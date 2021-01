شیائومی Mi 10i با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و قیمت ۲۹۰ دلار معرفی شد

به نظر می‌رسد شیائومی در سال ۲۰۲۱ هم قصد ندارد استراتژی ریبرند کردن گوشی‌های خود را کنار بگذارد. ساعاتی قبل شیائومی در هند از گوشی Mi 10i رونمایی کرد که به غیر از نام جدید، تفاوتی با گوشی ردمی نوت ۹ پرو ندارد.

شیائومی Mi 10i از نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. همچنین باید به پشتیبانی از استاندارد HDR10 هم اشاره کنیم. این گوشی با داشتن وزن حدوداً ۲۱۴ گرمی گوشی نسبتاً سنگینی به حساب می‌آید و در پنل جلویی و پشتی هم شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ۵ تعبیه شده است.

قلب تپنده‌ی این گوشی تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۷۵۰G است که از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند. کاربران در کنار آن به حداقل ۶ گیگابایت رم LPDDR4 و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی UFS 2.2 دسترسی دارند. اما مهم‌ترین و جذاب‌ترین ویژگی این گوشی دوربین‌های آن است.

در پنل پشتی شیائومی Mi 10i چهار دوربین دیده می‌شود که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ساخت سامسونگ است. در کنار آن یک دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو و تشخیص عمق تعبیه شده است. در حفره‌ی نمایشگر هم یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی قرار گرفته که به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۸۲۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود که از شارژ سریع ۳۳ وات هم پشتیبانی می‌کند. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به تعبیه‌ی حسگر اثر انگشت در لبه‌ی کناری، جک هدفون و اسپیکرهای استریو اشاره کنیم.

مدل ۶/۶۴ گیگابایتی این گوشی با قیمت حدوداً ۲۹۰ دلاری راهی بازار هند می‌شود و کاربران هندی برای خرید مدل مبتنی بر ۱۲۸ گیگابایت باید مبلغ ۳۰۰ دلار بپردازند. در نهایت باید به مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی اشاره کنیم که ۳۳۰ دلار قیمت دارد.

محصولات برنده و بازنده‌ی شیائومی در سال ۲۰۲۰

