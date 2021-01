۵ کار که هواوی در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

در سال ۲۰۲۰ به غیر از مشکلات مربوط به بحران کرونا، هواوی باید با اثرات تحریم‌های آمریکا هم دست و پنجه نرم می‌کرد. در این سال، هواوی به ناچار آنر را به فروش گذاشت و همچنین تجهیزات ۵G این شرکت بخش بزرگی از مشتریان خود را از دست دادند. با وجود این مشکلات، هواوی از گوشی‌های پرچم‌دار P40 و میت ۴۰ رونمایی کرد و موفق به ساخت تراشه‌ی ۵ نانومتری کایرین ۹۰۰۰ شد. در ادامه به ۵ کاری می‌پردازیم که امیدواریم هواوی در سال ۲۰۲۱ قادر به عملی کردن آن‌ها باشد.

۱. بازگشت اپلیکیشن‌های گوگل

اول از همه باید به مهم‌ترین مشکل گوشی‌های هواوی اشاره کنیم. اگرچه این موضوع از کنترل هواوی خارج است، اما به هر نحو که شده این شرکت باید در سال ۲۰۲۱ اپلیکیشن‌های گوگل را به گوشی‌های خود بازگرداند. با وجود تمام تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هواوی برای توسعه‌ی سرویس‌های موبایل خود، این سرویس‌ها همچنان حرف زیادی برای گفتن ندارند.

گوشی‌های P40 پرو و میت ۴۰ پرو از نظر سخت‌افزاری فوق‌العاده هستند. با این حال افرادی که به استفاده از سرویس‌های گوگل مانند گوگل مپ عادت دارند، حین استفاده از این گوشی‌ها به مشکل برمی‌خورند. در ضمن باید خاطرنشان کنیم رابط کاربری EMUI 11 همچنان مبتنی بر اندروید ۱۰ است. این یعنی کاربران نمی‌توانند از برخی ویژگی‌های جدید و امکانات امنیتی اندروید ۱۱ بهره ببرند.

این احتمال وجود دارد که با تغییر دولت آمریکا، هواوی شاید دوباره بتواند به سرویس‌های گوگل دسترسی پیدا کند. روی هم رفته بدون دسترسی به سرویس‌های گوگل، آمار فروش گوشی‌های این شرکت در بازارهای خارج از چین به روند نزولی خود ادامه خواهند داد.

۲. گوشی مبتنی بر سیستم‌عامل هارمونی

حتی اگر هواوی اجازه‌ی استفاده از سرویس‌های گوگل را دریافت کند، احتمالا این شرکت هیچ‌وقت به طور کامل به سرویس‌های غربی اتکا نخواهد کرد. هر اتفاقی که در زمینه‌ی ارتباط هواوی با آمریکا رخ دهد، این شرکت به توسعه‌ی سیستم عامل هارمونی ادامه می‌دهد. با توجه به اینکه دومین نسخه‌ی بتا توسعه‌دهندگان این سیستم‌عامل عرضه شده، در آینده‌ی نزدیک نخستین گوشی مبتنی بر آن معرفی خواهد شد.

باید ببینیم آیا هواوی در سال ۲۰۲۱ از یک گوشی صرفاً مبتنی بر این سیستم‌عامل رونمایی می‌کند یا نه؛ زیرا برخی گزارش‌ها خبر از این می‌دهند که سیستم‌عامل موردنظر برای برخی گوشی‌های فعلی ارائه می‌شود و کاربران در صورت تمایل می‌توانند آن را نصب کنند. باید ببینیم هواوی در صورت داشتن کنترل کامل بر روی نرم‌افزار و سخت‌افزار گوشی‌های خود، از این مزیت مهم چگونه بهره می‌برد. به نظر می‌رسد در صورت عرضه‌ی چنین گوشی هوشمندی، حداقل در ابتدا مختص به بازار چین خواهد بود.

در نهایت مشخص نیست که آیا هواوی می‌تواند سیستم‌عامل هارمونی را به رقیب قدری برای اندروید تبدیل کند یا نه. در بسیاری از بازارها، سرویس‌های گوگل اهمیت بسیار زیادی دارند و باید ببینیم این سیستم‌عامل در برابر اندروید چه حرفی برای گفتن دارد.

۳. عرضه‌ی گوشی‌های تاشو برای عموم کاربران

با توجه به اینکه هواوی از نظر نرم‌افزاری وضعیت مناسبی ندارد، سخت‌افزارهای عالی و منحصربه‌فرد می‌توانند تا حدی این شرکت را در سرخط خبرها نگه دارند. این شرکت مدت‌ها پیش از اولین گوشی تاشو خود به نام هواوی میت ایکس رونمایی کرد و جانشین آن به نام میت ایکس اس بخشی از مشکلات نسل قبلی را برطرف کرد.

اما در سال ۲۰۲۰ خبری از گوشی تاشو هواوی نبود و امیدواریم هواوی در سال ۲۰۲۱ بتواند جدیدترین گوشی تاشو خود را رونمایی کند. اما حتی اگر چنین کاری را انجام دهد، احتمالا یک پرچم‌دار تمام‌عیار بسیار گران‌قیمت خواهد بود که یعنی اغلب مشتریان به آن دسترسی نخواهند داشت.

طبق گزارش‌ها، فروش پایین میت ایکس اس حدود ۶۰ میلیون دلار به این شرکت ضرر زده است. کاملا روشن است که برای افزایش فروش این گوشی‌ها، شرکت‌ها باید قیمت آن‌ها را کاهش دهند و این یعنی در صورتی‌که قیمت این گوشی‌ها به زیر هزار دلار برسد، مطمئناً مورد استقبال بسیار بیشتری قرار می‌گیرند. اما متأسفانه گفته می‌شود گوشی‌های تاشو مقرون‌به‌صرفه‌ی هواوی در سال ۲۰۲۲ راهی بازار خواهند شد و این یعنی در سال جاری میلادی هم احتمالا این خواسته از جانب هواوی عملی نخواهد شد.

۴. افزایش دوربین‌های فوق‌العاده

هواوی یکی از شرکت‌هایی است که طی سال‌های گذشته در زمینه‌ی دوربین‌های موبایل موفقیت‌های مهمی را کسب کرده است. پرچم‌داران ۲۰۲۰ این شرکت هم از این قاعده مستثنا نبودند و توانستند از نظر عکاسی توجهات زیادی را جلب کنند. هواوی در سال ۲۰۲۱ هم مطمئناً قادر به بهبود کیفیت دوربین‌های خود خواهد بود و باید ببینیم با انجام چه کارهایی این هدف را عملی می‌کند.

از دیگر نقاط قوت پرچم‌داران هواوی می‌توانیم به زوم‌های دوربرد باکیفیت اشاره کنیم که به لطف بهره‌گیری از دوربین پریسکوپی امکان‌پذیر شده‌اند. با توجه به اینکه مشکل زوم‌های دوربرد تا حد زیادی رفع شده، شرکت‌ها باید بر روی کیفیت یکپارچه‌ی بین دوربین‌های مختلف تمرکز کنند. این یعنی برای دوربین‌های زوم و اولترا واید سنسورهای بهتر و بزرگ‌تری مورد استفاده قرار بگیرد تا در شرایط نوری مختلف قادر به ثبت عکس‌های جذاب‌تری باشند.

همچنین نباید موضوع پردازش عکس‌ها را از قلم بیندازیم. شرکت‌های مختلف در این زمینه قابلیت‌های نرم‌افزاری جذابی را ارائه می‌کنند و هواوی هم باید بتواند نسبت به رقبا ویژگی‌های نرم‌افزاری جذاب‌تری را در زمینه‌ی عکاسی ارائه کند.

۵. به‌روزرسانی سخت‌افزار ساعت هوشمند

بازار ساعت‌های هوشمند در سال ۲۰۲۰ وضعیت ایدئالی نداشت اما هواوی موفق شد برای این بازار محصولات مناسبی را عرضه کند. ساعت‌های هوشمند هواوی از نظر عمر باتری، طراحی و ویژگی‌های مختلف حرف زیادی برای گفتن دارند.

با این حال، ساعت‌هایی مانند هواوی واچ فیت و هواوی واچ GT2 پرو مبتنی بر سخت‌افزارهای قدیمی هستند. به همین خاطر نسل جدید این گجت‌ها باید در این زمینه به‌روزرسانی شوند. این ساعت‌ها به دلیل داشتن قطعات قدیمی، نسبت به نسل قبلی خود مزیت محسوسی ندارند.

در کنار این موضوع، هواوی باید به نرم‌افزار ساعت‌های هوشمند خود هم بیشتر توجه کند. پشتیبانی بهتر از اپلیکیشن‌های ثالث و امکان فعال کردن ویژگی‌های پیشرفته هنگام اتصال به گوشی‌های غیر هواوی از جمله ویژگی‌های موردانتظار کاربران محسوب می‌شوند. اما با توجه به اینکه هواوی می‌خواهد بخش‌های مختلف اکوسیستم خود را یکپارچه‌تر کند، احتمالا شاهد عملی کردن این خواسته‌ها نخواهیم بود.

روی هم رفته همان‌طور که گفتیم، بخش بزرگی از این خواسته‌ها از کنترل هواوی خارج است. اگرچه این شرکت به عرضه‌ی گوشی‌های مبتنی بر سخت‌افزارهای جذاب ادامه خواهد داد، ولی به نظر می‌رسد سهم بازار گوشی‌های هواوی در سال ۲۰۲۱ با افت قابل توجهی مواجه می‌شود. به نظر شما این شرکت در سال ۲۰۲۱ باید به چه کارهایی را انجام دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

