ایلان ماسک با عبور از جف بزوس ثروتمندترین فرد جهان شد

به لطف افزایش حیرت‌انگیز قیمت سهام تسلا، ایلان ماسک با عبور از جف بزوس ثروتمندترین فرد جهان شده است. طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ارزش ثروت او به حدود ۱۱۸ میلیارد دلار رسیده است. او در واکنش به این خبر توییت کرده: «چقدر عجیب، خب به سر کار برمی‌گردم.»

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که جف بزوس به موفقیت ایلان ماسک غبطه می‌خورد و در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم او هم مانند آقای ماسک یک شرکت فعال در حوزه‌ی هوافضا تاسیس کرده است. این دو نفر بر سر تصاحب قراردادهای ناسا رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند که در این میان شرکت SpaceX که به ایلان ماسک تعلق دارد، برنده‌ی این رقابت بوده است.

مدتی قبل هم ایلان ماسک با عبور از بیل گیتس موفق شد به دومین فرد ثروتمند جهان تبدیل شود. در سال ۲۰۲۰ مدیرعامل تسلا شاهد افزایش ثروت شخصی خود به میزان بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بود که این موضوع تا حد زیادی به مالکیت حدود ۲۰ درصد از سهام تسلا برمی‌گردد. سهام تسلا طی یک سال گذشته به طور شگفت‌انگیز افزایش یافته و فروش اتومبیل‌های برقی این شرکت بیشتر از گذشته شده است.

باید ببینیم طی ماه‌های آینده آیا ایلان‌ ماسک‌ می‌تواند مقام اول این فهرست را حفظ کند یا اینکه جف بزوس خیلی زود جایگاه قبلی خود را پس می‌گیرد.

