اطلاعات منتشر شده توسط مینگ چی کو نشان می‌دهند که به احتمال زیاد اپل امسال قصد دارد از نمایشگر‌هایی با تکنولوژی Mini-LED در دستگاه‌های ساخت خودش استفاده کند. به‌تازگی اطلاعاتی توسط نشریه‌ی DigiTimes منتشر شده که در ادامه‌ی اظهارات کو در رابطه با استفاده از نمایشگر‌ Mini-LED است و عنوان می‌کند که اپل قصد دارد از مک‌بوک ایر با نمایشگر Mini-LED در سال ۲۰۲۲ رونمایی کند.

کو عقیده دارد که اپل امسال از مدل‌های جدید آیپد پرو و مک‌بوک پرو با طراحی جدید رونمایی می‌کند. کو می‌گوید که تمامی این دستگاه‌ها دارای نمایشگر Mini-LED هستند و این مدل‌های جدید مک‌بوک با تراشه‌‌ی اپل سیلیکون عرضه می‌شوند.

بعد از رونمایی از آیپد و مک‌بوک پرو با نمایشگر Mini-LED، اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این شرکت قصد دارد از مک‌بوک ایر جدید با نمایشگر Mini-LED در سال ۲۰۲۲ رونمایی کند. به‌تازگی گزارشی توسط DigiTimes منتشر شده است که از زنجیره‌ی تأمین‌کنندگان قطعات بدست آمده است. این نشریه در این اطلاعات جدید می‌گوید:

«منابع اطلاعاتی انتظار دارند که اپل در سال ۲۰۲۱ از نسخه‌ی ۱۱ اینچ و ۱۲.۹ اینچ آیپد پرو و مک‌بوک پرو ۱۶ اینچ مجهز به نمایشگر Mini-LED رونمایی ‌کند. همچنین به‌نظر می‌رسد که اپل در سال ۲۰۲۲ از نمایشگری با تکنولوژی Mini-LED در مک‌بوک ایر جدید استفاده می‌کند.»

علاوه‌بر رونمایی از نسخه‌ی جدید مک‌بوک پرو ۱۶ اینچ، کو همچنین می‌گوید که اپل قصد دارد در سه ماه‌ی دوم یا سوم امسال از نسخه‌ای جدیدی از مک‌بوک پرو با نمایشگر ۱۴ اینچ رونمایی ‌کند. کو می‌گوید که تمامی این مک‌بوک پرو‌ها دارای نمایشگر Mini-LED هستند، در نتیجه می‌توانند که محتوا را با میزان روشنایی بیشتر، کنتراست بهبود یافته و رنگ‌های غنی‌تر نمایش دهند.

پیش‌بینی می‌شود که مدل‌های بعدی مک‌بوک پرو که دارای نمایشگر Mini-LED هستند بتوانند محرک اصلی خرید نمایشگر‌های Mini-LED باشند. زیرا به نظر می‌رسد که این دستگاه‌ها زودتر از آیپد نمایشگر Mini-LED را دریافت کنند و در نتیجه باعث افزایش رشد سفارش و حمل و نقل مربوط به این نمایشگر‌ها شوند.

با توجه به این موضوع، اپل تکنولوژی نمایشگر Mini-LED را یکی از ویژگی‌های جدید مدل‌های پرو مک‌بوک عنوان خواهد کرد. کو همچنین عقیده دارد که اپل می‌تواند هزینه‌ی اضافی ناشی استفاده از این پنل‌های نمایشگر را در مک‌بوک‌ پرو جبران کند. با توجه به اینکه تراشه‌های اپل سیلیکون در مقایسه با پردازنده‌های اینتل ارزان‌تر است، استفاده از این تراشه‌ها در مک‌بوک‌های بعدی این افزایش هزینه را جبران خواهد کرد. در نتیجه اپل می‌تواند که از این تکنولوژی در آینده در محبوب‌ترین مدل‌ مک‌بوک خودش استفاده ‌کند.

کو در سناریو خوش‌بینانه‌ای پیش‌بینی می‌کند که تا سه سال آینده عرضه‌ی مک‌بوک افزایش %۱۰۰ خواهد داشت و به ۳۵ میلیون دستگاه در سال خواهد رسید. رخ دادن این اتفاق به‌دلیل استفاده از طراحی جدید و تراشه‌های سیلیکون خواهد بود.

منبع: MacRumors

