وان‌پلاس در بخش گوشی‌های هوشمند فعالیت نسبتا خوبی داشته، این در حالی است که تاکنون در بخش گجت‌های پوشیدنی، فعالیت خاصی را از این شرکت شاهد نبودیم. اما اینطور که به نظر می‌رسد، ۲۲ دی ماه، شرکت چینی از اولین گجت پوشیدنی خود که یک مچ‌بند هوشمند تحت عنوان وان‌پلاس بند هست، رونمایی خواهد کرد.

وان‌پلاس بند یک گجت بسیار ارزان‌قیمت خواهد بود که طبق شنیده‌ها تنها ۳۴ دلار قیمت‌گذاری می‌شود. این چیزی است که افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری ادعا می‌کنند و به همین خاطر می‌توان به صحت آن تا حدودی اعتماد کرد. این مچ‌بند اما به قابلیت‌های خوبی نظیر پایش ضربان قلب، اندازه‌گیری اکسیژن خون و ردیاب خواب هم مجهز خواهد شد تا کاربران بتوانند در گجتی ارزان قیمت، از میزان سلامتی خود در سطح بسیار بالایی مطلع شوند.

از قابلیت‌های خوب مچ‌بند هوشمند وان‌پلاس می‌توان به نمایشگر ۱.۱ اینچی امولد آن اشاره کرد که لمسی است و میزان روشنایی خوبی هم دارد. وان‌پلاس این مچ‌بند را به‌ گونه‌ای طراحی کرده که کاربر می‌تواند از بابت عدم نفوذ آب به درون آن کاملا آسوده‌ خاطر باشد چرا که در مشخصات مربوط به کیفیت ساخت وان‌پلاس بند، استاندارد ضد آب IP68 نیز به چشم می‌خورد. اگر جدول مشخصات مربوط به این مچ‌بند درست باشد، باید انتظار داشته باشیم باتری بکار رفته در آن بتواند محصول را در نهایت تا ۱۴ روز روشن نگه دارد. تمام این‌ها یعنی وان‌پلاس بند یکی از جدی‌ترین رقبای محصولات مشابه کنونی خواهد بود و اصلا نباید آن را دست کم گرفت.

وان‌پلاس اوایل دوره‌ای که وارد ساخت گوشی‌های هوشمند شده بود، محصولاتی با مشخصات سخت‌افزاری بالا و قیمت پایین معرفی می‌کرد. بدین ترتیب گوشی‌های این شرکت به قاتلین پرچم‌دار معروف شدند. اینطور که به نظر می‌رسد، وان‌پلاس بند هم به عنوان اولین تلاش شرکت چینی در ساخت گجتی پوشیدنی، با همین سیاست همراه خواهد شد تا بتواند محصولات نام‌دار در این زمینه را با چالشی جدی روبرو کند.

طبق گفته‌ی وان‌پلاس، این مچ‌بند در تاریخ ۱۱ ژانویه (۲۲ دی ماه) رونمایی خواهد شد. اینکه شاهد عرضه‌ی آن به بازار جهانی خواهیم بود یا خیر اصلا مشخص نیست اما با در نظر گرفتن قیمت و امکانات آن، امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

