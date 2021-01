۵ کاری که اپل در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

اپل در سال ۲۰۲۰ عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت که این موفقیت علی‌رغم چالش‌های مختلف مانند درگیری حقوقی با Epic Games به دست آمده است. اما اپل در سال ۲۰۲۱ در کنار ارائه‌ی محصولات جذاب، باید دست به انجام برخی تغییرات هم بزند.

در ادامه به ۵ کاری می‌پردازیم که امیدواریم اپل در سال ۲۰۲۱ آن‌ها را انجام دهد. باید خاطرنشان کنیم در این فهرست فقط موارد واقع‌گرایانه را مطرح می‌کنیم و به همین خاطر به کارهایی مانند عرضه‌ی مک‌بوک‌های مجهز به نمایشگر لمسی، ارائه‌ی آیفون تاشو و دیگر موارد این‌چنینی اشاره‌ای نخواهیم کرد.

تغییر طراحی آیفون

شکل و شمایل آیفون‌های جدید در مقایسه با اولین نسل این گوشی بسیار متفاوت به نظر می‌رسند. با این حال، ۴ مدل آیفون ۱۲ از نظر طراحی تفاوت چشمگیری با آیفون X عرضه شده در سال ۲۰۱۷ ندارند. به همین خاطر اگر فقط به نمایشگر نگاه کنید، به سختی می‌توانید این آیفون‌ها را از یکدیگر تشخیص دهید. این در حالی است که گوشی‌های اندرویدی مرتباً با طراحی‌های جدیدی راهی بازار می‌شوند. امیدواریم اپل در سال ۲۰۲۱ طراحی این گوشی‌ها را تغییر دهد.

به غیر از پنل جلویی آیفون‌ها، اپل باید به فکر ارائه‌ی ویژگی‌های مختلفی باشد. به عنوان مثال می‌توانیم به بهره‌گیری از نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالا و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم سریع اشاره کنیم.

در این میان باید خاطرنشان کنیم که در جریان بحران کرونا، سیستم فیس آی‌دی مشکلات زیادی را برای کاربران پدید آورده و اگر این گوشی‌ها از یک حسگر اثر انگشت هم بهره می‌بردند، مشکلات کاربران برای آنلاک کردن آیفون‌ها برطرف می‌شد. روی هم رفته اپل برای مهم‌ترین محصول خود بیش از حد محافظه‌کارانه عمل می‌کند.

اگرچه لزومی به بهره‌گیری از تمام ویژگی‌های پر زرق‌وبرق جدید وجود ندارد، اما مشخصه‌هایی هم وجود دارد که این شرکت نباید نادیده بگیرد. باید ببینیم بالاخره اپل در سال ۲۰۲۱ چنین کارهایی را برای آیفون انجام می‌دهد یا نه.

باز کردن درهای اپل واچ

بدون اغراق باید بگوییم که نسل ششم اپل واچ بهترین ساعت هوشمند ۲۰۲۰ است. با این حال بدون استفاده از آیفون، بهره‌گیری از اپل واچ تا حد زیادی غیرممکن است. به عنوان مثال اگر این ساعت هوشمند را تازه خریده باشید، تا زمانی که به یک آیفون وصل نشود نمی‌توانید از امکانات مختلف آن بهره ببرید.

علاوه بر این، حفظ دسترسی به تمام عملکردهای مربوط به پایش تندرستی و دیگر ویژگی‌های مهم آن مستلزم این است که به صورت دوره‌ای آن را با یک آیفون سینک کنید. به زبان ساده، اپل واچ فقط مناسب کاربران آیفون است.

اپل در سال ۲۰۲۱ باید درهای این محصول را کمی باز کند تا کاربران گوشی‌ها و تبلت‌های اندرویدی و حتی کامپیوترهای ویندوزی هم بتوانند از تمام امکانات آن بهره‌مند شوند. روی هم رفته زمانی که کاربران اندروید امکان استفاده از تمام امکانات اپل واچ را پیدا کنند، احتمال مهاجرت آن‌ها به اکوسیستم اپل افزایش پیدا می‌کند و این موضوع علاوه بر افزایش فروش اپل واچ، منجر به افزایش تعداد کاربران اکوسیستم اپل می‌شود.

طرفداران دوآتشه‌ی اپل چقدر پول باید خرج کنند؟

دانگل اپل تی‌وی

اپل با معرفی سرویس تی‌وی پلاس وارد نبرد سرویس‌های استریمینگ شد ولی در کمال تعجب، محصول این شرکت برای استریم کردن انواع محتوا حالا بیش از سه سال سن دارد. شایعات مختلف از معرفی نسل جدید ستاپ باکس اپل تی‌وی در سال ۲۰۲۱ خبر می‌دهند که ظاهراً از پردازنده‌ی سریع‌تر، ریموت کنترل جدید و دیگر موارد این‌چنینی بهره می‌برد ولی در عین حال، احتمالا بسیار گران‌قیمت خواهد بود.

در حال حاضر مدل ۴K اپل تی‌وی با حداقل قیمت ۱۶۹ دلار در بازار وجود دارد و نسل بعدی آن احتمالا با قیمتی در همین حدود یا حتی گران‌تر عرضه خواهد شد. اما اپل برای رقابت با رقبای مهمی مانند روکو، آمازون و گوگل باید محصول بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تری را عرضه کند. برای این کار، معرفی دانگل اپل تی‌وی منطقی‌ترین تصمیم محسوب می‌شود. اگر اپل بتواند این محصول را با قیمت حدود ۵۰ دلار عرضه کند، می‌تواند آمار مشترکین سرویس تی‌وی پلاس هم افزایش دهد.

وجود نسل جدید آیفون SE و قیمت مناسب آیفون ۱۲ نشان می‌دهد که اپل با قیمت‌گذاری رقابتی مشکلی ندارد. باید ببینیم آیا در سال ۲۰۲۱ دانگل اپل تی‌وی راهی بازار می‌شود یا نه.

بازنگری قوانین اپ استور

اپل در سال ۲۰۲۰ وارد یک نبرد حقوقی گسترده با شرکت Epic Games شد که سازنده‌ی بازی‌های مشهوری مانند Fortnite است. مهم‌ترین موضوع این نبرد حقوقی به بحث کارمزد دریافتی اپل برای پرداخت‌های درون برنامه‌ای برمی‌گردد. صرف‌نظر از اینکه از چه طرفی حمایت می‌کنید، این نبرد اپل و Epic Games بار دیگر قدیمی بودن قوانین اپ استور را نشان می‌دهد.

این موضوع برای بازی‌های مبتنی بر فضای ابری بیشتر صدق می‌کند. سال گذشته‌ی میلادی سرویس‌های گوگل استیدیا، ایکس‌باکس گیم پس و انویدیا GeForce Now راه را برای استریم بازی‌ها هموار کردند اما هیچ‌یک از آن‌ها به صورت رسمی در آیفون‌ها و آیپدها حضور ندارند.

به خوبی می‌دانیم که اپ استور بخشی از دارایی‌های اپل محسوب می‌شود و می‌تواند مطابق میل خود با آن رفتار کند. با این حال، امتناع از تغییر به معنای فرا رسیدن زمان ناقوس مرگ در دنیای فناوری است و این اساساً کاری است که اپل دارد انجام می‌دهد. البته اپل اعلام کرده که کارمزد دریافتی از بخش زیادی از توسعه‌دهندگان کوچک نصف می‌شود ولی چنین اقدامی بیشتر برای ترمیم وجهه‌ی این شرکت در نگاه عموم کاربران و توسعه‌دهندگان خرد صورت گرفته ولی مشکل اصلی همچنان پابرجا است.

کنار گذاشتن پورت لایتنینگ

این مورد از جمله درخواست‌هایی است که هر ساله مطرح می‌شود و اپل هم همواره آن‌ها را نادیده می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۱ کنار گذاشتن این پورت یک موضوع کاملا امکان‌پذیر خواهد بود.

تقریبا تمام محصولات اپل از پورت USB-C بهره می‌برد و این موضوع برای مک‌بوک‌ها و آیپدها هم صدق می‌کند. حتی نسل جدید آیفون‌ها هم همراه با کابل شارژ USB-C به لایتنینگ عرضه شده‌اند. برخی گزارش‌ها از عرضه‌ی آیفون‌های بدون پورت در سال ۲۰۲۱ خبر می‌دهند. با این حال، تمام کاربران تمایلی به خرید آیفون بدون پورت ندارند و بنابراین حداقل تعدادی از مدل‌ها باید با پورت عرضه شوند و این پورت باید USB-C باشد.

به نظر شما اپل در سال ۲۰۲۱ باید چه کارهایی را انجام دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

