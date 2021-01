امروز تصاویری که گفته می‌شود مربوط به قلم S Pen جدید برای گلکسی S21 الترا است منتشر شده و در کنار آن، تصاویر یک قاب کتابی محافظ برای این گوشی را هم دیده‌ایم که در آن جایگاهی برای قلم S Pen در نظر گرفته شده است. چند وقتی است که شایعات مختلف خبر از پشتیبانی گلکسی S21 الترا از قلم S Pen می‌دادند و حالا با این تصاویر، بار دیگر این شایعات تایید می‌شود.

البته قرار نیست S Pen مثل گوشی‌های گلکسی نوت در بدنه گوشی قرار بگیرد بلکه به صورت یک قلم مجزا عرضه خواهد شد. این قاب محافظ که تصویر آن را در بالا مشاهده می‌کنید نیز کمی عریض‌تر از خود گوشی است تا بتوان قلم را در سمت چپ آن قرار داد. قیمت قلم اس پن برای گلکسی S21 الترا هم احتمالا چیزی در حدود ۵۰ دلار خواهد بود.

شایعه اضافه شدن پشتیبانی از قلم اس پن به دیگر گوشی‌های سامسونگ را مدیرعامل بخش موبایل این شرکت یعنی TM Roh تایید کرد که گفت ممکن است «برخی از ویژگی‌های مورد علاقه کاربران در گلکسی نوت» به دیگر گوشی‌های این شرکت اضافه شوند. پایان ماه میلادی قبلی هم در اسناد ثبت شده در FCC مشخص شد که پشتیبانی از قلم لمسی قرار است به گوشی‌های آینده سامسونگ اضافه شود.

به نقل از WinFuture که تصاویر بالا را هم منتشر کرده، گلکسی S21 الترا بیشتر ویژگی‌های قلم S Pen را هم درست مثل گوشی‌های گلکسی نوت، پشتیبانی می‌کند. گفته شده نوک این قلم حساس به فشار است و ژست‌های حرکتی قلم اس پن برای کنترل کردن موسیقی در حال پخش یا گرفتن عکس و فیلم به صورت ریموت نیز در قلم عرضه شده برای گلکسی S21 الترا حاضر خواهند بود.

اما همانطور که تا اینجا مکررا گفتیم، قلم اس پن جدید و ویژگی‌های آن، تنها در گلکسی S21 الترا که یکی از سه گوشی خانواده S21 خواهد بود، پشتیبانی می‌شوند. دو گوشی دیگر این خانواده، نسخه معمولی S21 و نسخه پلاس از این گوشی هستند. جدا از پشتیبانی از قلم اس پن در نسخه الترا، این مدل با دو نسخه دیگر تفاوت‌های بیشتری هم دارد.

برای مثال مدل الترا با دو دوربین تله‌فوتو و دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی همراه است. همچنین در تیزری که از این گوشی لو رفته، مشخص شده که مدل الترا، نمایشگری دارای خمیدگی در کناره‌ها خواهد داشت در صورتی که دو مدل دیگر، نمایشگرهایی کاملا تخت خواهند داشت. عمده‌ترین تغییر در طراحی این گوشی‌ها نسبت به نسل قبلی را نیز در ماژول دوربین و قرارگیری دوربین‌ها خواهیم دید.

جدا از این موارد، WinFuture گزارش کرده که گلکسی S21 الترا با نمایشگر ۶.۸ اینچی ۱۲۰ هرتزی همراه است. یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری که از شارژر سریع ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کند نیز وظیفه تامین انرژی برای این گوشی را بر عهده خواهد داشت.

سامسونگ شب گذشته رسما تایید کرد که مراسم Unpacked بعدی خود برای معرفی این گوشی‌ها را در تاریخ ۲۵ دی ماه برگزار خواهد کرد. در این مراسم در کنار سه مدل گلکسی S21، انتظار داریم شاهد ردیاب جیبی سامسونگ و همچنین هدفون‌های گلکسی بادز پرو باشیم که از نویز کنسلینگ هم پشتیبانی می‌کنند.

