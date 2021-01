تصاویر جدیدی از شکل نهایی ایرتگز اپل منتشر شدند

به‌تازگی تصاویر جدیدی از «ایرتگز» (AirTags) اپل توسط یکی از افشاکنندگان اطلاعات منتشر شده است. این افشاکننده همچنین مدعی شده است که این تصاویر را از انیمیشن نشان داده شده در زمان استفاده از ایرتگز و متصل کردن آن به دستگاه‌های ساخت اپل بدست آورده است.

Jon Prosser که تاکنون اطلاعات مختلفی را درباره‌ی محصولات اپل منتشر کرده، یک ویدیو دیگر را هم درباره‌ی جزئیات ایرتگز اپل منتشر کرده است. از زمانی که اپل از فناوری Ultra-Wideband در آیفون‌های ۱۱ استفاده کرد، شایعه‌های مختلفی در رابطه با ایرتگز اپل که وسیله‌ای برای ردیابی وسایل گم شده و اطلاع از مکان آن‌هاست، منتشر شده است.

در این ویدیو کوتاه، ایرتگز اپل همانند انیمیشن کوتاه نمایش داده شده در زمان متصل کردن ایرپادز به آیفون، در حال چرخش به نمایش در می‌آید. این انیمیشن و چرخیدن ایرتگز در آن باعث می‌شود که بتوانیم این ایرتگز را به صورت ۳۶۰ درجه و از تمامی جهت‌ها ببینیم.

Prosser پیش‌تر هم و قبل از منتشر شدن این ویدیو کوتاه، تصاویری مفهمومی را از ایرتگز اپل منتشر کرده بود. اما این اولین‌بار است که می‌توانیم شکل نهایی این محصول را ببینیم.

همان‌گونه که پیش‌تر هم پیش‌بینی شده بود، تصاویر جدید منتشر شده از ایرتگز طراحی ساده و دایره‌ای‌ شکل آن را نشان می‌دهند. در این تصاویر می‌بینیم که ایرتگز دایره‌ای شکل اپل دارای رنگ سفید در قسمت پشتی خود است و در قسمت جلویی آن شاهد استفاده از قسمتی فلزی با رنگ نقره‌ای و لوگوی اپل هستیم. در واقع طراحی ظاهری ایرتگز شبیه‌ی باتری ساعتی است که دارای قسمت خمیده‌ای در پشت خود است.

ایرتگز اپل با استفاده از یک شبکه‌ی اختصاصی به دیگر دستگاه‌های اپل که در نزدیکی آن قرار دارند متصل می‌شود و با استفاده از آن دستگاه‌ها اطلاعات مکانی خود را به صاحبش ارسال می‌کند. البته باید بگوییم که همانند دیگر وسایل مشابه مانند Tile، ایرتگز اپل هم از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی کاربر و دیگر اطلاعات محافظت خواهد کرد.

انتظار می‌رود که اپل در ایرتگز از تراشه‌ی U1 که دارای فناوری ارتباطی Ultra-Wideband است، استفاده کند تا این وسیله بتواند با دقتی در حد اینچ موقعیت خود را نشان دهد. همچنین استفاده از قابلیت‌های مربوط به واقعیت افزوده برای مطلع شدن از محل ایرتگز در هنگام ردیابی، در نسخه‌های قبلی سیستم عامل iOS کشف شده است.

Prosser ادعا می‌کند که با وجود اینکه اپل می‌توانسته این وسیله را عرضه کند اما به‌دلیل بحران ناشی از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ این کار را انجام نداده است. به نظر می‌رسد که اپل منتظر است تا از این وسیله در زمانی رونمایی کند که مردم واقعا به وسیله‌ای برای مطلع شدن از محل و ردیابی لوازم گم شده‌ی خود احتیاج خواهند داشت.

به طور حتم عرضه‌ی این وسیله‌ای برای ردیابی لوازم گم شده در زمان کنونی که بیشتر افراد بسیاری از وقت خود را در خانه می‌گذارند و کمتر از خانه خارج می‌شوند منطقی نیست، زیرا افراد بسیار کمی به آن احتیاج خواهند داشت. در نهایت Prosser رونمایی از ایرتگز پرحاشیه را در فصل بهار متحمل می‌داند.

