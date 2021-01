قیمت و زمان عرضه دستبند سلامتی وان پلاس بند مشخص شد

چند وقتی است که شایعه‌ها و زمزمه‌های مختلفی درباره یک دستبند یا ساعت هوشمند از طرف وان پلاس شنیده می‌شود. بالاخره با توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی وان پلاس، مشخص شده که اولین پوشیدنی این شرکت قرار است یک دستبند سلامتی هوشمند باشد. این دسبتند سلامتی که وان پلاس بند نام خواهد گرفت، ابتدا در بازار هند عرضه خواهد شد.

اولین تصاویر رندر و جزئیات بیشتر درباره OnePlus Band هفته گذشته لو رفت و حالا این شرکت رسما در توییتی اعلام کرده که این پوشیدنی را برای اولین بار در هند و از طریق فروشگاه آمازون عرضه خواهد کرد.

وان پلاس هنوز تاریخی برای عرضه رسمی اولین پوشیدنی خود اعلام نکرده اما با توجه به توییت Ishan Agarwal که عکس این دستبند را هم لو داده بود، این گجت پوشیدنی ۲۲ دی ماه به بازار عرضه خواهد شد. از جمله مشخصات وان پلاس بند می‌توانیم به نمایشگر ۱.۱ اینچی AMOLED، پایش مداوم ضربان قلب و سطح اکسیژن خون، عمر باتری ۱۴ روزه و گواهی IP68 اشاره کنیم که این دستبند را در برابر آب و گرد و غبار مقاوم می‌کند. در کنار این موارد، امکان ثبت و پایش ۱۳ نوع فعالیت ورزشی هم برای این دستبند در نظر گرفته شده است.

در تصویری که در توییت بالا از وان پلاس می‌بینیم، این دستبند هوشمند هم قرار دارد و به نظر این دستبند شباهت زیادی به دستبند محبوب شیائومی Mi Band 5 خواهد داشت. همچنین در کنار ظاهر، وان پلاس بند از نظر قیمتی هم رقیب جدی برای شیائومی می بند ۵ خواهد بود زیرا آنطور که شنیده می‌شود، دستبند سلامتی وان پلاس قیمتی در حدود ۳۴ دلار خواهد داشت.

با این تفاسیر، به نظر وان پلاس می‌خواهد با یک گجت ارزان‌قیمت وارد بازار پوشیدنی‌ها شود تا پس از کسب تجربه کافی، سراغ عرضه محصولات جدی‌تر و گران‌تری مثل ساعت هوشمند برود. این شرکت همین حالا هم تایید کرده که یک ساعت هوشمند در دست توسعه دارد و اوایل سال جاری میلادی شاهد معرفی آن خواهیم بود. بعید نیست حتی اولین ساعت هوشمند وان پلاس را در مراسم معرفی وان پلاس ۹ ببینیم.

در هر صورت، دسته‌بندی پوشیدنی‌ها، یک دسته‌بندی جدید برای وان پلاس است. این شرکت تا به امروز حضور جدی و فعالی در دنیای گوشی‌های هوشمند داشته و یکی دو سالی است که به حوزه هدفون‌های بی‌سیم هم وارد شده است. این شرکت حتی در برخی کشورها، تلویزیون هم به فروش می‌رساند اما وان پلاس بند، اولین گجت پوشیدنی این شرکت خواهد بود.

