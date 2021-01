تصاویری از طراحی احتمالی گوشی گلکسی نوت ۲۱ اولترا منتشر شد

با انتشار خبری از سوی سامسونگ مبنی براینکه سری نوت باز هم تولید خواهند شد، بسیاری از کاربران و افشاگران حوزه‌ی فناوری دست بکار شدند تا باز هم مدت‌ها پیش از رونمایی رسمی، شاهد انتشار خبرهایی در رابطه با نمایندگان سامسونگ باشیم. اما این‌بار LETSGODIGITAL پا را از این هم فراتر گذاشت و برا اساس آنچه که انتظار داریم، تصاویری از گوشی گلکسی نوت ۲۱ اولترا را با کاربران به اشتراک گذاشت.

بعد از اینکه سامسونگ به طور رسمی تولید گوشی‌های تاشو را آغاز کرد، زمزمه‌هایی به گوش رسید مبنی براینکه شرکت تولید گوشی‌های سری نوت خود را متوقف خواهد کرد. بسیاری‌ از کاربران از این تصمیم سامسونگ ناامید شده بودند چرا که سری نوت، از محبوب‌ترین گوشی‌های دنیا به حساب می‌آیند. اما خوشبختانه سامسونگ تایید کرد حداقل یک سال دیگر این خانواده با ما خواهد بود.

از آن جایی که این گوشی احتمالا آخرین پرچم‌دار از سری نوت خواهد بود، انتظار داریم سامسونگ برای آن سنگ تمام بگذارد. با این حال فعلا تا زمان رونمایی از آن فاصله‌ی زیادی باقی مانده و نمی‌توانیم با اطمینان در این رابطه صحبت کنیم. اما LETSGODIGITAL که غالبا در انتشار طرح‌ها و رندرهایی از گوشی‌های هوشمند فعالیت می‌کند، به‌تازگی و بر اساس آنچه که انتظار داریم، تصاویری از گوشی گلکسی نوت ۲۱ اولترا را با کاربران به اشتراک گذاشت که در ادامه آن‌ها را مشاهده خواهیم کرد.

سامسونگ در طراحی گلکسی نوت ۲۰ اولترا تغییرات نسبتا محسوسی را به نسبت سری S20 پدید آورد. سوا از تفاوت اصلی سری نوت و S که به طراحی نسبتا تیز و منحنی گوشی بر می‌گردد، ماژول تعبیه شده در پنل پشتی هم با یکدیگر تفاوت زیادی داشتند. جز این موارد، تفاوت خاصی را شاهد نبودیم و به نظر می‌رسد این موضوع برای سری جدید هم کاملا صدق کند.

خوشبختانه برخلاف اکثر رندرهای دیگر، در این تصاویر تا جایی که ممکن بود سعی شد گوشی به شکل واقعی خود نزدیک‌تر باشد. در نتیجه چیز غیرعادی را شاهد نیستیم. نمایشگر گوشی از دو طرف انحنا دارد و حواشی بالا و پایین آن نیز کاملا یکسان و بسیار کم است.

۵ کار که سامسونگ برای موفقیت در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

شایعات حاکی از آن است که سامسونگ روی فناوری دوربین سلفی زیر نمایشگر مشغول بکار است. برخی‌ از کاربران معتقدند این فناوری در گلکسی نوت ۲۱ اولترا بکار گرفته خواهد شد اما خب به اعتقاد LETSGODIGITAL این اتفاق رخ نخواهد داد تا باز هم شاهد همان دوربین سلفی حفره‌ای روی نمایشگر باشیم.

جنس بدنه فولاد ضد زنگ است که روی آن کلید‌های پاور و کنترل صدا تعبیه شده ‌است. جنس پنل پشتی هم به احتمال زیاد مثل همیشه از جنس شیشه خواهد بود که سامسونگ ثابت کرد مقاومت خوبی هم دارند. در بخش زیرین این گوشی شاهد پورت شارژر از نوع USB-C، بلندگو و محل تعبیه‌ی S-Pen هستیم. مطابق انتظار خبری از ورودی جک ۳.۵ میلی‌متری در این گوشی نیست.

روی پنل پشتی اما یک ماژول بسیار بزرگ را شاهد هستیم که میزبان چهار سنسور است. از لحاظ طراحی، این ماژول شباهت بسیار زیادی با نمونه‌ی بکار رفته در گلکسی نوت ۲۰ دارد اما به نظر می‌رسد از لحاظ کیفیت، دوربین‌های S21 اولترا را به ارث خواهد برد. شباهت دیگر این ماژول با ماژول S21 اولترا، ادغام آن با بدنه‌ی دستگاه است که نمای بسیار زیبا و جذابی به گوشی بخشیده.

دوربین‌های بکار رفته روی این ماژول هم نباید تفاوت زیادی با S21 اولترا داشته باشند. نماینده‌ی مورد انتظار سامسونگ قرار است با دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی، تله‌فوتوی ۱۰ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۳ برابری و لنز پریسکوپی ۱۰ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری راهی بازار شود. همچنین پشتیبانی از زوم فضایی ۱۰۰ برابری هم احتمالا در این محصول وجود خواهد داشت.

همانطور که مشاهده می‌کنید، رنگ ماژول دوربین در تمام رنگ‌بندی‌های احتمالی گلکسی نوت ۲۱ اولترا مشکی است تا گوشی‌ها از این لحاظ ظاهری یک‌دست داشته باشند. این هم می‌تواند یک تفاوت دیگر بین این گوشی و S21 اولترا باشد که رنگ ماژول آن متناسب با رنگ بدنه است.

در رابطه با گلکسی نوت ۲۱ اولترا هنوز هیچ خبری منتشر نشده که بخواهیم با استناد به آن از جزئیات این محصول حرف بزنیم. اما گفته می‌شود در کنار مدل اولترا، یک گوشی ارزان‌قیمت‌تر هم حضور خواهد داشت که خب معمولا هم این چنین بوده. اگر قرار باشد واقعا این سری امسال تولید شوند، باید انتظار داشته باشیم در همان ماه آگوست سامسونگ از آن‌ها رونمایی کند. تاریخی که معمولا نوت‌ها در آن زمان رونمایی می‌شوند.

البته تاریخ معرفی سری S امسال یک ماه زودتر خواهد بود و این ممکن است سری نوت را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با این حال فعلا در این رابطه خبری قطعی در اختیار نداریم. در رابطه با مشخصات فنی، انتظار داریم اگزینوس ۲۱۰۰ قلب تپنده‌ی مدل‌های ارسال شده به تمام بازارها غیر از آمریکا و چین را تشکیل دهد چرا که در این دو بازار، پرچم‌داران سامسونگ با اسنپدراگون ۸۸۸ در دسترس قرار می‌گیرند. در کنار این پردازنده، در بالاترین مدل، احتمالا ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و ۱۲ گیگابایت رم هم قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است اطلاعات ذکر شده در بالا صرفا بر اساس شایعات و حدس و گمان است و از صحت قطعی آن‌ها بی‌خبریم. اگر سامسونگ قصد تولید یک سری دیگر از گوشی‌های خانواده‌ی نوت را داشته باشد، قطعا طی ماه‌های آینده خبرهای بیشتری در رابطه با آن‌ها خواهیم شنید.

مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس، هواوی میت ۴۰ پرو، اکسپریا ۱ مارک ۲ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا

منبع: PhoneArena

The post تصاویری از طراحی احتمالی گوشی گلکسی نوت ۲۱ اولترا منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala