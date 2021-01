اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که ممکن است اپل از سنسور LiDAR در ماژول دوربین تمامی آیفون‌های ۱۳ که در سال ۲۰۲۱ رونمایی می‌شوند، استفاده کند. همان‌گونه که می‌دانید اپل در آیفون‌های ۱۲ از سنسور LiDAR تنها در ماژول دوربین مدل‌های پرو و پرو مکس استفاده کرده است.

اولین‌بار در ماه مارچ (اسفند) ۲۰۲۰ بود که اپل از این سنسور در نسل جدید آیپد پرو استفاده کرد. بعد از آیپد پرو، شاهد استفاده از این سنسور در آیفون‌های ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس بودیم. سنسور LDAR سنسور کوچکی است که دارای قابلیت‌های سه بعدی مانند اندازه‌گیری فاصله‌ی اجسام قرار گرفته نسبت به آیفون تا ۵ متر است.

استفاده از این تکنولوژی باعث بهبود قابلیت‌های مربوط به واقعیت افزوده و ایجاد ویژگی‌های خاص جدیدی مانند اندازه‌گیری قد افراد و کمک به نابینایان برای دیدن افراد اطرافشان می‌شود.

اپل به‌طور معمول ابتدا از قابلیت‌های جدید یا مشخصات سخت افزاری قوی در مدل‌های پرچمدار خودش استفاده می‌کند و سپس بعد از گذشت چند سال این تکنولوژی‌ها را به مدل‌های پایین رده‌تر خود می‌آورد. به عنوان نمونه با وجود اینکه در زمان رونمایی از آیفون ۱۱، استفاده از نمایشگر باکیفیت OLED مختص آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس بود و اپل در آیفون ۱۱ از نمایشگر LCD استفاده کرده بود، اما تمامی آیفون‌های ۱۲ با نمایشگر باکیفیت OLED عرضه شدند.

آیفون ۱۳ احتمالا با پنل LTPO و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی راهی بازار می‌شود

انتظار می‌رود که اپل در سال جدید به رویه‌ی خود در رونمایی از آیفون‌های جدید در ماه سپتامبر (شهریور) برگردد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که خانواده‌ی آیفون‌های ۱۳ هم دارای ۴ عضو شامل آیفون ۱۳ مینی با نمایشگر ۵٫۴ اینچ، آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ پرو با نمایشگر ۶٫۱ اینچ و در نهایت آیفون ۱۳ پرو مکس با نمایشگر ۶٫۷ اینچی خواهد بود. البته ممکن است که اپل قصد داشته باشد که آیفون‌های ۱۳ را با نام‌های متفاوت‌تری در مقایسه با مدل‌های پیشین عرضه کند.

