طرفدار سرسخت اپل بودن چقدر هزنیه دارد؟

آیا شما یک طرفدار سرسخت اپل و محصولات تولید این شرکت هستید؟ اگر پاسخ شما به این سوال مثبت است باید بگوییم که این کار هزینه‌ی بسیار زیادی را برای شما خواهد داشت. برای خرید گران قیمت‌ترین نسخه‌ از محصولات تولیدی این شرکت شامل دستگاه‌ها، لوازم جانبی و بیمه‌ی +AppleCare در سال ۲۰۲۰ باید در حدود ۸۰۰۰۰ دلار بپردازید. البته شما با پرداخت این هزینه بهترین نسخه از تمامی محصولات تولیدی این شرکت را در اختیار خواهد داشت.

آیا شما می‌توانید که یک طرفدار سرسخت اپل شوید؟

برای نمونه باید بگوییم که بهترین و گران‌ترین آیفونی که اپل هم اکنون به فروش می‌رساند آیفون ۱۲ پرو مکس است. این آیفون بزرگترین نمایشگر با اندازه‌ی ۶٫۷ اینچ را در میان آیفون‌های معرفی شده در سال ۲۰۲۰ دارد. علاوه‌بر این، این آیفون دارای بهترین ماژول دوربین و بیشترین ظرفیت باتری در میان آیفون‌های ۱۲ است و مانند دیگر آیفون‌های ۱۲ از فناوری ارتباطی ۵G پشتیبانی می‌کند.

برای تهیه‌ی این گوشی همراه با بیمه‌ی +AppleCare، قاب سیلیکونی MagSafe و شارژ MagSafe باید مبلغی بیشتر از ۱۷۰۰ دلار بپردازد. گران‌ترین محصولی که اپل هم اکنون به فروش می‌رساند مک پرو است که این شرکت آن را با قیمت پایه‌ی ۶۰۰۰ دلار عرضه می‌کند.

البته در این مقاله فرض می‌کنیم که یک طرفدار سرسخت اپل می‌توانند هر محصولی که این شرکت تولید می‌کند را بخرد و در این زمینه محدودیتی برای او وجود ندارد. در نتیجه این شخص می‌تواند که مک پرو اپل را با بالاترین مشخصات سخت افزاری ارائه شده برای آن توسط اپل شامل پردازنده‌ی ۲۸ هسته‌ای اینتل Xeon، استفاده از ۱٫۵ ترابایت حافظه‌ی رم، ۸ ترابایت حافظه‌ی داخلی SSD و نمایشگر ۳۲ اینچی Pro Display XDR رتینا با رزولوشن ۶K تهیه کند. انجام این کار و خرید این کامپیوتر با این مشخصات در حدود ۶۲۰۰۰ دلار هزینه خواهد داشت.

بدون شک یک طرفدار سرسخت اپل در کنار کامپیوتر دسکتاپ مک پرو به یک لپ‌تاپ هم احتیاج خواهد داشت و می‌خواهد که بهترین لپ‌تاپ تولیدی توسط اپل را تهیه کند. با وجود اینکه این شخص می‌تواند با پرداخت ۲۸۰۰ دلار نسخه‌ی خاکستری فضایی مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی با پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای نسل نهمی اینتل Core i9 تهیه کند، اما برای تهیه این لپ‌تاپ با بالاترین مشخصات سخت افزاری و حافظه‌ی رم ۶۴ گیگابایتی و تهیه‌ی لوازم جانبی مانند موس اپل و محفظه‌ی حمل چرمی باید کمی بالاتر از ۹۰۰۰ دلار هزینه کند. بعد از این لپ‌تاپ نوبت به تهیه‌ی اپل واچ است.

محصولات برنده و بازنده‌ی اپل در سال ۲۰۲۰

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که گران قیمت‌ترین اپل واچی که اپل هم اکنون در فروشگاه آنلاین خودش آن را به فروش می‌رساند نسخه‌ی ۴۴ میلی‌متری با جنس استیل نقره‌ای است دارای بند چرمی مشکی با برند «هرمس» (Hermes) است. بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به سیم کارت، برای تهیه‌ای این اپل واچ با بیمه +AppleCare یک شخص باید در حدود ۱۶۴۸ دلار بپردازد.

تهیه‌ی گران‌ترین نسخه‌ی آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی با حافظه‌ی داخلی ۱ ترابایتی، نسل دوم قلم اپل Pencil، کیبورد QWERTY، پایه، قاب و کیف و بیمه‌ی +AppleCare برای شما ۲۵۸۳ دلار آب خواهد خورد.

البته باز هم باید یادآوری کنیم که در این مقاله فرض کرده‌ایم یک طرفدار سرسخت اپل برای تهیه تمامی این محصول‌ها هیچ مشکلی از بابت قیمت پرداختی ندارد. اگر این کاربر حتی قصد تهیه‌ی آیفون ۱۲ پرو مکس را هم نداشته باشد، حتما به نسل هفتم آیپاد تاچ احتیاج خواهد داشت. تهیه‌ی این آیپاد با حافظه‌ی داخلی ۲۵۶ گیگابایتی، قاب و بیمه +AppleCare نیاز به ۴۸۸ دلار دارد.

اپل دو طراحی متفاوت را برای آیفون تاشو آزمایش می‌کند

بعد از تمامی این محصولات نوبت به تهیه‌ی ایرپادز می‌رسد. ایرپادز پرو تولیدی اپل قابلیت‌هایی مانند حذف نویز محیط و حالتی برای شنیدن همزمان آهنگ و صدای محیط اطراف را ارائه می‌دهد. در کنار ایرپادز پرو، اپل از ایرپادز روگوشی هم به نام ایرپادز مکس با قیمت ۵۴۹ دلار رونمایی کرده است. تهیه‌ی این ایرپادز با بیمه‌ی +AppleCare در حدود ۶۰۸ دلار هزینه دارد.

در کنار تمامی این محصول‌ها باید به اسپیکر هوم‌پاد هم اشاره کنیم. حتی اگر طرفدار سرسخت اپل باشید و بگویید که کیفیت صدای اسپیکر تولیدی اپل از اسپیکر‌های هوشمند تولیدی توسط شرکت‌های دیگر مانند گوگل و آمازون هم بالاتر است، باید بگوییم که یکی از نکته‌های منفی اسپیکر هوشمند اپل دستیار صوتی سیری است.

آیفون ۱۳ ممکن است از اتصال وای‌فای پیشرفته‌تری پشتیبانی کند

البته طرفدارن سرسخت اپل به طور معمول این خوب نبودن دستیار صوتی سیری را نادیده می‌گیرند. اما باید بگوییم که دستیار صوتی اپل واقعا بد است. برخلاف دیگر دستیار‌های صوتی مانند گوگل Assistant، سیری در جواب بسیاری از سوال‌هایی که از آن پرسیده می‌شود نتیجه‌ی جست‌وجو در اینترنت را نشان می‌دهد.

حتی اگر از سیری سوالی را در رابطه با محصولات اپل بپرسید هم، این دستیار جواب این سوال را به ‌صورت جست‌وجوی انجام شده در اینترنت نشان می‌دهد. در حالی که دستیار صوتی گوگل Assistant می‌تواند در زمان بسیار کوتاهی به آن سوال پاسخ دهد. در نهایت باید بگوییم که خرید بهترین نسخه از اسپیکر هوشمند هوم‌پاد برای شما ۳۳۸ دلار هزینه خواهد داشت.

تهیه‌ی اپل TV به همراه بیمه +AppleCare قیمت ۲۲۸ دلاری دارد. آخرین چیزی که یک طرفدار سرسخت اپل باید به تهیه‌ی آن بپردازد تهیه‌ی اشتراک اپل One به قیمت ۳۵۹ دلار در سال است (ماهی ۲۹.۹۵ دلار). کاربران بعد از تهیه‌ی این اشتراک می‌توانند که از خدماتی مانند اپل +TV، سرویس بازی اپل Arcade، اپل +NEWS، دو ترابایت حافظه‌ی iCloud و برنامه‌ی ورزشی اپل +Fitness بهره‌مند شوند.

در نهایت باید بگوییم که برای تهیه‌ی تمامی محصولات گفته شده در این مقاله، یک طرفدار سرسخت اپل باید به طور دقیق مبلغ ۷۹۸۷۵.۲۶ دلار را بپردازد.

۶ محصول اپل که انتظار داریم اوایل سال ۲۰۲۱ رونمایی شوند

منبع: PhoneArena

The post طرفدار سرسخت اپل بودن چقدر هزنیه دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala