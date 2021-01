شب گذشته سامسونگ با انتشار یک پوستر اعلام کرد که گوشی‌های سری گلکسی S21 در تاریخ ۱۴ ژانویه (۲۵ دی) رسما معرفی می‌شوند. طی هفته‌های گذشته تمام جزئیات این گوشی‌ها فاش شده و نکته‌ی ناگفته‌ای در مورد آن‌ها باقی نمانده است.

همانطور که احتمالا می‌دانید، این گوشی‌ها در آمریکای شمالی و چین با اسنپدراگون ۸۸۸ عرضه می‌شوند و در دیگر مناطق جهان با تراشه اگزینوس ۲۱۰۰ به دست کاربران می‌رسند. هنوز این تراشه رسما معرفی نشده ولی طبق گزارش‌های مختلف، به نظر می‌رسد رقیب قدری برای اسنپدراگون ۸۸۸ به حساب می‌آید.

در کنار این سه گوشی، به نظر می‌رسد باید انتظار معرفی ایرباد جدید سامسونگ به نام گلکسی بادز پرو را هم داشته باشیم که یک ایرباد کاملا بی‌سیم با قابلیت حذف صدای محیط محسوب می‌شود. اگر گزارش‌های جدید صحت داشته باشند، احتمالا این ایرباد با قیمت بالایی راهی بازار خواهد شد.

انتظار می‌رود سامسونگ از یک ردیاب بلوتوثی به نام گلکسی اسمارت تگ و رنگ جدید گلکسی واچ اکتیو ۲ هم رونمایی کند. در رابطه با سری گلکسی S21 هم باید بگوییم که مانند سال گذشته با ۳ مدل S21، S21 پلاس و S21 اولترا سروکار داریم که مدل اولترا از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند و مجهز به نسل جدید سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است.

این مراسم آنلاین در ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه دوشنبه ۲۵ دی آغاز می‌شود و این یعنی فقط ۱۰ روز دیگر محصولات موردنظر رونمایی می‌شوند. به نظر شما سری گلکسی S21 می‌توانند توجه میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان را جلب کنند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

