نگهداری از ایرپادز X در مقایسه با ایرپادز اپل ساده‌تر خواهد بود زیرا کاربران می‌توانند هنگامی که از آن استفاده نمی‌کنند آن را به دور گردن خود بیاندازند.

همچنین این احتمال وجود دارد که اپل قصد داشته باشد نسخه‌ی ارزان قیمتی از ایرپادز پرو را با قابلیت‌های کمتر در مقایسه با آن عرضه کند. البته باید بگوییم که این ایرپادز دارای این قابلیت‌ها ممکن است که قیمتی بالا و در حدود ۲۰۰ دلار داشته باشد.

۵. ایرپادز پرو Lite

به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد از یک ایرپادز برای پر کردن فاصله‌ای میان ایرپادز و ایرپادز پرو، رونمایی کند. ایرپادز پرو Lite اپل در واقع برخی از قابلیت‌های ایرپادز پرو این شرکت را ارائه خواهد داد، اما در مقایسه با آن دارای قیمت کمتری خواهد بود.

هنوز نمی‌توان به صورت قطعی گفت که اپل از چه ویژگی‌هایی از ایرپادز پرو در این ایرپادز استفاده خواهد کرد اما احتمال اینکه شاهد ویژگی‌هایی مانند حذف نویز محیط فعال در این ایزپادز باشیم زیاد است. البته ممکن است که سیستم حذف نویز محیط این ایرپادز به خوبی ایرپادز پرو نباشد.

دیگر اطلاعات منتشر شده راجع به این ایرپادز نشان می‌دهند که اپل از طراحی مشابه ایرپادز و ایرپادز پرو در ایرپادز پرو Lite استفاده خواهد کرد در نتیجه این ایرپادز از دو ایرباد تشکیل شده که به شکل کاملی بدون سیم هستند و در محفظه‌ی شارژر عرضه خواهند شد.

انتظار می‌رود که قیمت در نظر گرفته شده برای ایرپادز پرو Lite در حدود ۲۰۰ دلار باشد. بعضی حدس و گمان‌های مطرح شده زمان رونمایی از این ایرپادز را نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ عنوان می‌کنند.

۶. اپل TV 6

به‌نظر می‌رسد اپل نتوانسته است که به موقع از نسخه‌ی جدید‌تر اپل TV رونمایی کند. اپل آخرین‌بار در سال ۲۰۱۷ از اپل TV 4K رونمایی کرده بود. با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم که زمان رونمایی از نسخه‌ی به‌روز شده‌ای این دستگاه نزدیک است. شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل TV بعدی به احتمال زیاد اپل TV 6 نام خواهد داشت.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که اپل قصد دارد در این نسخه‌ی به‌روز شده از پردازنده‌ی سری A جدید‌تری استفاده کند. به‌طور حتم استفاده از پردازنده‌‌هایی مانند A12Z Bionic یا دیگر تراشه‌های جدید‌تر باعث می‌شود که کاربران بتوانند با توان گرافیکی بیشتری به انجام بازی‌های بپردازند که هم‌ اکنون در اپل Arcade موجود است.

بعد از پردازنده‌، به احتمال زیاد اپل قصد دارد از حافظه‌ی داخلی بیشتری در این دستگاه استفاده کند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد نسل بعدی این دستگاه را با حافظه‌ی داخلی ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی عرضه کند. علاوه‌بر این‌ها، شایعه‌ها نشان می‌دهند که پشتیبانی از Ultra-Wideband به‌دلیل استفاده از تراشه‌ی U1 در این دستگاه باعث بهبود قابلیت‌های مربوط به تشخیص موقعیت و افزایش قدرت کنترلر جدید دارای سیری خواهد شد.

با وجود انجام این به‌روزرسانی‌های سخت افزاری، به نظر می‌رسد که اپل برنامه‌ای را برای افزایش قیمت این دستگاه ندارد و قصد دارد که اپل TV 6 را با توجه به حافظه‌ی داخلی آن در قیمت‌های ۱۷۹ و ۱۹۹ دلار عرضه کند.

منبع: Appleinsider

