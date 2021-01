ال جی امروز مدل‌های جدیدی از لپ‌تاپ‌های محبوب خود یعنی سری ال جی گرم را معرفی کرده که حالا هم طراحی جدیدی دارند و هم از مشخصات سخت‌افزاری به‌روز بهره می‌برند. به طور کل پنج مدل جدید معرفی شده‌اند؛ سه لپ‌تاپ با طراحی کلاسیک که با نام‌های گرم ۱۷، گرم ۱۶ و گرم ۱۴ شناخته می‌شوند و دو مدل تبدیل شونده یا ۲-in-1 هم معرفی شده‌اند که Gram 2-in-1 16 و Gram 2-in-1 14 نام گرفته‌اند.

با وجود طراحی بهتر شده نسبت به نسل قبل، ال جی همچنان امضای این سری از لپ‌تاپ‌های خود که «سبک بودن» است (حتی نام Gram هم به دلیل سبکی این لپ‌تاپ‌ها انتخاب شده) را حفظ کرده است. گرم ۱۷ که بزرگ‌ترین لپ‌تاپ این خانواده است، تنها ۱.۳۵ کیلوگرم وزن دارد که با نسل قبلی‌اش یکسان است. کم پیش می‌آید لپ‌تاپی ۱۷ اینچی را ببینیم که تا این حد سبک باشد. مدل گرم ۱۶ نیز تنها ۱.۱۹ کیلوگرم و مدل گرم ۱۴ هم یک کیلوگرم وزن دارند.

یک ویژگی خیلی خوب از ال جی گرم ۱۷ مدل ۲۰۲۰ که حالا به مدل جدید هم آورده شده، نسبت ۱۶:۱۰ در نمایشگر است که فضای عمودی بیشتری را نسبت به پنل‌های ۱۶:۹ در اختیار کاربر می‌گذارد. علاوه بر این‌ها، ال جی می‌گوید مدل‌های جدید از حاشیه‌های باریک زیباتری در کنار نمایشگر بهره می‌برد و به طور کل نسبت نمایشگر به بدنه حالا به ۹۰ درصد رسیده است.

ال جی همچنین گفته که در این مدل نسبت به مدل قبلی، اندازه کیبرد و تاچ‌پد هم بزرگ‌تر شده تا موجب بالا‌رفتن بهره‌وری و راحتی کاربران باشد.

بهبودهای مهم اما در دل این لپ‌تاپ‌ها هستند. همه مدل‌های جدید ال جی گرم از پردازنده نسل یازدهم اینتل استفاده می‌کنند و گرافیک آن‌ها نیز یا Intel Iris Xe خواهد بود یا Intel UHD. همه مدل‌ها گواهی Intel Evo را هم دریافت کرده‌اند. این گواهی به این معنی است که این لپ‌تاپ‌ها می‌توانند حداقل ۹ ساعت شارژدهی باتری داشته باشند و به محض باز کردن نمایشگر، آن‌ها روشن می‌شوند و تاخیری وجود نخواهد داشت.

خود ال جی هم ادعا می‌کند که ال جی گرم ۱۷ جدید، ال جی گرم ۱۶ و Gram 2-in-1 16 نیز حدود ۱۹.۵ ساعت شارژدهی باتری خواهند داشت. چنین ادعایی به خودی خود کمی غیر قابل باور است اما نسل قبلی هم به گفته ال جی چنین عمر باتری داشت و در بررسی‌ها هم مشخص شده بود که می‌توان به اعداد گفته شده رسید. بنابراین این بار هم می‌توان با پردازنده‌های جدید و بهینه‌تر اینتل، شارژدهی خیلی خوبی از این لپ‌تاپ انتظار داشت.

Jang IK-hwan، معاون ارشد ال جی، درباره خانواده گرم اینطور گفته که این سری لپ‌تاپ‌ها در حال تسخیر بازار الترابوک‌های سبک و باریک هستند. همچنین او عقیده دارد که نسل جدید این لپ‌تاپ‌ها با طراحی ظریف‌تر، نمایشگر ۱۶:۱۰ و حفظ وزن سبک و بهبود عملکرد، می‌تواند تجربه کاربری خیلی خوبی برای کاربرانش داشته باشد. قیمت و زمان عرضه این لپ‌تاپ‌ها هنوز اعلام نشده است.

منبع: The Verge

The post مدل‌های ۲۰۲۱ از سری لپ‌تاپ‌های ال جی گرم معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala