به نظر می‌رسد که سامسونگ اصلی‌ترین تأمین‌ کننده‌ی نمایشگرهای LTPO OLED آیفون‌های ۱۳ باشد. گزارش منتشر شده توسط The Elec نشان می‌دهد که از این پنل‌ها در مدل‌های پرو آیفون ۱۳ استفاده خواهد شد و این نمایشگر‌ها دارای نرخ ‌به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز هستند.

پنل‌های LTPO در مقایسه با پنل‌ها LTPS دارای مصرف انرژی بهینه‌تری هستند. علاوه‌بر این، مزیت اصلی این پنل‌ها این است که این پنل‌ها بدون احتیاج به سخت‌‌افزار خاصی می‌توانند که نرخ به‌روزرسانی متغیر را ارائه دهند. البته باید بگوییم که گویا اپل قصد دارد در نسخه‌‌ی استاندارد آیفون ۱۳ از نمایشگری با پنل LTPS استفاده کند. استفاده از این نمایشگر به این معنا است که یکسال دیگر هم این نسخه از آیفون ۱۳ دارای نرخ به‌روزرسانی ۶۰ هرتز خواهد بود.

البته گزارش‌هایی وجود دارند که ادعا می‌کنند تمامی آیفون‌های ۱۴ عرضه شده در سال ۲۰۲۲ با پنل‌های LTPO OLED عرضه می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که اپل در آن زمان برای کاهش وابستگی خود به سامسونگ، از LG هم به عنوان منبع دوم برای تأمین این نمایشگر‌ها استفاده کند.

البته باید بگوییم که امسال تنها شرکت سامسونگ می‌تواند تا نیاز اپل به این نمایشگر‌ها را تأمین کنند. سامسونگ هم اکنون در حال برنامه‌ریزی برای تولید ۶۰۰۰۰ نمایشگر در ماه در خط تولید A3 در Asan است. برای مقایسه باید بگوییم که خط تولید E6 شرکت LG در Paju تنها می‌تواند که ۵۰۰۰ نمایشگر در ماه تولید کند. البته LG قصد دارد تا ظرفیت این خط تولید را تا پایان سال به ۲۵۰۰۰ عدد برساند.

اپل با کمک این فناوری، ظرفیت باتری آیفون ۱۳ را افزایش می‌دهد

برای ساخت پنل‌های LTPO به مدت زمان بیشتری نیاز است زیرا تکنولوژی به کار رفته در این نمایشگر‌ها به یک لایه‌ی اضافی اکسید نیاز خواهد داشت. در نتیجه ساخت این نمایشگر‌ها هم سخت‌تر و هم گران‌تر است.

اپل ممکن است در تمام آیفون‌های ۱۳ از سنسور LiDAR استفاده کند

البته به نظر می‌رسد که مصرف کمتر انرژی در حد %۵ تا %۱۵ ارزش این کار را داشته باشد. با وجود اینکه هیچ وقت به صورت رسمی تأیید نشد، اما در گذشته گزارش‌هایی مطرح شدند که ادعا می‌کردند اپل قصد داشته تا از فناوری ارتباطی ۵G و نمایشگر‌های ۱۲۰ هرتزی در آیفون‌های ۱۲ استفاده کند.

گویا این شرکت با توجه به مصرف باتری این فناوری‌ها تنها توانسته است که از یکی از آن‌ها در آیفون‌های ۱۲ استفاده کند و اپل در نهایت فناوری ارتباطی ۵G را انتخاب کرده است.

استفاده از نمایشگر‌های LTPO باعث می‌شود که نمایشگر بدون مصرف بیش از حد باتری بتواند محتوا را به صورت ۱۲۰ هرتز نمایش دهد. همچنین اپل نمایشگر LTPO را هم توسعه داده بود که از آن برای اولین‌بار در اپل واچ سری ۴ استفاده شد (این اپل واچ برای ذخیره‌ی انرژی باتری می‌تواند که محتوا را به صورت ۱ هرتز نمایش دهد).

گوشی سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ اولترا اولین تلفن همراهی بود که در آن از نمایشگر LTPO استفاده شده است. همچنین شایعه‌های مطرح شده نشان می‌دهند که سامسونگ قصد دارد در سری گلکسی S21 از همین تکنولوژی استفاده کند.

آیفون ۱۳ ممکن است از اتصال وای‌فای پیشرفته‌تری پشتیبانی کند

