ایسوس در سال ۲۰۲۰ فقط از دو سری گوشی رونمایی کرد که این یعنی در مجموع با ۴ گوشی روبرو شدیم. اما در عوض گوشی‌های جذاب و باکیفیتی راهی بازار شدند و در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

برنده: ایسوس راگ فون ۳

ایسوس در زمینه‌ی گوشی‌های گیمینگ همچنان حرف اول را می‌زند. با وجود اینکه شرکت‌های مختلفی وارد این حوزه شده‌اند، اما هیچکدام از آن‌ها نتوانسته‌اند بهتر از ایسوس عمل کنند.

این گوشی از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس به همراه حافظه رم LPDDR5 و حافظه داخلی UFS 3.1 بهره می‌برد. کاربران این گوشی کنترل بسیار گسترده‌ای بر روی نحوه‌ی عملکرد آن دارند تا نهایت توان این تراشه به کار گرفته شود. به همین خاطر اگر فشار خیلی زیادی بر روی وارد کنید، برای کنترل گرما باید از فن اکسترنال AeroActive 3 بهره ببرید.

نمایشگر امولد این گوشی نه‌تنها رفرش ریت ۱۴۴ هرتز را ارائه می‌دهد، بلکه از استاندارد HDR10+ و رنگ‌های ۱۰ بیتی هم پشتیبانی می‌کند. از دیگر ویژگی‌های جذاب این گوشی می‌توانیم به سنسورهای لمسی اولتراسونیک اشاره کنیم که تجربه‌ی اجرای بازی‌ها را لذت‌بخش‌تر می‌کند و به لطف امکانات شخصی‌سازی گسترده‌ای که دارد، کاربران می‌توانند کارکرد آن را با توجه به سلیقه‌ی خود تغییر دهند.

در ضمن کنترلرهای فیزیکی این گوشی هم جذابیت فوق‌العاده‌ای دارند و اسپیکرهای استریو ایسوس راگ فون ۳ لذت تجربه‌ی گیمینگ را دوچندان می‌کنند. ایسوس همچنین در سال ۲۰۲۰ از مدل Strix راگ فون ۳ نیز رونمایی کرده که قیمت پایین‌تری نسبت به برادر خود دارد. با وجود اینکه این گوشی از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و فقط ۸ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد، ولی باز هم یک گوشی گیمینگ فوق‌العاده محسوب می‌شود.

محصولات برنده و بازنده‌ی ال‌جی در سال ۲۰۲۰

برندگان: ایسوس ذن‌فون ۷ و ذن‌فون ۷ پرو

گوشی‌های سری ذن‌فون ایسوس به لطف داشتن دوربین چرخنده طراحی خاصی دارند و همین موضوع به نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی این گوشی‌ها اجازه داده که یکدست بودن خود را حفظ کند. رابط کاربری این گوشی‌ها شباهت زیادی به اندروید خام دارد و به همین خاطر بسیار سبک و ساده است. همچنین ایسوس در زمینه‌ی عمر باتری حرف زیادی برای گفتن دارد و در نتیجه گوشی‌های ذن‌فون ۷ از عمر باتری بالایی بهره می‌برند.

روی هم رفته این دو گوشی دقت و توجه ایسوس را برای ساخت گوشی‌های هوشمند نشان می‌دهند. ذن‌فون ۷ از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد ولی مدل پرو مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس است. همچنین مدل پرو با حداقل حافظه رم ۸ گیگابایتی راهی بازار شده ولی کاربران برای خرید مدل استاندارد می‌توانند مدل دارای ۶ گیگابایت حافظه رم را هم خریداری کنند.

از طرف دیگر، دوربین اصلی و تله‌فوتو مدل استاندارد فاقد لرزش‌گیر اپتیکال هستند و به همین خاطر دوربین‌های مدل پرو حرف بیشتری برای گفتن دارند. روی هم رفته این دو گوشی ضعف مهمی ندارند و در این زمینه مثلا می‌توان به بدنه‌ی سنگین، ضدآب نبودن و حسگر اثر انگشت نه‌چندان ایدئال اشاره کرد.

بازنده: تنوع پایین و عرضه‌ی محدود

اگرچه تمام گوشی‌هایی که ایسوس در سال ۲۰۲۰ ساخته عالی هستند، اما باید خاطرنشان کنیم این شرکت برای بخش عظیمی از کاربران هیچ محصولی را عرضه نکرده است. در سالی که حتی شرکتی مانند اپل ۵ گوشی راهی بازار کرده، ایسوس با گوشی‌های جدید خود شانس زیادی برای حضور گسترده در بازار ندارد.

به عنوان مثال کاربرانی که دنبال گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه هستند یا علاقه‌ای به گوشی‌های سنگین ندارند، از بین محصولات شرکت ایسوس نمی‌توانند دست به انتخاب بزنند. با وجود اینکه ایسوس یک کمپانی بسیار بزرگ محسوب می‌شود و در حوزه‌های مختلف فعالیت دارد، ولی گوشی‌های این شرکت به طور محدود راهی برخی بازارها می‌شوند. همچنین برخی وسایل جانبی جذابی که برای گوشی راگ فون ۳ عرضه شده هم به سختی پیدا می‌شوند.

به همین خاطر در نهایت با تنوع پایینی از گوشی‌ها سروکار داریم که همین گوشی‌ها هم به صورت محدود راهی برخی بازارها شده‌اند. روی هم رفته اگر ایسوس می‌خواهد در بازار موبایل حضور معناداری داشته باشد، باید در سال ۲۰۲۱ این مشکل را برطرف کند.

محصولات برنده و بازنده‌ی موتورولا در سال ۲۰۲۰

منبع: GSM Arena

