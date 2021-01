طبق گزارش شرکت تحقیقاتی TrendForce، هواوی در سال ۲۰۲۱ موفق به عرضه‌ی حدود ۴۵ میلیون گوشی می‌شود و این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ این شرکت حدود ۱۷۰ میلیون گوشی را به دست کاربران رسانده است. اگر این پیش‌بینی محقق شود، هواوی در بازار جهانی به رتبه‌ی هفتم سقوط خواهد کرد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، این سقوط در بازار نتیجه‌ی مستقیم تحریم‌های آمریکا است. تحریم‌های گسترده‌ی هواوی مشکلات زیادی را برای هواوی ایجاد کرده و مثلا این شرکت برای تأمین تراشه‌های گوشی‌های خود باید با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کند. علاوه بر اینکه هواوی برای تولید تراشه‌ها نمی‌تواند از خطوط تولید سامسونگ یا TSMC بهره ببرد، بلکه حتی شرکت چینی SMIC که در این حوزه فعالیت دارد، با محدودیت‌های اعمال شده توسط آمریکا روبرو شده است.

در این گزارش همچنین به رقابت آنر با هواوی هم اشاره شده است. اگرچه هنوز مشخص نیست که آنر به عنوان یک شرکت مستقل چه عملکردی خواهد داشت، اما بنا به گزارش‌ها این شرکت قصد دارد در سال ۲۰۲۱ گوشی‌های بیشتری نسبت به هواوی راهی بازار کند.

گفته می‌شود سامسونگ سال آینده حدود ۲۶۷ میلیون گوشی به دست کاربران می‌رساند که این یعنی احتمالا شاهد افزایش ۳ میلیونی تعداد گوشی‌های سامسونگ خواهیم بود. از طرف دیگر شمار آیفون‌های موجود در بازار از ۱۹۹ میلیون احتمالا به ۲۲۹ میلیون می‌رسد و می‌تواند مقام دوم بازار را از آن خود کند. شیائومی، اوپو و ویوو هم به احتمال زیاد رتبه‌های بعدی را تصاحب می‌کنند.

باید خاطرنشان کنیم این اعداد تخمین‌های صورت گرفته توسط یک شرکت تحقیقاتی هستند و بنابراین شاید عملکرد هواوی‌ در این سال متفاوت باشد. با این حال، اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شوند به معنای این است که وضعیت فروش گوشی‌های هواوی در سال ۲۰۲۱ بسیار وخیم خواهد بود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین غول‌های دنیای موبایل، در آینده‌ی نزدیک به یکی دیگر از شرکت‌های معمولی تبدیل می‌شود که برای دست‌یابی به بخش کوچکی از بازار موبایل باید مبارزه کند.

محصولات برنده و بازنده‌ی هواوی و آنر در سال ۲۰۲۰

