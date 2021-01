ال‌جی طی چند سال گذشته موفقیت چندانی در بازار موبایل به دست نیاورده ولی نمی‌توان تلاش‌های این شرکت در سال ۲۰۲۰ را کتمان کرد. در این سال، ال‌جی سری گوشی‌های G را کنار گذاشت و در عوض از سری ولوت رونمایی کرد که قرار است طراحی جذاب‌تر و قیمت پایین‌تری داشته باشند. همچنین با معرفی گوشی ال‌جی وینگ نشان داد که می‌خواهد بار دیگر شانس خود را در حوزه‌ی محصولات نوآورانه امتحان کند. در هر صورت در ادامه به ۵ کاری اشاره می‌کنیم که امیدواریم ال‌جی در سال ۲۰۲۱ آن‌ها را انجام دهد.

گوشی‌های جذاب ارزان‌قیمت

گوشی‌های پرچم‌دار و رده‌بالای ال‌جی معمولا باکیفیت هستند اما این شرکت در زمینه‌ی گوشی‌های ارزان‌قیمت حرفی برای گفتن ندارد. اگرچه چند مدل از سری Q و K تا حدی جذابیت بیشتری دارند، ولی در کل این موارد استثناء بوده‌اند.

ال‌جی در سال ۲۰۲۰ برای بسیاری از گوشی‌های ارزان‌قیمت خود از تراشه‌های قدیمی مدیاتک مانند A22 و P35 استفاده کرد و این در حالی است که تراشه‌های موردنظر بیش از ۲ سال قبل عرضه شده‌اند. همچنین باید به وجود باتری‌های ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و دیگر ویژگی‌های معمولی اشاره کنیم. این مساله به‌خصوص زمانی آزاردهنده می‌شود که بدانیم امثال سامسونگ، گوگل و شیائومی گوشی‌های ارزان‌قیمت را با ویژگی‌های جذاب به دست کاربران می‌رسانند.

طبق گزارش‌ها، ال‌جی در سال ۲۰۲۱ قصد دارد طراحی و تولید تعداد بیشتری از گوشی‌های ارزان‌قیمت خود را برون‌سپاری کند. به همین خاطر احتمالا شاهد عرضه‌ی گوشی‌های ارزان‌قیمت جذاب‌تری خواهیم بود. ال‌جی تنها شرکت بزرگی نیست که این تصمیم را اتخاذ کرده و در این زمینه می‌توانیم به سامسونگ و شیائومی هم اشاره کنیم که طراحی و تولید بخشی از گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی خود را به دیگر شرکت‌ها واگذار کرده‌اند.

دوربین باکیفیت

دوربین یکی از مهم‌ترین بخش‌های گوشی‌های هوشمند به شمار می‌رود و کاربران از برندهای بزرگ انتظار دارند که برای گوشی‌های خود، دوربین‌های باکیفیتی را تعبیه کنند؛ ال‌جی هم از این قاعده مستثنا نیست. با این حال طبق بررسی‌های صورت گرفته، دوربین‌های گوشی‌های ولوت، V60 و وینگ همگی معمولی هستند و حرف چندانی برای گفتن ندارند.

مدت‌هاست که دوربین عکاسی یکی از ضعف‌های مهم گوشی‌های ال‌جی محسوب می‌شوند و این ضعف همچنان پابرجا است. البته در سال ۲۰۲۰ این شرکت توجه بیشتری به قابلیت‌های مربوط به عکاسی نشان داد. مثلا گوشی ال‌جی وینگ می‌تواند مانند نوعی گیمبال انجام وظیفه کند و V60 هم یکی از اولین گوشی‌هایی بود که از فیلم‌برداری ۸K پشتیبانی می‌کند. اما در نهایت گوشی‌های گران‌قیمت ال‌جی مانند رقبای خود باید از دوربین‌های فوق‌العاده‌ای بهره ببرند.

توجه بیشتر به آپدیت گوشی‌ها

ال‌جی در زمینه‌ی آپدیت گوشی‌های خود سابقه‌ی چندان درخشانی ندارد. اگرچه عملکرد این شرکت در این زمینه کمی بهتر شده، اما کاربران گوشی‌های ال‌جی در مقایسه با بسیاری از رقبا برای دریافت آپدیت‌های جدید باید مدت بیشتری منتظر بمانند.

بنابراین امیدواریم ال‌جی در سال ۲۰۲۱ فرایند آپدیت گوشی‌های خود را بهبود ببخشد تا کاربران این گوشی‌ها زودتر بتوانند از این آپدیت‌ها بهره‌مند شوند. در همین زمینه می‌توانیم به سامسونگ اشاره کنیم که اعلام کرده بخش بزرگی از گوشی‌های این شرکت ۳ نسخه‌ی اندروید را دریافت می‌کنند و باید ببینیم آیا ال‌جی هم چنین طرحی را برای بخشی از گوشی‌های خود عملی می‌کند یا نه.

ادامه یافتن تولید محصولات نوآورانه

یکی از بخش‌های جدید شرکت ال‌جی موسوم به پروژه Explorer وظیفه‌ی طراحی محصولات نوآورانه را بر عهده دارد و ال‌جی وینگ اولین محصولی بود که از این پروژه بیرون آمد. طبق گزارش‌ها، این شرکت مشغول آماده‌سازی یک گوشی با نمایشگر رول‌شونده است که احتمالا اوایل ۲۰۲۱ معرفی خواهد شد. با این حال، امیدواریم ال‌جی به ساخت این گجت‌های نوآورانه ادامه دهد و حتی در سال ۲۰۲۲ هم از توسعه‌ی آن‌ها دست نکشد.

تمرکز بیشتر بر بهبود کیفیت صدا

ال‌جی از جمله شرکت‌هایی است که برای گوشی‌های خود توجه زیادی را به کیفیت صدا نشان می‌دهد و در این زمینه گوشی‌های پرچم‌دار ال‌جی حرف زیادی برای گفتن دارند. اما این شرکت باید بیش از پیش به این حوزه توجه کند. همچنین امیدواریم گوشی‌های جدید ال‌جی از جدیدترین کدک‌های صوتی بی‌سیم و فناوری‌های جدید بلوتوث پشتیبانی کنند و در عین حال قابلیت‌های پیشرفته‌ی مربوط به ضبط صدا هم بهتر شوند.

به نظر شما ال‌جی در سال ۲۰۲۱ باید چه کارهایی را انجام دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

