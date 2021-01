گزارش جدید منتشر شده توسط یکی از زنجیره‌‌های تأمین کننده‌ی قطعات نشان می‌دهد که نمونه‌ی اولیه اپل «گلس» (Glass) هم اکنون در مرحله‌ی دوم تولید قرار دارد. این گزارش جدید به‌تازگی و بعد از منتشر شدن خبری درباره‌ی رونمایی از دستگاه دارای واقعیت افزوده اپل در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است.

چند روز قبل مینگ چی کو که یکی از تحلیلگران باسابقه‌ی اپل است، در گزارشی مدعی شده بود که اپل قصد دارد از اپل گلس در سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. بعد از منتشر شدن این خبر، این گزارش جدید اعلام می‌کند که این وسیله تاکنون موفق شده است تا مرحله‌ی اول تولید را پشت سر بگذارد.

در این گزارش جدید آمده است که اپل هم اکنون قصد دارد تا وارد فاز دوم توسعه‌ی نمونه‌ی اولیه عینک واقعیت افزوده خود شود. این گزارش جدید را نشریه‌ی Digitimes منتشر کرده و مدعی شده که آن را از منابع صنعتی بدست آورده است.

با وجود مطرح شدن این خبر، این گزارش اما جزئیات دیگری را درباره‌ی مرحله‌‌ی دوم منتشر نکرده است و هنوز نمی‌دانیم که تا قبل از عرضه‌ی نهایی‌، این محصول باید چند فاز را پشت سر بگذارد. با این وجود می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اپل گلس در حال طی کردن فرایند‌های خود برای رسیدن به مرحله‌ی عرضه‌ی نهایی است.

در گذشته مینگ چی کو مدعی شده بود که در بهترین حالت اپل از اپل گلس در سال ۲۰۲۲ رونمایی می‌کند. این شخص در گزارش جدید خود این زمان رونمایی را تغییر داده و آن را ۲۰۲۱ اعلام کرده است. گزارش جدید این تحلیلگر هماهنگ با اطلاعات منتشر شده توسط یکی افشاکنندگان اطلاعات به نام Jon Prosser درباره‌ی این محصول است.

پیش‌بینی می‌شود که اپل از این وسیله بین ماه‌های مارچ (اسفند) و ژوئن (خرداد) سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. Prosser در گذشته مدعی شده بود که قیمت در نظر گرفته شده برای این وسیله ۴۹۹ دلار است. به نظر می‌رسد که این قیمت برای نسخه‌ی دارای فریم پلاستیکی و بدون لنز‌های طبی باشد.

