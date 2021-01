ساعاتی قبل شیائومی از دو گوشی ردمی ۹T و ردمی نوت ۹T رونمایی کرد. این دو گوشی تقریبا همان گوشی‌های ردمی نوت ۹ ۴G و ردمی نوت ۹ ۵G هستند که مدتی قبل در چین معرفی شدند ولی حالا با نامی جدید راهی بازارهای جهانی می‌شوند.

ردمی نوت ۹T از نمایشگر ۶.۵۳ اینچی LCD با رزولوشن ۱۰۸۰p بهره می‌برد و در حفره‌ی نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی تعبیه شده است. حداکثر روشنایی این نمایشگر به ۴۵۰ نیت می‌رسد و از رفرش ریت ۶۰ هرتز پشتیبانی می‌کند.

در پنل پشتی آن سه دوربین دیده می‌شود که دوربین اصلی مجهز به سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است. در کنار دوربین اصلی هم دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود.

ردمی نوت ۹T مبتنی بر تراشه‌ی Dimensity 800U است و ۶ گیگابایت حافظه رم آن را همراهی می‌کنند. همچنین کاربران از بین ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به بهره‌گیری از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و پشتیبانی از شارژ سریع ۱۸ وات اشاره کنیم.

کاربران برای خرید مدل های ۴/۶۴ یا ۴/۱۲۸ گیگابایتی این گوشی باید مبلغ ۲۸۱ یا ۳۳۰ دلار بپردازند.

ردمی ۹T

ردمی ۹T هم مجهز به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی LCD با رزولوشن ۱۰۸۰p است. شیائومی برای این گوشی از دوربین چهارگانه استفاده کرده که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. دوربین سلفی آن هم مبتنی بر سنسور ۸ مگاپیکسلی است.

از دیگر مشخصات آن می‌توانیم به تراشه اسنپدراگون ۶۶۲، ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. انرژی ردمی ۹T از طرف باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با سرعت شارژ ۱۸ وات تامین می‌شود.

مدل پایه‌ی این گوشی با بهره‌گیری از ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۱۹۵ دلار راهی بازار می‌شود. مدل ۴/۱۲۸ گیگابایتی هم ۲۳۲ دلار قیمت دارد و قیمت مدل مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم هنوز اعلام نشده است.

