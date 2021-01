سامسونگ امروز از تلویزیون‌های سال ۲۰۲۱ خودش در نمایشگاه مجازی CES 2021 رونمایی کرد. تلویزیون‌های جدید سامسونگ شامل مدل‌های دارای فناوری Neo QLED و همچنین microLED هستند.

سامسونگ امروز از تلویزیون پرچمدار QN900A با رزولوشن ۸K و QN90A با رزولوشن ۴K با فناوری که این شرکت آن را Neo QLED می‌نامند، رونمایی کرد. فناوری جدید Neo QLED در واقع تکنولوژی است که در آن از تکنولوژی جدیدی برای نور پس زمینه‌ی تلویزیون و الگوریتم‌های مربوط به پردازش تصویر استفاده شده است.

در تلویزیون‌های Neo QLED در پنل تأمین کننده‌ی نور پس زمینه‌ از فناوری Mini-LED استفاده شده است. استفاده از این فناوری باعث می‌شود که پنل تأمین کننده‌ی نور پس زمینه‌ی نمایشگر از تعداد بسیار زیادی LED کوچک تشکیل شده باشد که هر یک می‌تواند نور قسمت کوچک‌تری از نمایشگر را تأمین کنند.

استفاده از این تکنولوژی باعث می‌شود که بتوان میزان روشنایی و تاریکی نمایشگر را برای ناحیه‌های بسیار کوچک‌تر نمایشگر به صورت مجزا تنظیم کرد، که در نهایت باعث افزایش کنتراست نمایشگر می‌شود. سامسونگ مشخص نکرده است که این تلویزیون جدید دارای چند ناحیه‌ی قابل تنظیم از این لحاظ در نمایشگر است اما می‌توانیم بگوییم که بدون شک این فناوری از تکنولوژی به کار رفته در تلویزیون‌های QLED مرسوم این شرکت بهتر است.

در تلویزیون‌های Neo QLED همچنین از پردازنده‌های تصویر جدیدتری به نام Neo Quantum Processor استفاده شده است. این پردازنده دارای ۱۶ حالت شبکه‌ی عصبی است که با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و «یادگیری عمیق» (Deep Learning) آموزش داده شده‌اند تا بتوانند که سیگنال ورودی به تلویزیون را با توجه به رزولوشن آن و رزولوشن تلویزیون به شکل مناسبی نمایش دهد.

تلویزیون‌های +HDR10 جدید سامسونگ با نور محیط هماهنگ خواهند شد

از دیگر ویژگی‌های استفاده شده در تلویزیون‌های Neo QLED 2021 سامسونگ می‌توان به حاشیه‌های باریک‌تر، طراحی نازک، One Connect Box برای مدیریت بهتر کابل‌های دستگاه‌های متصل به تلویزیون و سیستم صوتی جدید با قابلیت ردیابی اشیا و بهینه‌سازی صوتی فضایی اشاره کرد.

علاوه‌بر این، این تلویزیون دارای ویژگی‌های مانند برنامه سامسونگ Health با مربی ورزشی شخصی، حالت بازی با نسبت‌های تصویر ۲۱:۹ و ۳۲:۹، قابلیت AMD FreeSync Premium Pro، گوگل Duo و مجموعه آفیس ۳۶۵ یکپارچه است.

در کنار این تلویزیون‌های Neo QLED، سامسونگ همچنین از دو مدل دارای تکنولوژی MicroLED هم رونمایی کرده است. این دو تلویزیون در دو اندازه‌ی ۱۱۰ و ۹۹ اینچ ارائه می‌شوند و همانند تلویزیون‌های کنونی سامسونگ دارای پلتفرم سامسونگ Smart TV هستند. از جمله‌ی قابلیت‌های آن‌ها می‌توان به رزولوشن تصویر ۴K، قابلیت نمایش تصویر به صورت ۴ در ۴ و پخش صدا ۵.۱ اشاره کرد.

تکنولوژی microLED فناوری مشابه OLED است. برخلاف فناوری OLED، استفاده از این فناوری باعث می‌شود که بعد از گذشت مدتی پیکسل‌های تشکیل دهنده‌ی نمایشگر از بین نروند. همچنین این فناوری می‌تواند که میزان روشنایی بیشتری را هم ارائه دهد.

البته باید بگوییم که استفاده از این فناوری در ساخت تلویزیون باعث می‌شود که تلویزیون‌های تولیدی با این روش بسیار گران باشند که در زمان کنونی برای استفاده توسط مصرف کنندگان مناسب نیست. هم اکنون تنها پنل‌های دارای این فناوری به شرکت‌ها فروخته می‌شود و می‌توان با متصل کردن این پنل‌ها به یکدیگر نمایشگر‌هایی را با اندازه‌ی دلخواه درست کرد.

با این وجود، این مدل‌ها که توسط سامسونگ در سال ۲۰۲۱ رونمایی شدند اولین تلویزیون‌های دارای فناوری microLED هستند که کاربران می‌تواند آن‌ها را مانند تلویزیون‌های دیگر به صورت مستقیم تهیه کنند. البته باید بگوییم که بدون شک این تلویزیون‌ها قیمت ارزانی را نخواهند داشت.

سامسونگ در کنار رونمایی از این تلویزیون‌ها، همچنین به معرفی نسخه‌‌ی جدید سری Lifestyle تلویزیون‌های خود پرداخت. نسخه‌ی ۲۰۲۱ تلویزیون Frame این شرکت هم اکنون ضخامتی نصف نسل قبلی دارد. کاربران همچنین می‌توانند که در زمان تهیه‌ی این تلویزیون آن را با حاشیه‌هایی با ۵ رنگ متفاوت و در دو نوع مختلف تهیه کنند. کاربران همچنین می‌توانند با تهیه‌ی اشتراک Art استور این تلویزیون بیشتر از ۱۴۰۰ اثر هنری را بر روی این تلویزیون در زمان استفاده، نمایش دهند.

سامسونگ همچنین در کنار رونمایی از این تلویزیون‌ها، از برنامه خود برای حفاظت از محیط زیست صحبت کرد. سامسونگ گفت که قصد دارد تا تولید گاز‌ کربن دی اکسید خود را کاهش دهد، مصرف انرژی خودش را بهبود دهد و از روش‌های دوستدار محیط زیست برای بسته‌ بندی محصولات خودش رونمایی کرد.

همچنین این شرکت از ریموت کنترل جدیدی که می‌توان آن را با نور خورشید یا نور داخل خانه یا از طریق پورت USB شارژ کرد، رونمایی کرد. سامسونگ در ساخت این ریموت کنترل با قابلیت شارژ شدن با استفاده از نور خورشید از پلاستیک بازیافتی استفاده کرده است.

