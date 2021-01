۵ کاری که سامسونگ برای موفقیت در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

سامسونگ در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان به حساب می‌آید اما در سالی که گذشت، دیدیم که یک سری نقاط ضعف عمده در سیاست‌های این شرکت وجود دارد که عدم رفع آن‌ها می‌تواند در ادامه به ضرر آن تمام شود. بنابراین تصمیم گرفتیم در این مطلب به کارهایی بپردازیم که سامسونگ می‌تواند با انجام آن‌ها در سال ۲۰۲۱ موفقیت زیادی کسب کند.

سامسونگ در سال ۲۰۲۰ فراز و نشیب زیادی را تجربه کرد. از طرفی گوشی‌هایی نظیر گلکسی S20 فن ادیشن، گلکسی Z Fold 2 و میان‌رده‌های سری A توانستند سهم خوبی از فروش گوشی‌های این شرکت را از آن خود کنند، اما از طرفی دیگر پرچم‌دارهای سری S20 و نوت ۲۰ آنطور که انتظار می‌رفت، موفقیت‌آمیز ظاهر نشدند.

با در نظر گرفتن اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد، می‌توان فهمید تمایل کاربران برای انتخاب سامسونگ بیشتر به خاطر گوشی‌های ارزان‌قیمت‌تر است. شاید بتوان شیوع ویروس کرونا را یکی از عوامل مهم این موضوع در نظر گرفت اما نباید فراموش کرد پرچم‌داران غول کره‌ای قیمت بسیار بالایی هم دارند. با این حال این دلیل هرچه که بوده، شرکت ظاهرا به این نتیجه رسید که همه، به پرچم‌دارهای بیش از ۱۰۰۰ دلار نیازی ندارند.

سامسونگ در سال ۲۰۲۰ از گوشی گلکسی S20 فن ادیشن رونمایی کرد که می‌شد آن را همان گلکسی نوت ۲۰ بدون قلم در نظر گرفت. اما قیمت پایه‌ی ۷۰۰ دلار را برای آن تعیین کرد تا بدین ترتیب بالاخره شاهد یک پرچم‌دار مقرون به صرفه هم در سبد محصولات این شرکت باشیم. استقبال خوب کاربران از این محصول هم نشان داد آنچه که سامسونگ باید در سال ۲۰۲۱ انجام دهد، تمرکز بیشتر روی گوشی‌های مقرون به صرفه‌تر است و نه لزوما پرچم‌دارهای گران‌قیمت.

از طرفی نباید گوشی‌های تاشو را فراموش کرد. شرکت کره‌ای اکنون در این زمینه حرف اول را می‌زند چرا که هیچ شرکت دیگری در این زمینه فعالیت خاصی ندارد. بنابراین همه چیز به سامسونگ بستگی دارد. اگر روند موفقیت‌آمیز آن‌ها در ساخت گوشی‌های تاشو در سال ۲۰۲۱ هم ادامه پیدا کند، اعتماد مردم به محصولات این شرکت افزایش یافته و سامسونگ برترین تولید‌کننده‌ی گوشی‌های تاشو خواهد شد. اما اگر این اتفاق رخ ندهد و به خاطر یک سری اشتباهات، گوشی‌های تاشو با مشکل مواجه شوند، با در نظر گرفتن ورود رقبای قدرتمند به این بخش، می‌تواند ضربه‌ی بزرگی به شرکت وارد کند.

با این حال سامسونگ برای موفقیت در سال جاری، باید اقداماتی را انجام دهد تا جایگاه خود را به عنوان برترین سازنده و فروشنده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان حفظ کند. در ادامه به ۵ مورد از این اقدامات می‌پردازیم که می‌توانند به سامسونگ در رسیدن به موفقیت کمک کنند.

محصولات برنده و بازنده‌ی سامسونگ در سال ۲۰۲۰

تولید گوشی‌هایی با ارزش خرید بالا

همانطور که اشاره شد، در سالی که گذشت شاهد رونمایی از گوشی گلکسی S20 فن ادیشن بودیم. محصولی که در واقع همان نسخه‌ی لایت پرچم‌دارهای این شرکت به حساب می‌آمد اما از همان پردازنده‌ی قدرتمند بکار رفته در گوشی‌های بالارده بهره می‌برد. این گوشی شاید بهترین محصولی نبود که سامسونگ در سال ۲۰۲۰ عرض کرد اما با در نظر گرفتن قیمتی که داشت، می‌شد آن را ارزشمندترین گوشی سال شرکت به حساب آورد.

بدیهی است اگر سامسونگ روی ساخت چنین محصولاتی تمرکز کند، موفقیت بیشتری کسب خواهد کرد و این موضوع را می‌توان از فروش بالای گوشی‌هایی نظیر آیفون ۱۱ و ۱۲، وان‌پلاس ۸ و ۸T، شیائومی Mi 11 و بسیاری از گوشی‌های دیگر متوجه شد که در واقع نسخه‌ی ارزان‌قیمت پرچم‌داران هر سال بودند و فروش کم‌نظیری را هم تجربه کردند.

با این همه شواهد، سامسونگ نمی‌تواند و نباید بار دیگر روی افزایش قیمت محصولات بالارده‌ی خود اصرار داشته باشد و حداقل هر سال یک نسخه از پرچم‌داران خود را با قیمت کمتر از ۱۰۰۰ دلار راهی بازار کند. در دوره‌ای که شرکت‌های رقیب وضعیت بسیار خوبی را سپری می‌کنند، پرداخت ۱۴۰۰ دلار برای پرچم‌داری که صرفا از قلم پشتیبانی می‌کند یا می‌تواند ۱۰۰ برابر زوم دیجیتال داشته باشد آنقدرها منطقی نیست چرا که بسیاری از گوشی‌های دیگر حتی با نصف این قیمت، قابلیت‌‌های بسیار مناسب و کاربردی را ارائه می‌دهند.

تمرکز بیشتر روی گوشی‌های تاشو

سامسونگ اعلام کرده در سال ۲۰۲۱ گوشی‌های تاشوی بیشتری راهی بازار می‌شوند که برخی از آن‌ها نیز مقرون به صرفه خواهند بود. البته این مقرون به صرفه لزوما به معنای ارزان‌قیمت نیست. چرا که فعلا طراحی و تولید گوشی‌های تاشو هزینه‌ی بالایی دارد. سامسونگ می‌تواند بیشترین گوشی‌های تاشوی دنیا را تولید کند که فعلا هم این کار را انجام داده اما وقتی دلیل کافی برای نخریدن آن وجود داشته باشد، محصول تولید شده ارزشی نخواهد داشت.

سوا از این مسئله که گوشی تاشو می‌تواند تا شود، چه کارهای دیگری می‌تواند انجام دهد که آن را از سایر گوشی‌های دیگر متمایز کرده و در واقع شما را به پرداخت چیزی حدود ۲۰۰۰ دلار مجاب کند؟ اینکه یک گوشی با اندازه‌ی یک تبلت را بتوانید درون جیب خود قرار دهید فوق‌العاده است. اما در درجه‌ی اول باید به آن نیاز داشته باشید.

سامسونگ برای اینکه فروش گوشی‌های تاشوی خود را بیشتر کند، باید به کاربران دلایل کافی ارائه کند مبنی براینکه آن‌ها به گوشی جدید نیاز دارند. در غیر این صورت چرا اصلا باید صنعت گوشی‌های هوشمند به چنین سمتی می‌رفت وقتی قرار است نیازی به آن نباشد؟ اکنون اگر از کاربرانی که گوشی‌های تاشوی این شرکت را خریداری‌ کرده‌اند بپرسید، دلایل زیادی برای دوست داشتن این محصولات خواهید شنید. اما مشکل اینجاست که سامسونگ باید این موارد را توضیح دهد.

شرکت کره‌ای باید در تبلیغات، در مراسم رونمایی و به طور کلی هر شرایطی که ممکن بود، به تمجید از قابلیت‌های گوشی‌های تاشوی خود پرداخته و توضیح دهد چرا کاربران در سال‌های پیش رو به خرید آن‌ها نیاز دارند؛ نه اینکه صرفا آن را بخواهند. سامسونگ باید در توسعه‌ی نرم‌افزارهایی با پشتیبانی از نمایشگرهایی در این اندازه سرمایه‌گذاری زیادی کند تا همه چیز به بهترین شکل ممکن پیش برود. در غیر این صورت کاربران برای حدودا ۲ اینچ نمایشگر بزرگ‌تر، چنین هزینه‌ای را پرداخت نخواهند کرد.

برای فروش بیشتر گوشی‌های تاشو، این محصولات باید تمرکز اصلی شرکت باشند. طراحی این گوشی‌ها هنوز جای کار دارد، کیفیت ساخت گوشی‌های تاشو باید افزایش پیدا کند و مهم‌تر اینکه قیمت آن‌ها نیز به شکل محسوسی باید کمتر شود. اینکه صرفا محصولات تاشوی متعدد با شکل و شمایل گوناگون در بازار برای انتخاب وجود داشته باشند اما هیچ‌کدامشان مقاومت بالا و قیمت مناسبی نداشته باشند، به خودی خود یک عامل بازدارنده خواهد بود. باید این موضوع را هم در نظر گرفت که شرکت کره‌ای در حال حاضر در این حوزه تنهاست و اگر بتواند تبلیغات درستی انجام دهد، در کنار ساخت محصولاتی باکیفیت‌تر، قطعا می‌تواند به شرکتی بی‌رقیب در این بخش تبدیل شود.

گلکسی Z Flip 3 با پردازنده‌ی میان‌رده و قیمت کمتر راهی بازار می‌شود

رابط کاربری سبک‌تر

اگر به سابقه‌ی سامسونگ در ساخت رابط کاربری نگاه کنید می‌بینید در عین حال که قابلیت‌های زیادی در آن‌ها وجود داشته اما کاربران زیادی هم از عملکرد آن ناراضی بودند. اگر به خاطر داشته باشید، تاچ‌ویز یکی از همان رابط کاربری‌هایی بود که مخالفان سرسخت زیادی داشت. با آگاهی از این موضوع، سامسونگ تصمیم گرفت سراغ رابطی سریع‌تر و روان‌تر برود. در نتیجه‌ی این اقدام بود که سامسونگ اکسپرینس (Samsung Experience) طراحی شد. این رابط امکانات بسیار زیادی داشت. شکل ظاهری گوشی‌های سامسونگ به شکل محسوسی تغییر کرد و می‌شد به نوعی از آن به عنوان یک اتفاق انقلابی یاد کرد.

اما با این حال سامسونگ اکسپرینس یک سری نقاط ضعفی هم داشت که از جمله مهم‌ترین آن سخت بودن کار با گوشی با یک دست بود. در واقع طراحی این رابط به گونه‌ای بود که کاربران گوشی‌هایی با نمایشگر کوچک می‌توانستند تجربه‌ی لذت‌بخشی از آن داشته باشند اما سامسونگ گوشی کوچکی تولید نمی‌کرد. اینطور بود که رابطی باز هم سریع‌تر، با قابلیت‌های کاربردی‌تر و البته مناسب برای کار با یک دست تحت عنوان One UI طراحی شد و سامسونگ بالاخره توانست نظر مثبت بسیاری از کاربران را جلب کند.

اگر متوجه شده باشید، هرچه سامسونگ در راستای سبک‌تر کردن رابط کاربری خود قدم برداشت، کاربران بیشتری به آن علاقه‌مند شدند. بدیهی است سامسونگ نمی‌تواند و نباید طراحی رابط خود را به گونه‌ای کند که شبیه به OxygenOS وان‌پلاس یا Pixel UI گوگل شود. اما خب می‌تواند باز هم از شلوغی بیش از حد، قابلیت‌های غیر ضروری و مواردی از این دست بکاهد تا در نتیجه یک رابط کاربری فوق‌العاده کاربردی، روان و لذت‌بخش را ارائه دهد. اینکه بدانیم ۹۰ درصد گزینه‌های موجود درون گوشی قرار است بسیار کاربردی باشند بهتر از این است که بعد از گذشت سال‌ها، باز هم ندانیم چه قابلیت‌هایی درون گوشی وجود دارد.

در سال ۲۰۲۱، اگر سامسونگ نخواهد از یک رابط کاربری با نام جدید رونمایی کند، باید شاهد ورود One UI 4.0 باشیم. آنچه که انتظار داریم از این رابط ببینیم، یک تجربه‌ی خالص، سریع و روان از اندروید است. به گونه‌ای که کاربر بعد از بروزرسانی، حس نکند گوشی کندتر شده. بروزرسانی‌های نرم‌افزاری سامسونگ باید به گونه‌ای باشد که کاربر بعد از دریافت آن‌ها، از سرعت بالای گوشی به خاطر سبک‌تر شدن رابط خوشحال باشد. امیدواریم سامسونگ این موضوع مهم را در طراحی رابط کاربری بعدی خود در نظر داشته باشد.

۶ کار که سامسونگ در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

گوشی کوچک و قدرتمند

در این رابطه حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد. اینطور که تحقیقات نشان می‌دهد، تمایل مردم به خرید گوشی‌های کوچک آنقدری زیاد نیست که شرکت‌ها هزینه‌ی زیاد ساخت آن را متحمل شوند. مثلا اپل شاید به خاطر طراحی نوستالژیک آیفون SE 2020 توانسته باشد یک گوشی ۴.۷ اینچی را با پردازنده‌ی قدرتمند A13 به کاربران بفروشد اما هیچوقت آن موفقیت با آیفون ۱۲ مینی تکرار نشد و در عوض مردم به آیفون ۱۲ ۶.۱ اینچی تمایل بیشتری نشان دادند.

با این حال هنوز هم بخش بزرگی از بازار به دنبال گوشی‌های هوشمند کوچک هستند و سامسونگ می‌تواند هر سال یک محصول خود را در ابعادی کوچک راهی بازار کند تا این دسته از کاربران نیز به خواسته‌ی خود برسند. مسلما انتظار نداریم در این دوره شاهد رونمایی از محصولی ۴.۷ یا ۵.۵ اینچی باشیم. اما با در نظر گرفتن این موضوع که حواشی گوشی‌ها کاملا حذف می‌شود، می‌توان یک محصول ۶ اینچی را هم کوچک در نظر گرفت.

در حال حاضر گوشی‌هایی نظیر سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ با نمایشگر ۶.۱ اینچی، پیکسل ۴a و پیکسل ۵ با نمایشگرهای ۵.۸۱ و ۶ اینچی و در نهایت آیفون ۱۲ و ۱۲ مینی با نمایشگرهای ۶.۱ و ۵.۴ اینچی، گوشی‌های قدرتمند و نسبتا کوچک بازار به حساب می‌آیند. اما خب مسئله‌ای که وجود دارد، باتری ضعیف گوشی‌های کوچک است. شرکت‌ها نمی‌توانند از باتری‌های قدرتمندی در این گوشی‌ها استفاده کنند و همین موضوع قطعا روی عملکرد سخت‌افزاری آن‌ها تاثیر منفی خواهد داشت.

در بین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی، اگر شرکتی بخواهد این مشکل را حل کند احتمالا باز هم سامسونگ است. تا آن جایی که می‌دانیم، قرار نیست سری گلکسی S21 یک مدل کوچک را شامل شوند. اما این بدان معنا نیست که سامسونگ نمی‌تواند در ادامه یک گوشی کوچک و قدرتمند را راهی بازار کند. شاید فعلا خواسته‌ی خیلی زیادی در این بخش وجود نداشته باشد، اما سامسونگ می‌تواند با ساخت یک گوشی کوچک، سبد محصولات خود را از همه لحاظ تکمیل کند.

آیفون ۱۲ مینی طرفدار ندارد!

استفاده‌ی بیشتر از پردازنده‌های اسنپدراگون به‌جای اگزینوس

در نهایت اما می‌رسیم به مهم‌ترین نکته یعنی پردازنده‌ی گوشی. سامسونگ در بسیاری از گوشی‌های خود از پردازنده‌ی اختصاصی یعنی اگزینوس استفاده می‌کند. اما متاسفانه علی‌رغم قدرت پردازشی کمتر این پردازنده‌ها به نسبت مدل‌های مجهز به اسنپدراگون، می‌بینیم که قیمت آن‌ها نیز کاملا با هم برابر است. از همه‌ی این‌ها گذشته، به نظر می‌رسد در طول زمان، عملکرد اگزینوس‌ها به نسبت پردازنده‌های اسنپدراگون بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

آنچه که انتظار داریم در سال ۲۰۲۱ ببینیم، عملکرد یکپارچه‌تر شرکت در این زمینه است. ناگفته نماند سامسونگ با تلاش‌های فراوان بالاخره توانست با همکاری ARM پردازنده‌ای تولید کند که پرچم‌دار کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ را هم به چالش می‌کشد. درباره‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ حرف می‌زنیم که هنوز هم رونمایی نشده. اما با فرض بر اینکه این پردازنده بتواند بالاخره فاصله‌ی بین اسنپدراگون و اگزینوس را کم کند، در رابطه با دیگر پردازنده‌ها چطور؟

سامسونگ هنوز هم در نقاط مختلف جهان از گوشی‌هایی با پردازنده‌ی اگزینوس استفاده می‌کند و همچنان همین گله و شکایت کاربران وجود دارد. عملکرد بد اگزینوس ۹۹۰ در سالی که گذشت تیر خلاصی بود بر پیکره‌ی اگزینوس‌ها تا نفرت مردم از این پردازنده‌ها بیشتر شود. شنیده بودیم حداقل یک گوشی از سامسونگ در سال ۲۰۲۱ در تمامی بازارهای دنیا با پردازنده‌ی اسنپدراگون راهی بازار می‌شود که متاسفانه این محصول از سری S21 نیست.

اگر سامسونگ به عملکرد خوب خود در تولید پردازنده‌های اگزینوس ادامه دهد، مشکلی وجود نخواهد داشت اگر بخش بزرگی از محصولات خود را با این پردازنده راهی بازار کند. مشکل اینجاست که شرکت علی‌رغم تمایل مردم به اسنپدراگون‌ها و با وجود اینکه عملکرد پردازنده‌های رقیب بهتر است، باز هم به استفاده از پردازنده‌های اختصاصی خود اصرار دارد و حداقل فکری هم به حال این وضعیت نمی‌کند.

با این حال امیدواریم در سال ۲۰۲۱ کمی کفه‌ی ترازو به سمت اسنپدراگون‌ها سنگینی کند تا تعادلی در این بخش ایجاد شود. اگر هم قرار نیست این اتفاق رخ دهد، انتظار داریم مانند اگزینوس ۲۱۰۰، سامسونگ وضعیت پردازنده‌های خود را بهبود ببخشد. چون آنچه که کاربران می‌خواهند، اگزینوس یا اسنپدراگون نیست، بلکه کیفیت، کارایی و قیمت مناسب است.

سامسونگ فعلا در مسیر خوبی قرار دارد اما بخش بزرگی از آن را مدیون نام خود است. بعد از گذشت چند سال، زمانی که کاربران، کیفیت بالای محصولات دیگر را شاهد باشند، قطعا جایگاه سامسونگ می‌تواند به خطر بیفتد. چه بسا که این اتفاق در شرف رخ دادن بود منتها تحریم‌های دولت آمریکا علیه هواوی بدترین ضربه را به پیکره‌ی شرکت چینی وارد کرد تا آن را درست در زمانی که می‌توانست گوی رقابت را از سامسونگ برباید، در مسیر نابودی قرار دهد.

با این حال این ۵ کار می‌تواند باعث تحکیم جایگاه سامسونگ در سال ۲۰۲۱ به عنوان برترین سازنده‌ی گوشی هوشمند در جهان شود. به نظر شما، چه موارد دیگری وجود دارد که سامسونگ می‌تواند و باید در سال ۲۰۲۱ برای بهبود وضعیت خود و جلب رضایت مشتریان انجام دهد؟

گوشی‌های هیجان‌انگیزی که سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شوند

منبع: Android Authority

