۵ کار که سونی در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

۲۰۲۰ سال خوبی برای سونی بود. به غیر از نسل جدید پلی استیشن و عرضه‌ی هدفون‌های عالی، این شرکت از چند گوشی جذاب هم رونمایی کرد. اکسپریا ۱ مارک ۲ برای طرفداران گوشی‌های پرچم‌دار عرضه شد و سونی با عرضه‌ی اکسپریا ۵ مارک ۲ تلاش کرد گوشی مقرون به صرفه‌تری را به دست کاربران برساند. هر دوی آن‌ها پیشرفت قابل توجهی را نسبت به نسل قبلی خود نشان می‌دهند. روی هم رفته سونی در سال ۲۰۲۱ می‌تواند کارهای بیشتر را برای بهبود وضعیت خود انجام دهد و در این مطلب به اقدامات مناسب گوشی‌ها و هدفون‌های سونی می‌پردازیم.

حل کردن مشکلات اکسپریا ۵ مارک ۲

گوشی اکسپریا ۵ مارک ۲ در برخی فهرست‌های بهترین گوشی‌های ۲۰۲۰ دیده می‌شود. برای کاربرانی که به دنبال تعادل بین قیمت و ویژگی‌ها هستند گزینه‌ی مناسبی محسوب می‌شود. در ضمن افرادی که مرتباً با گوشی خود فیلم و سریال تماشا می‌کنند یا گیمر هستند، احتمالا این گوشی می‌تواند نظرشان را جلب کند. از جهات مختلف، خرید این گوشی منطقی‌تر از اکسپریا ۱ مارک ۲ به حساب می‌آید.

اما در نهایت یکی از مهم‌ترین مشکلات آن مربوط به نرم‌افزار است. اگرچه رابط کاربری اندروید آن سبک و ساده است، اما تنظیمات و ویژگی‌های متناقض برخی اپلیکیشن‌های درون این رابط کاربری ناخوشایند هستند. همچنین اپلیکیشن Pro که برای عکاسی حرفه‌ای ارائه شده، قدرتمند ولی کمی پیچیده است ولی در اپلیکیشن استاندارد مختص عکاسی برخی ویژگی‌های اساسی وجود ندارد. همچنین می‌توانیم به جای خالی شارژ سریع‌تر، سخت‌افزارهای دوربین پیشرفته‌تر و وجود جک هدفون هم اشاره کنیم.

با وجود این ضعف‌ها، اکسپریا ۵ مارک ۲ نشان داد که سونی هنوز هم می‌تواند گوشی‌های جذابی را تولید کند. روی هم رفته سونی با تمرکز بیشتر بر حل مشکلات این‌چنینی، می‌تواند نسل سوم آن را در سال ۲۰۲۱ با جذابیت بیشتری راهی بازار کند.

عرضه‌ی گوشی با دوربین فوق‌العاده

در بین کارهایی که سونی باید در سال ۲۰۲۱ انجام دهد، باید به عرضه‌ی گوشی مجهز به دوربین فوق‌العاده هم اشاره کنیم که توانایی رقابت با بهترین رقبا را داشته باشد. اگرچه گوشی‌های اکسپریا ۱ و ۲ مارک ۲ عکس‌های خیلی خوبی را ثبت می‌کنند و در زمینه‌ی پردازش تصاویر حرف زیادی برای گفتن دارند، اما سخت‌افزار این دوربین‌ها چندان پیشرفته نیست.

با وجود اینکه سونی سازنده‌ی تعدادی از بهترین سنسورهای دوربین موبایل محسوب می‌شود، اما برای این گوشی‌ها از دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسلی نه‌چندان پیشرفته‌ای استفاده کرده است. اما مثلا گوشی‌های هواوی P40 مجهز به سنسور ۵۰ مگاپیکسلی IMX700 هستند و اوپو فایند X2 پرو از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی IMX689 بهره می‌برد که دوربین این گوشی‌ها در بین بهترین‌های سال ۲۰۲۰ قرار گرفته است.

سونی به لطف داشتن سنسورهای دوربین پیشرفته و لنزهای زایس در این زمینه می‌تواند حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد و امیدواریم این شرکت در سال ۲۰۲۱ بالاخره بیشتر از گذشته به کیفیت دوربین‌های موبایل توجه نشان بدهد.

ارائه‌ی سرویس PlayStation Now برای اندروید

اگرچه نسل جدید کنسول‌ها توجهات زیادی را جلب کرده‌اند و فعلا سرویس‌های گیمینگ ابری در مرکز توجه قرار ندارند، اما اجرای بازی‌ها در شرایط و مکان‌های مختلف همچنان جذابیت زیادی برای کاربران دارد. در این زمینه شرکت‌های زیادی وارد عمل شده‌اند که می‌توانیم به آمازون لونا، گوگل استیدیا، سرویس گیم پس ایکس‌باکس و PlayStation Now سونی اشاره کنیم.

با وجود اینکه بسیاری از این سرویس‌ها همچنان در دست توسعه قرار دارند، اما روی هم رفته آن‌ها می‌خواهند تا حد ممکن از گجت‌ها و پلتفرم‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند. اما در حال حاضر PlayStation Now فقط با پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای ویندوزی سازگار است. به عنوان مثال پشتیبانی از مرورگرهای وب باعث می‌شود کامپیوترهای بیشتری راحت‌تر از گذشته به این سرویس دسترسی پیدا کنند. همچنین امیدواریم این سرویس به سیستم‌عامل اندروید هم راه پیدا کند.

بازاریابی برای گوشی‌ها

علاقه‌مندان به تکنولوژی ممکن است از جدیدترین گوشی‌های سونی خبردار شوند و حتی به آن‌ها علاقه داشته باشند، اما عموم مردم اصلا از وجود گوشی‌های جدید سونی خبر ندارند. بخش موبایل سونی در زمینه‌ی بازاریابی عملاً کار چندانی انجام نمی‌دهد. این در حالی است که بخش‌های مارکتینگ پلی‌استیشن و هدفون‌های این شرکت بسیار فعال ظاهر می‌شوند.

بخشی از این موضوع به فروش بسیار پایین گوشی‌های سونی در مقایسه با رقبا برمی‌گردد و به همین خاطر این شرکت برای تبلیغات این گوشی‌ها تمایل چندانی به اختصاص بودجه‌های هنگفت ندارد. در عین حال شرکت‌های بسیار کوچک‌تر از سونی توانسته‌اند از طریق تبلیغات توجه زیادی را نسبت به گوشی‌های خود جلب کنند.

پشتیبانی از کدک صوتی LC3+

هدفون‌های سونی معمولا در فهرست بهترین هدفون‌ها قرار می‌گیرند. اگرچه هدفون‌های سونی از سخت‌افزار فوق‌العاده‌ای بهره می‌برند، اما در کنار سخت‌افزار ویژگی‌های دیگری هم اهمیت دارند.

یکی از این ویژگی‌های مهم، کدک‌های صوتی هستند و در این زمینه می‌توانیم به جدیدترین کدک صوتی سازمان استاندارد بلوتوث (SIG) به نام LC3+ اشاره کنیم. اگرچه LC3+ به نوعی رقیب کدک انحصاری سونی به نام LDAC محسوب می‌شود، اما از طرف دیگر کیفیت صدای هدفون‌های بلوتوثی را تا حد قابل توجهی ارتقا می بخشد. پشتیبانی از این کدک باعث می‌شود کاربران برای بهره‌گیری از کدک‌های مختلف امکان انتخاب داشته باشند.

از دیگر ویژگی‌های این کدک می‌توانیم به کاهش مصرف انرژی اشاره کنیم که اهمیت زیادی برای کاربران دارد. همچنین اشتراک‌گذاری صدای پخش شده با تعداد نامحدودی از گجت‌های بلوتوثی اطراف هدفون امکان‌پذیر می‌شود.

