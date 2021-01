به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد از لنز جدید دارای ۷ المانی که به‌تازگی در آیفون‌های ۱۲ از آن استفاده کرده است تا سال ۲۰۲۲ استفاده کند. این اطلاعات جدید را مینگ چی کو به‌تازگی منتشر کرده است.

در روز جمعه این تحلیلگر در گزارش خود به سرمایه‌گذاران مدعی شده است که اپل هیچ برنامه‌ای را برای توسعه‌ی لنز‌های جدید و استفاده از آن‌ها در آیفون برای سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ ندارد. اپل در سال گذشته و در زمان رونمایی از آیفون‌های ۱۲ جدید اعلام کرد که از لنز دارای ۷ المان اپتیکی جدیدی، ۷P، در دوربین عریض آیفون ۱۲ استفاده کرده است تا در هنگام عکاسی نور بیشتری به سنسور برسد و همچنین عکس‌های گرفته شده از لحاظ رنگ ثبت شده هیچ مشکلی را نداشته باشند.

برای مقایسه باید بگوییم که اپل در آیفون‌های قبلی از لنز ۶P دارای ۶ المان و با f/1.8 استفاده کرده بود، اما در زمان رونمایی از آیفون ۱۲ دیدیم که این شرکت با به‌روزرسانی لنز‌ استفاده شده در این آیفون جدید از لنزی با f/1.6 و دارای ۷ المان اپتیکی استفاده کرده است.

با وجود اینکه کو نتوانسته است تا اطلاعاتی دیگری را درباره‌ی برنامه‌های اپل بدهد، اما در گذشته گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل به احتمال زیاد قصد دارد از این لنز جدید ۷P در ماژول دوربین تله‌فوتوی آیفون ۱۳ هم استفاده کند. همچنین ممکن است که تا سال ۲۰۲۲ اپل در تمامی ۳ دوربین استفاده شده در ماژول دوربین آیفون‌های پرو از این لنز جدید استفاده کند.

اپل ممکن است در تمام آیفون‌های ۱۳ از سنسور LiDAR استفاده کند

تأمین‌ کنندگان قطعات اپل انتظار دارند که رقابت سختی میان آن‌ها برای تأمین این لنز‌های جدید برای اپل به وجود بیاید. کو پیش‌بینی می‌کند که رقابت شدیدی میان تأمین کنندگان اصلی مانند Largan و Genius Electronics پیش خواهد آمد و تا پایان سال ۲۰۲۱ این دو شرکت جنگ قیمتی را برای پیروزی در این رقابت خواهند داشت.

کو در گزارش خود می‌گوید که آخرین بررسی انجام شده نشان می‌دهد که Largan قصد دارد میانگین استفاده از ظرفیت ۱H21 را از %۵۰ تا %۵۵ به بیشتر از %۷۰ افزایش دهد و این شرکت همچنین قصد دارد تا قیمت لنز‌های باکیفیت بالای خود برای آیفون را تا حدود %۱۵ تا %۲۵ کاهش دهد. بدون شک انجام این کار و ایجاد این جنگ قیمتی تأثیر منفی را بر روی میزان سفارشات، نرخ استفاده از ظرفیت و سود ناخالص دیگر تأمین کننده یعنی Genius Electronics خواهد داشت.

مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس، هواوی میت ۴۰ پرو، اکسپریا ۱ مارک ۲ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا

اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌‌دهند که تأمین کننده‌ی دیگری به نام Sunny Optical هم در سال ۲۰۲۱ وظیفه‌ی تامین لنز‌های ۵P برای آیپد و ۷P برای آیفون را بر عهده خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که این تأمین کننده بتواند %۱۰ تا %۲۰ سفارش‌های مربوط به تأمین این لنز‌ها را به خود اختصاص دهد.

مینگ چی کو معتقد است که این شرکت تا سال ۲۰۲۲ میزان تولید خود را حداقل %۵۰ افزایش خواهد داد. بدون شک ورود این شرکت فشار بیشتری را بروی دو تأمین کننده‌ی دیگر یعنی Largan و Genius Electronics خواهد داشت.

در کنار لنز، کو همچنین در سال گذشته مدعی شده بود که اپل قصد دارد در دوربین آیفون ۱۴ که در سال ۲۰۲۲ عرضه می‌شود از لنز پریسکوپی استفاده کند. به طور حتم لنز‌های پریسکوپی در مقایسه با لنز‌های عادی، دارای طراحی خاصی هستند که باعث می‌شود در آن‌ها از المان‌هایی مانند منشور و آینه برای هدایت نور و دستیابی به فاصله‌های کانونی بالاتر استفاده شود.

به عنوان نمونه در تلفن‌های همراه، این لنز‌ها به گونه‌ای توسعه داده می‌شوند که نور بعد از گذشت از المان‌های جلویی لنز به یک منشور برخورد ‌کند و سپس به سمت حسگر تصویر برداری قرار گرفته در بدنه‌ی تلفن همراه تغییر جهت دهد. اپل تاکنون پتنت‌های مختلفی را درباره‌ی طراحی این لنز‌ها با عنوان «لنز‌های تاشو» ثبت کرده است. اپل برخی از این پتنت‌ها را در سال ۲۰۱۶ ثبت کرده بود.

دوربین پریسکوپی چیست و چه کاربردی در گوشی‌های هوشمند دارد؟

