طی چند سال گذشته دوربین گوشی‌های هوشمند گام‌های بزرگی برداشته‌اند. در حال حاضر حتی گوشی‌های میان‌رده هم از فیلم‌برداری ۴K و حالت شب بهره می‌برند و با نگاه به گوشی‌های پرچم‌دار، این پیشرفت بیشتر احساس می‌شود. اگرچه پیش‌بینی وضعیت دوربین انواع گوشی‌ها در سال ۲۰۲۱ کار سختی است، اما در ادامه قصد داریم انتظارات خود را از دوربین گوشی‌های هوشمند سال جاری میلادی مطرح کنیم.

افزایش استقبال از فیلم‌برداری ۸K

در سال ۲۰۲۰ تعدادی از گوشی‌ها با قابلیت فیلم‌برداری ۸K معرفی شدند. البته از آنجایی که تلویزیون‌ها و مانیتورهای ۸K همچنان بسیار گران‌قیمت هستند، این رزولوشن فعلا چندان کاربردی نیست اما این موضوع جلوی سامسونگ، ال‌جی و شیائومی را نگرفته است.

ما انتظار داریم این روند در سال ۲۰۲۱ هم ادامه پیدا کند و برندهای مذکور کیفیت فیلم‌برداری ۸K گوشی‌های موردنظر خود را بهبود ببخشند. همچنین مطمئناً چند برند دیگر هم به این جریان ملحق خواهند شد. از جمله شرکت‌های مهمی که هنوز این قابلیت را برای کاربران خود ارائه نکرده‌اند، می‌توانیم به نام‌هایی مانند اپل، گوگل، موتورولا، وان‌پلاس و سونی اشاره کنیم. اگرچه احتمالا برخی از این برندها برای ارائه‌ی قابلیت فیلم‌برداری ۸K تا سال ۲۰۲۲ صبر می‌کنند.

با وجود اینکه برخی کاربران چشم‌انتظار سرعت ۶۰ فریم در ثانیه برای رزولوشن ۸K و همچنین قابلیت‌های HDR هستند، اما به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۱ این موضوع محقق نخواهد شد. به عنوان مثال می‌توانیم به فیلم‌برداری ۴K اشاره کنیم که در سال ۲۰۱۳ به گوشی‌ها راه پیدا کرد ولی بهره‌گیری از HDR و سرعت ۶۰ فریم در ثانیه حدود ۴ سال طول کشید. در ضمن باید خاطرنشان کنیم تراشه اسنپ‌دراگون ۸۸۸ از فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه پشتیبانی نمی‌کند.

افزایش گوشی‌های دارای دوربین با رزولوشن بالا

فیلم‌برداری ۸K به حداقل رزولوشن ۳۳ مگاپیکسل نیاز دارد و بنابراین اگر شرکت‌ها می‌خواهند فیلم‌برداری ۸K را ارائه دهند، باید از دوربین‌های دارای حداقل رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل استفاده کنند.

این در حالی است که شرکت‌هایی مانند اپل، گوگل و سونی کماکان از دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برند که یعنی برای ارائه‌ی فیلم‌برداری ۸K به ناچار باید رزولوشن دوربین گوشی‌های خود را افزایش بدهند. این برندها می‌توانند دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی خود را کنار بگذارند یا اینکه مثل سامسونگ در کنار حفظ این دوربین، یک دوربین با رزولوشن بالا را به فیلم‌برداری ۸K اختصاص دهند.

در کنار این موضوع، باید به بهبود کیفیت تصویر ثبت شده با حداکثر رزولوشن هم اشاره کنیم. یکی از راهکارها برای بهبود کیفیت تصویر، پردازش چندین فریم است که با این کار نویز کاهش پیدا می‌کند و روشنایی هم بیشتر می‌شود.

با این حال، استفاده از چندین فریم برای ثبت عکس معمولا به رزولوشن‌های پایین‌تر محدود شده است. به عنوان مثال، ال‌جی V60 چنین قابلیتی را برای عکس‌های ۶۴ مگاپیکسلی ارائه نمی‌دهد. اما از طرفی دیگر، در سال ۲۰۲۰ برخی گوشی‌ها مانند ردمی نوت ۹ پرو مکس و گوشی‌های سامسونگ دارای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی این مشخصه را عملی کرده‌اند. به همین خاطر انتظار داریم که در سال ۲۰۲۱ تعداد بیشتری از دوربین گوشی‌های هوشمند چنین قابلیتی را ارائه دهند.

بهبود کیفیت فیلم‌برداری ۴K

اگرچه در حال حاضر فیلم‌برداری ۸K سروصدای زیادی راه می‌اندازد، اما شرکت‌ها فیلم‌برداری ۴K را نیز فراموش نکرده‌اند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به وان‌پلاس اشاره کنیم که فیلم‌برداری ۴K HDR را برای تعدادی از گوشی‌های خود امکان‌پذیر کرده و همچنین ایسوس و سونی فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه را عملی کرده‌اند.

با این حال، برخی گزارش‌ها از پشتیبانی احتمالی فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۲۴۰ فریم در ثانیه در برخی گوشی‌ها خبر می‌دهند. اما متأسفانه اسنپ‌دراگون ۸۸۸ از چنین قابلیتی پشتیبانی نمی‌کند و بنابراین به احتمال زیاد برای بهره‌گیری از این مشخصه باید تا سال ۲۰۲۲ صبر کنیم.

از طرف دیگر، در سال ۲۰۲۱ فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه راهی گوشی‌های میان‌رده‌ی بیشتری می‌شود. به غیر از تراشه‌های سری ۷۰۰ اسنپ‌دراگون، تراشه اگزینوس ۱۰۸۰ هم از فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه پشتیبانی می‌کند.

فیلم‌برداری همزمان توسط دوربین‌های مختلف

اسنپ‌دراگون ۸۸۸ در بسیاری از پرچم‌داران ۲۰۲۱ مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از قابلیت‌های جذاب آن، پشتیبانی از عکاسی و فیلم‌برداری همزمان توسط سه دوربین است. این نخستین باری نیست که چنین قابلیتی مطرح می‌شود زیرا تعدادی از گوشی‌های سامسونگ از قابلیت فیلم‌برداری همزمان توسط دوربین اصلی و تله‌فوتو بهره می‌برند.

همچنین نباید ال‌جی V40 را از قلم بیندازیم که با فشردن فقط یک دکمه، به کاربر اجازه می‌دهد سه عکس را توسط دوربین‌های اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو ثبت کند. البته این عکس‌ها دقیقا به طور همزمان ثبت نمی‌شوند بلکه گوشی یکی پس از دیگری این کار را انجام می‌دهد. در هر صورت امیدواریم در سال ۲۰۲۱ این ویژگی به دوربین گوشی‌های هوشمند شرکت‌های مختلف راه پیدا کند.

افزایش جذابیت رنگ‌ها

سری آیفون ۱۲ با پشتیبانی از فیلم‌برداری دالبی ویژن سروصدای زیادی راه انداختند که در نتیجه این ویدیوها از رنگ‌های ۱۰ بیتی بهره می‌برند و جذابیت رنگ‌ها افزایش پیدا کرده است. اما در این میان اوپو می‌خواهد از این هم فراتر برود. این شرکت اخیرا اعلام کرده که گوشی پرچم‌دار فایند X3 که در سال ۲۰۲۱ عرضه می‌شود، از قابلیت ثبت، ذخیره‌سازی و نمایش تصاویر با رنگ‌های ۱۰ بیتی بهره می‌برد. هنوز مشخص نیست که آیا ویدیوهای ثبت شده با این گوشی هم مبتنی بر رنگ‌های ۱۰ بیتی هستند یا نه.

با توجه به اینکه اسنپ‌دراگون ۸۸۸ از قابلیت ثبت و ذخیره‌سازی عکس‌های ۱۰ بیتی پشتیبانی می‌کند، زمینه برای شرکت‌ها فراهم شده تا بتوانند این قابلیت را برای پرچم‌داران خود ارائه دهند و عکس‌های دارای رنگ‌های جذاب‌تری را ثبت کنند.

استقبال از دوربین تله‌فوتو دوگانه

اولین گوشی مبتنی بر دوربین تله‌فوتو دوگانه شیائومی می نوت ۱۰ بود که در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شد. بعد از آن گوشی‌هایی مانند ویوو X50 پرو، هواوی P40 پرو پلاس و میت ۴۰ پرو پلاس با چنین مشخصه‌ای راهی بازار شده‌اند.

به لطف بهره‌گیری از این دو دوربین، گوشی‌ها در محدوده‌های زوم متفاوت می‌توانند کیفیت بهتری را ارائه کنند. به عنوان مثال دوربین‌های تله‌فوتو با زوم ۲ و ۳ برابری اگر از این حد فراتر بروند، زوم هیبریدی مورد استفاده قرار می‌گیرد که با افزایش مقدار زوم، کیفیت تصویر هم تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر گوشی‌هایی که مثلا فقط از یک دوربین پریسکوپی با زوم ۵ برابری بهره می‌برند، برای مقدار زوم پایین دچار مشکل می‌شوند. به همین خاطر داشتن دو دوربین تله‌فوتو، انعطاف‌پذیری کاربران را افزایش می‌دهد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، گلکسی S21 اولترا از دو دوربین تله‌فوتو با زوم‌های ۳ و ۱۰ برابری بهره می‌برد. همچنین به احتمال زیاد شرکت‌هایی مانند هواوی، ویوو و شیائومی هم این روند را ادامه خواهند داد.

چرا گوشی‌های پرچم‌دار ۲۰۲۱ باید دوربین سوپرزوم داشته باشند؟

باقی ماندن دوربین‌های ۲ مگاپیکسلی بی‌مصرف

متأسفانه روند دیگری که انتظار داریم سال آینده ببینیم، ادامه‌ی استفاده از دوربین‌های ۲ مگاپیکسلی ماکرو و تشخیص عمق در گوشی‌های مختلف به منظور افزایش تعداد دوربین‌ها است. انواع و اقسام شرکت‌ها برای افزایش شمار دوربین گوشی‌های هوشمند خود از این ترفند بهره می‌برند تا تعداد دوربین‌های گوشی‌های خود را افزایش بدهند.

ما امیدواریم به جای استفاده از این دوربین‌ها، شرکت‌ها دوربین اصلی را ارتقا بدهند یا حداقل دوربین اولترا واید تعبیه کنند اما در سال ۲۰۲۱ هم به احتمال زیاد این ویژگی برای بسیاری از گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه عملی نخواهد شد.

گوشی‌های میان‌رده در‌ سال ۲۰۲۱ باید به دوربین‌های کمتر ولی باکیفیت‌تر مجهز شوند

دوربین سلفی زیر نمایشگر

در سال ۲۰۲۰ شرکت ZTE از اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرد. با این کار، شرکت‌ها بدون نیاز به استفاده از حفره، بریدگی یا دوربین پاپ‌آپ می‌توانند نمایشگر یکپارچه‌ای را ارائه کنند. دوربین سلفی این گوشی ZTE کیفیت چندان خوبی ندارد اما سامسونگ و شیائومی در تلاش هستند کیفیت این تکنولوژی را بهبود ببخشند و احتمالا در سال ۲۰۲۱ با کیفیت بسیار بهتری مواجه خواهیم شد.

بهبود کیفیت عکاسی پیاپی

سونی از جمله شرکت‌هایی است که برخی قابلیت‌های جذاب مربوط به عکاسی را زودتر از رقبای خود ارائه می‌دهد. به عنوان مثال می‌توانیم به پرچم‌داران این شرکت اشاره کنیم که از قابلیت ثبت ۲۰ عکس در ثانیه بهره می‌برند.

اما کوالکام با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۸۸ می‌خواهد این رقم را افزایش بدهد و ثبت ۱۲۰ عکس ۱۲ مگاپیکسلی در ثانیه را امکان‌پذیر کند. با وجود پشتیبانی اسنپ‌دراگون ۸۸۸ از این قابلیت، هنوز گزارش موثقی در مورد وجود این مشخصه در پرچم‌داران ۲۰۲۱ منتشر نشده است.

روی هم رفته با بهبود عملکرد تراشه‌ها، شرکت‌ها می‌توانند کیفیت عکاسی پیاپی گوشی‌های خود را بهبود ببخشند. اگرچه فقط کاربران معدودی به این مشخصه علاقه دارند، ولی بهبود عملکرد تراشه می‌تواند برای افزایش کیفیت‌های عکس‌های HDR و حالت شب مورد استفاده قرار بگیرد.

شما از دوربین گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۱ چه انتظاراتی دارید و خواستار عملی شدن چه ویژگی‌هایی هستید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

