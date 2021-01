در ماه نوامبر (آبان) بود که تصاویری از سرفیس پرو ۸ مایکروسافت منتشر شد. این تصاویر منتشر شده نشان می‌دادند که طراحی ظاهری تبلت پرمیوم سرفیس پرو ۸ به چه شکل خواهد بود.

بعد از منتشر شدن این تصاویر، اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد مایکروسافت در اواخر این ماه از سرفیس پرو ۸ رونمایی خواهد کرد. البته باید بگوییم که علاوه‌بر پیش‌بینی زمان رونمایی، به‌تازگی شایعه‌های جدید در رابطه با مشخصات سخت افزاری این تبلت مایکروسافت منتشر شده است.

به نظر می‌رسد که مایکروسافت به‌تازگی مدارک مربوط به عرضه‌ی این تبلت در کشور کره‌ی جنوبی را پر کرده است. در این فرم‌های تازه پر شده آمده است که نسخه‌ی سرفیس پرو ۸ که در کشور کره‌ی جنوبی عرضه خواهد شد دارای فناوری ارتباطی ۴G LTE است.

این اطلاعات جدید هماهنگ با اطلاعاتی است که ماه نوامبر (آبان) درباره‌ی سرفیس پرو ۸ منتشر شده بود. آن اطلاعات نشان می‌دادند که نسخه‌ی مجهز به فناوری LTE این تبلت در آمریکا، اروپا و دیگر کشور‌ها عرضه خواهد شد.

به نظر می‌رسد که در نسخه‌‌ی دارای فناوری ارتباطی LTE سرفیس پرو ۸ از پردازنده‌های اینتل Core i5 و اینتل Core i7 استفاده شده است. همچنین باید بگوییم که مایکروسافت قصد دارد مدل‌های پایه‌ی این تبلت را با پردازنده‌ی اینتل Core i3 عرضه کند.

به نظر می‌رسد که تبلت جدید مایکروسافت همانند سرفیس پرو ۷ دارای نمایشگر ۱۲٫۳ اینچی خواهد بود و بهبود‌های صورت گرفته در سرفیس پرو ۸ مربوط به استفاده از پردازنده‌های جدید در این تبلت و عرضه‌ی نسخه‌های بیشتر دارای فناوری ارتباطی ۴G LTE است.

دیگر اطلاعات قبلی منتشر شده درباره‌ی سخت افزار سرفیس پرو ۸ ادعا می‌کنند که مایکروسافت در این تبلت از حداکثر ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱ ترابایت حافظه‌ی داخلی SSD استفاده خواهد کرد. در نهایت انتظار داریم که به‌زودی و در این ماه شاهد رونمایی رسمی از این تبلت باشیم.

