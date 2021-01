همانطور که می‌دانید، سامسونگ قصد دارد گوشی‌‌های سری گلکسی S21 را با پردازنده‌های ۵ نانومتری و جدید خود یعنی اگزینوس ۲۱۰۰ رونمایی کند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، رونمایی از این دو محصول در یک روز اتفاق نخواهد افتاد و شرکت کره‌ای دو روز قبل از معرفی پرچم‌دارهای خود، یعنی در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱ (۲۳ دی ماه) از اگزینوس ۲۱۰۰ رونمایی می‌کند.

سامسونگ معمولا هر سال گوشی‌های خود را با پردازنده‌ی جدیدی از اگزینوس رونمایی می‌کند اما هیچوقت رویداد مجزایی برای آن در نظر نمی‌گرفت. اما اینبار که گفته می‌شود بالاخره اگزینوس می‌تواند بهتر از رقیب قدرتمند خود یعنی اسنپدراگون ظاهر شود، سامسونگ نیز قصد دارد توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد و رویداد مجزایی را به آن اختصاص دهد.

سامسونگ به خاطر گله و شکایت فراوانی که به خاطر اگزینوس ۹۹۰ به آن وارد شد، شدیدا به دنبال این بوده تا بتواند با معرفی پردازنده‌ای توانمند، مانعی برای جولان قدرت رقیب قدیمی خود باشد. اگرچه اسنپدراگون هم در پرچم‌دارهای این شرکت استفاده می‌شود، اما تنها در دو کشور آمریکا و چین شاهد فروش نماینده‌های آن با این پردازنده هستیم و دیگر نقاط جهان، کهکشانی‌ها با اگزینوس در دسترس قرار می‌گیرند.

نتایج بنچمارک‌ها هم تا به این لحظه به گونه‌ای بوده‌اند که به نظر می‌رسد سامسونگ توانسته به هدف خود دست پیدا کند. اگزینوس ۲۱۰۰ هم در بخش تک‌هسته‌ای و هم در بخش چند هسته‌ای و حتی در مصرف انرژی توانسته بسیار عالی ظاهر شود و رقیب خود را از میان بردارد. با این حال باید منتظر بمانیم تا گلکسی S21 رسما با این پردازنده مورد بررسی قرار گیرد.

اگزینوس ۲۱۰۰ اما پردازنده‌ای است با معماری ساخت کاملا جدید و تراشه‌ای ۵ نانومتری که از ۸ هسته بهره می‌برد. چینش این هسته‌ها به صورت ۱ + ۳ + ۴ است. هسته‌ی اول و بزرگ بکار رفته در این پردازنده بسیار جدید بوده و Cortex-X1 نام دارد و فرکانس آن نیز روی ۲.۹۱ گیگاهرتز تنظیم شده. در کنار این یک هسته، سه هسته‌ی Cortex-A78 با فرکانس ۲.۸۱ و چهار هسته کم مصرف Cortex-A55 با فرکانس ۲.۲۱ گیگاهرتز قرار گرفته‌اند تا بدین پردازنده‌ی سامسونگ در تمامی هسته‌ها از اسنپدراگون ۸۸۸ فرکانس بیشتری داشته باشد.

اما خب همانطور که گفته شد، تا زمانی که رسما از محصولی با این پردازنده رونمایی نشده، نمی‌توانیم در رابطه با پیروزی حتمی و یا موفقیت آن اظهار نظر کنیم. خوشبختانه تا ۱۲ ژانویه (۲۳ دی ماه ۱۳۹۹) تنها ۴ روز زمان باقی مانده و این یعنی به‌زودی می‌توانیم به جزئیات بسیار بیشتری از این پردازنده دست پیدا کنیم.

