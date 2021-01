به‌ نظر می‌رسد که اپل در سال ۲۰۲۱ قصد دارد از برخی محصولاتی که گاهی شایعه‌هایی از آن‌ها منتشر می‌شود رونمایی کند. این اطلاعات جدید توسط یکی از تحلیل‌گران باسابقه‌ی محصولات اپل یعنی مینگ چی کو منتشر شده است. مینگ چی کو در گزارش خود مدعی شده است که اپل امسال بالاخره از «ایرتگز» (AirTags) و یک دستگاه دارای قابلیت‌های واقعیت افزوده رونمایی می‌کند.

در آخرین گزارش منتشر شده توسط این تحلیل‌گر به سرمایه‌گذاران، مینگ چی کو حدس و گمان‌هایی را درباره‌ی محصولات اپل مطرح کرده که ممکن است در سال ۲۰۲۱ رونمایی شوند. کو در گزارش خود در کنار مطرح کردن حدس و گمان‌هایی درباره‌ی رونمایی از محصولاتی با احتمال عرضه‌ی بالا، ادعاهایی را هم درباره‌ی دیگر محصولاتی که پیش‌تر شاهد منتشر شده شایعه‌هایی از آن‌ها بودیم، مطرح کرده است.

بدون شک می‌توانیم بگوییم که محتمل‌ترین محصولی که امسال شاهد رونمایی از آن هستیم و در گزارش کو هم به آن اشاره شده است، ایرتگز است. ایرتگز وسیله‌ای برای ردیابی وسایل مختلف و مطلع شدن از محل آن‌هاست که دارای فناوری ارتباطی Ultra-Wideband است.

کاربران می‌توانند در زمان استفاده از این دستگاه و متصل کردن آن به وسایل مختلف با استفاده از اپ Find My از محل آن وسیله مطلع شوند. با وجود اینکه بار‌ها درباره‌ی ایرتگز اپل شایعه‌های مختلفی منتشر شده است، اما تاکنون شاهد رونمایی از این وسیله نبوده‌ایم. گزارش منتشر شده توسط کو عنوان می‌کند که اپل بالاخره از ایرتگز در سال ۲۰۲۱ رونمایی می‌کند.

در کنار رونمایی از ایرتگز، پیش‌بینی می‌شود که اپل امسال از اولین دستگاه واقعیت افزوده خود رونمایی می‌کند. با وجود اینکه مینگ چی کو به‌ این موضوع اشاره نکرده است که این دستگاه به طور دقیق چه چیزی است، اما ممکن است که اپل امسال قصد داشته باشد از هدست واقعیت افزوده یا عینک هوشمند دارای واقعیت افزوده به نام Apple Glass رونمایی کند. در گذشته کو مدعی شده بود که اپل در بهترین حالت از عینک هوشمند دارای واقعیت افزوده در سال ۲۰۲۲ رونمایی می‌کند.

بعد از این دو محصول اپل، به دستگاه‌های دیگری هم در گزارش مینگ چی کو اشاره شده است. به‌طور حتم برنامه‌ی اپل مبنی بر رونمایی از مک‌های جدید با تراشه‌های اپل سیلیکون و برنامه‌ای دو ساله‌ی این شرکت برای جایگزینی این تراشه‌ها با پردازنده‌های ساخت اینتل در مک، امسال باعث رونمایی از مک‌های جدید خواهد شد.

البته این امکان وجود دارد که علاوه‌بر تراشه‌ی اپل سیلیکون، اپل در مک‌های بعدی از نمایشگر‌ Mini-LED استفاده کند. در نتیجه امسال ممکن است که شاهد رونمایی از نسخه‌ی ۱۴ اینچی و ۱۶ اینچی مک‌بوک پرو باشیم.

بعد از مک، نوبت به آیپد می‌رسد. گفته شده است که اپل قصد دارد امسال از آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی با نمایشگر Mini-LED رونمایی کند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که آیپد پرو اولین آیپدی خواهد بود که اپل در آن از نمایشگر Mini-LED استفاده می‌کند.

در نهایت می‌توانیم بگوییم که امسال با مدل‌های جدید ایرپادز هم رو‌به‌رو می‌شویم. این احتمال وجود دارد که اپل امسال از ایرپادز پرو Lite رونمایی کند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این ایرپادز شبیه ایرپادز پرو اپل است و دارای گوشی‌های قابل تعویض و با اندازه‌ی مختلف است تا به شکل بهتری در گوش کاربران قرار گیرد.

به عنوان یکی از تحلیل‌گران مشهور اپل، مینگ چی کو یکی از دقیق‌ترین افراد از نظر منتشر کردن اطلاعاتی راجع به ویژگی‌های دستگاه‌ها و اطلاعات مربوط به زنجیره‌ی تأمین کننده‌ی قطعات است.

با وجود دقت بالا، کو همچنین چندین‌بار برای یک محصول به‌خصوص زمان‌های رونمایی متفاوتی را پیش‌بینی کرده است. به عنوان نمونه این شخص در سال گذشته مدعی شده بود که اپل از ایرتگز در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ رونمایی می‌کند و بعد این شخص با اصلاح گفته‌های خودش زمان رونمایی از این وسیله را تابستان ۲۰۲۰ اعلام کرد.

کو همچنین در ماه سپتامبر (شهریور ماه) مدعی شده بود که آیپد پرو اولین دستگاهی است که اپل آن را با نمایشگر Mini-LED عرضه خواهد کرد.

منبع: Appleinsider

