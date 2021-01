سال گذشته و با وان پلاس ۸ پرو و وان پلاس ۸T، این شرکت ثابت کرد که مدل پرو که اول سال عرضه می‌کند، مهم‌ترین پرچمدار این شرکت برای یک سال میلادی خواهد بود. حالا با نزدیک شدن به یک سالگی وان پلاس ۸ پرو، مدام شایعات و خبرهای هیجان انگیز از جانشین آن که به احتمال قوی وان پلاس ۹ پرو نامیده خواهد شد، منتشر می‌شود.

در تازه‌ترین خبر، مشخص شده که وان پلاس ۹ پرو قرار از شارژر بی‌سیم ۴۵ واتی پشتیبانی کند و امکان شارژ بی‌سیم معکوس هم در این گوشی حاضر خواهد بود که برای شارژ کردن گجت‌هایی مثل هدفون‌های بی‌سیم، کاربردی است.

OnePlus 8 Pro اولین گوشی وان پلاس بود که از شارژر بی‌سیم پشتیبانی می‌کرد اما سرعت آن به ۳۰ وات محدود می‌شد. حالا با افزایش سرعت تا ۴۵ وات، شارژ بی‌سیم در این گوشی می‌تواند جزو سریع‌ترین‌ها باشد و رکورد نسل قبلی که در ۳۰ دقیقه، با شارژر ۳۰ واتی بی‌سیم تا ۵۰ درصد شارژ می‌شد را جابه‌جا کند. با سریع‌ترین شدن توان شارژر بی‌سیم این گوشی، می‌توانیم اینطور هم استنباط کنیم که شارژر سیمی ۶۵ واتی را در این گوشی هم خواهیم دید که در بین محصولات این شرکت، اولین بار با OnePlus 8T عرضه شد.

این بهبود‌ها در سرعت شارژ این گوشی، می‌تواند این معنا را هم داشته باشد که پشتیبانی بهبود یافته از ۵G و همچنین نمایشگر بهبود یافته، احتمالا مصرف باتری را در این گوشی بالاتر خواهند برد. در کنار این موارد، اضافه شدن شارژ بی‌سیم معکوس به این گوشی هم یک «اولین» برای این برند است. در چند سال اخیر گوشی‌های مختلفی را با این ویژگی دیده بودیم که به پرچمداران هواوی، قابلیت Battery Share در پیکسل ۵ و قابلیت Wireless PowerSahre در سری گلکسی اس ۲۰ می‌توانیم اشاره کنیم. تقریبا هرجایی که این ویژگی شارژ بی‌سیم معکوس دیده شده، سرعت بسیار کمی داشته و ثابت کرده فقط می‌تواند برای شارژ کردن مواردی مثل هدفون‌های بی‌سیم یا ساعت‌های هوشمند کاربردی باشد.

باقی ویژگی‌های وان پلاس ۹ پرو را هنوز به صورت صد درصدی نمی‌دانیم اما چند تصویر از نسخه‌های پروتوتایپ وان پلاس ۹ معمولی به بیرون درز کرده که زبان طراحی این سری از گوشی‌های OnePlus را نشان می‌دهد. ویژگی‌هایی مثل نمایشگر ۱۲۰ هرتزی OLED، پردازنده اسنپدراگن ۸۸۸ و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپری، از جمله مواردی هستند که انتظار داریم در وان پلاس ۹ پرو ببینیم.

