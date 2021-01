کوالکام ساعاتی قبل از تراشه‌ی اسنپدراگون ۴۸۰ رونمایی کرد که ارزان‌ترین تراشه‌ی ۵G این شرکت محسوب می‌شود. این تراشه به لطف بهره‌گیری از مودم X51 از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز و امواج میلی‌متری شبکه‌های ۵G پشتیبانی می‌کند. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به پشتیبانی از نسل ششم وای‌فای و بلوتوث ۵.۱ اشاره کنیم.

اسنپدراگون ۴۸۰ از پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای بهره می‌برد که ۴ هسته مبتنی بر معماری Cortex-A76 و ۴ هسته‌ی دیگر مبتنی بر معماری Cortex-A55 هستند. همچنین باید به وجود پردازنده‌ی گرافیکی Adreno 619 و فناوری ساخت ۸ نانومتری اشاره کنیم که روی هم رفته به معنای بهبود عملکرد ۱۰۰ درصدی پردازنده و پردازنده‌ی گرافیکی نسبت به نسل قبلی است.

گفته می‌شود اولین گوشی‌های مبتنی بر اسنپدراگون ۴۸۰ اوایل ۲۰۲۱ راهی بازار خواهند شد.

این تراشه برای نخستین بار در بین تراشه‌های سری ۴۰۰ اسنپدراگون، مجهز به پردازشگر تصویر سه‌گانه است که به گوشی‌های مبتنی بر آن اجازه می‌دهد ۳ عکس ۱۳ مگاپیکسلی را از طریق ۳ دوربین به صورت همزمان ثبت کنند. در ضمن نباید پشتیبانی از نمایشگرهای FHD+ با رفرش ریت ۱۲۰ فریم در ثانیه را از قلم بیندازیم. طبق اعلام کوالکام، گوشی‌های مجهز به اسنپدراگون ۴۸۰ از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4 می‌توانند پشتیبانی کنند.

گفته می‌شود اولین گوشی‌های مبتنی بر اسنپدراگون ۴۸۰ اوایل ۲۰۲۱ راهی بازار خواهند شد و مشخصا به نام شرکت‌های نوکیا، اوپو و ویوو اشاره شده است. در نهایت باید بگوییم این اولین تراشه‌ی ۵G ارزان‌قیمت محسوب نمی‌شود و مدیاتک در این زمینه ید طولایی دارد. اما در هر صورت تراشه‌های کوالکام در بین شرکت‌ها محبوبیت زیادی دارند و ارائه‌ی اسنپدراگون ۴۸۰ منجر به افزایش تعداد گوشی‌های ۵G ارزان‌قیمت می‌شود.

