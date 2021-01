گلکسی M02s با قیمت ۱۲۲ دلار معرفی شد

ساعاتی قبل سامسونگ در هند از گوشی گلکسی M02s رونمایی کرد که با قیمت ۱۲۲ دلار راهی بازار می‌شود. از جمله ویژگی‌های مهم این گوشی می‌توانیم به داشتن پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای، باتری بزرگ و دوربین سه‌گانه اشاره کنیم.

این گوشی مبتنی بر تراشه اسنپدراگون ۴۵۰ است که حدود ۳.۵ سال از عرضه‌ی آن می‌گذرد. در پردازنده‌ی این تراشه ۸ هسته‌ی Cortex-A55 با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز تعبیه شده است. در کنار آن می‌توانیم به ۳ و ۴ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. در ضمن کاربران می‌توانند کارت حافظه microSD با حداکثر ظرفیت ۱ ترابایت بهره ببرند.

در پنل جلویی گلکسی M02s نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با رزولوشن HD+ تعبیه شده است. در بریدگی نمایشگر هم یک دوربین ۵ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد. در پنل پشتی هم دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی قرار دارد که در کنار آن دو دوربین ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده‌اند.

انرژی این گوشی از طرف باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ سریع ۱۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند. سامسونگ به زودی تاریخ عرضه‌ی این گوشی را اعلام می‌کند.

