به تازگی اطلاعات دو پتنت جدید اپل منتشر شده که نشان می‌دهد قرار است گجت‌های آینده این شرکت، یکدیگر را به صورت بی‌سیم شارژ کنند. اسناد این پتنت‌ها را که ۹To5Mac برای اولین بار پیدا کرد، مشخصا یک مک بوک را نشان می‌دهد که در حال شارژ اپل واچ، آیفون و آیپد است. همچنین در دیگر تصاویر این پتنت شاهد هستیم که آیفون و آیپد هم چنین قابلیت‌هایی دارند و می‌توانند یکدیگر را به صورت بی‌سیم را هم شارژ کنند.

این پتنت تکنولوژی تازه‌ای ندارد چراکه همین حالا هم گوشی‌هایی هستند که از شارژ بی‌سیم معکوس بهره می‌برند و برای مثال می‌توان یک آیفون را پشت یکی از مدل‌های گلکسی اس ۲۰ قرار داد و آیفون را شارژ کرد. اما خب گویا اپل می‌خواهد مثل همیشه متفاوت باشد و در این زمینه هم متفاوت عمل کند. برای مثل آنطور که در تصویر زیر شاهد هستیم، کناره‌های ترک‌پد و خود ترک‌پد مک بوک می‌توانند به عنوان جایگاهی برای شارژ بی‌سیم عمل کنند.

مشکلی که این پتنت می‌خواهد آن را حل کند این است که ممکن است کاربری که همه این گجت‌ها را دارد، آداپتور شارژر کم بیاورد اما با این تکنولوژی، می‌تواند تمام گجت‌های اپلی‌اش را شارژ کند. اپل مشخصا در فایل این پتنت ذکر کرده که «با وجود کانکتورها و کابل‌های استاندارد، هر دستگاه ممکن است به یک آداپتور جداگانه نیاز داشته باشد تا شارژ شود. در بعضی موارد خاص، حمل، استفاده و جابه‌جایی آداپتورهای مختلف می‌تواند به دلیل سنگینی کار سختی باشد». البته این نکته را هم اضافه کنید که با استراتژی جدید اپل که برای گجت‌هایی مثل اپل واچ و آیفون باید شارژر جداگانه خریداری کرد، این پتنت جدید می‌تواند کاربردی‌تر هم باشد.

البته دیگر زمان‌هایی هم هست که این تکنولوژی به کار می‌آید. برای مثال تصور کنید باتری ایرپادز یا اپل واچ شما تمام می‌شود؛ در این صورت می‌توانید با آیفون خود آن‌ها را شارژ کنید. این دقیقا همان کاربردی است که شارژ بی‌سیم معکوس در گوشی‌های اندرویدی امروزی دارد. اما اینکه بتوانید با لپ‌تاپ گجت‌های خود را به صورت بی‌سیم شارژ کنید، تقریبا چیز جدیدی است و کمتر شرکتی سراغ آن رفته است. همچنین اگر اپل بخواهد واقعا آیفون بعدی را بدون پورت به بازار عرضه کند، پشتیبانی از شارژ بی‌سیم در لپ‌تاپ‌های مک‌بوک می‌تواند ایده کاربردی باشد.

اما خب در این میان یک مشکل هم وجود دارد؛ در حال حاضر تمامی مدل‌های مک بوک و آیپد، بدنه‌ای آلومینیومی دارند که این فلز با شارژ بی‌سیم سازگاری ندارد. این یعنی اگر اپل می‌خواهد این پتنت را واقعا عملی کند، باید فکری به حال این مشکل کند. شاید هم دوباره شاهد عرضه مک‌بوک‌های پلاستیکی به بازار باشیم؟

جدا از این موارد هروقت صحبت از اپل و شارژر بی‌سیم می‌شود، ناخودآگاه یاد شارژر AirPower هم می‌افتیم که یک پروژه شکست خورده در کارنامه اپل به حساب می‌آید که یک دلیل شکست آن هم استفاده از چندین سیم‌پیچ در کنار همدیگر بود. حالا سوالی که مطرح این است که قرار دادن چندین و چند سیم‌پیچ شارژ بی‌سیم در گجت‌های آینده اپل، آیا قرار است باز هم باعث نگرانی‌های مشابه AirPower شود یا خیر.

در نهایت این که آیا روزی را خواهیم دید که از مک بوک به عنوان پد شارژر بی‌سیم برای همه گجت‌های اپلی بتوان استفاده کرد یا خیر در هاله‌ای از ابهام وجود دارد. اینکه صرفا اپل چنین پتنتی را ثبت کرده به این معنی نیست که شاهد عرضه عمومی این تکنولوژی در گجت‌های اپل خواهیم بود. شاید بهتر باشد کوپرتینویی‌ها ابتدا شارژ بی‌سیم معکوس در گوشی‌هایشان را فعال کنند زیرا آنطور که در خبرها نیز شنیده بودیم، تمامی مدل‌های آیفون ۱۲ از شارژ بی‌سیم معکوس هم پشتیبانی می‌کنند ولی این ویژگی به صورت نرم‌افزاری فعال نیست.

