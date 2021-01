با تایید آنر، زیر مجموعه‌ی سابق هواوی، گوشی پرچم‌دار این شرکت که آنر V40 5G نام خواهد داشت در تاریخ ۲۹ دی ماه رسما رونمایی می‌شود.

آنر به‌تازگی در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی ویبو اعلام کرد در تاریخ ۱۸ ژانویه، از گوشی پرچم‌دار جدید خود با نام آنر V40 5G رونمایی خواهد کرد. تیزری هم که حاوی این اطلاعات بود، نمایی از بخش جلویی گوشی را به تصویر کشید تا بدین ترتیب از شکل ظاهری V40 نیز مطلع شویم. البته تصویری که به نمایش درآمد، کاملا مطابق با آن چیزی است که پیش‌تر از این محصول منتشر شده بود. یعنی نمایشگری خمیده با دو دوربین سلفی تعبیه شده در حفره‌ای در قسمت چپ آن.

گوشی‌های آنر تا زمانی که این شرکت زیر مجموعه‌ی هواوی بود، با پردازنده‌های سری کرین راهی بازار می‌شدند. جدیدترین پردازنده از این سری نیز کرین ۹۰۰۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری است اما چون آنر دیگر ارتباطی با هواوی ندارد، بعید است این پردازنده را در آن شاهد باشیم. در عوض، به احتمال بسیار فراوان، Dimensity 1000 پلاس شرکت مدیاتک که مبتنی بر لیتوگرافی قدیمی ۷ نانومتری است، قلب تپنده‌ی این محصول خواهد بود.

با توجه به شایعات، آنر V40 یک نمایشگر ۶.۷۲ اینچی خواهد داشت که از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز نیز بهره می‌برد. روی پنل پشتی این گوشی ۵ دوربین را در ماژولی مستطیل شکل شاهد هستیم که سنسور اصلی آن به احتمال بسیار فراوان ۵۰ مگاپیکسلی است. با توجه به اسناد منتشر شده از این محصول، احتمالا شارژری که به همراه آن راهی بازار می‌شود ۶۶ واتی است اما اطلاعی از بابت ظرفیت باتری آن نداریم.

تصاویر جدیدی از گوشی آنر V40 منتشر شد

پیش از این، شایعاتی که در رابطه با این گوشی منتشر می‌شد به ماژول دوربین دایره‌ای شکل آن اشاره داشتند. در رابطه با این موضوع می‌توان دو احتمال را در نظر داشت. یک اینکه تصاویر منتشر شده درست بوده باشند، یا اینکه به مدل‌های دیگر پرچم‌داران این سری مربوط می‌شدند. چون همانطور که می‌دانید، آنر V40 تنها مدل استاندارد از سری V40 شرکت به حساب می‌آید. از طرفی در تیزر اخیر شرکت هم از پنل پشتی آن تصویری منتشر نشد بنابراین می‌توان هر دو احتمال بالا را در نظر داشت.

همانطور که می‌دانید، آنر همیشه به ساخت پرچم‌دار و به طور کلی محصولات ارزان‌قیمت مشهور بوده. به همین خاطر انتظار داریم آنر V40 5G نیز با قیمت مناسبی راهی بازار شود که با در نظر گرفتن پردازنده‌ی آن، باید چنین انتظاری را هم داشته باشیم.

این گوشی اوایل دوره‌ی عرضه در کشور چین در دسترس قرار خواهد گرفت ولی از این بابت که آیا آنر برنامه‌ای برای عرضه‌ی آن به بازارهای جهانی دارد یا خیر مطلع نیستیم. اما موضوع مهم در رابطه با آنر این است که شرکت تا زمانی که زیرمجموعه‌ی هواوی بود، مشمول تحریم‌های نرم‌افزاری گوگل می‌شد. اما نمی‌دانیم حالا که راه این دو از هم جدا شده، آیا تحریم‌ها همچنان روی محصولات آنر باقی خواهد ماند یا خیر.

لازم به ذکر است اخیرا خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه کوالکام طی توافق‌نامه‌ای پذیرفته به آنر پردازنده ارسال کند. بنابراین به احتمال بسیار فراوان آنر V40 پرو پلاس را با اسنپدراگون ۸۸۸ شاهد خواهیم بود تا بدین ترتیب این شرکت نیز یک پرچم‌دار تمام عیار در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ داشته باشد. همچنین این موضوع می‌تواند نشان دهنده‌ی این باشد که تحریم‌های دولت آمریکا دیگر متوجه آنر نخواهد شد و این می‌تواند با توجه به سابقه‌ی شرکت، در تبدیل شدن آن به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند در چین که اتفاقا در برنامه‌ی شرکت نیز هست، نقش مهمی کند.

با این حال فعلا همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باید برای مشخص شدن جزئیات تا تاریخ ۱۸ ژانویه (۲۹ دی ماه) منتظر بمانیم.

گوشی‌های جدید آنر احتمالا با تراشه‌های کوالکام عرضه می‌شوند

