۵ کار که شیائومی در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

۲۰۲۰ سال خیلی خوبی برای شیائومی بود. این شرکت در این سال نه‌تنها به رتبه‌ی سوم بازار جهانی موبایل رسید، بلکه فروش گوشی‌های این شرکت در بازارهای خارج از چین حدود ۵۵ درصد از کل درآمد این شرکت را تشکیل دادند. این یعنی وضعیت استراتژی بین‌المللی برند شیائومی در سال ۲۰۲۱ وضعیت خوبی خواهد داشت.

همچنین شیائومی بیش از پیش بر ساخت گوشی‌های پرچم‌دار متمرکز شده است. گوشی‌هایی مانند می ۱۰، می ۱۰ پرو و می ۱۰T رقبای قدری برای پرچم‌داران شرکت‌هایی مانند سامسونگ محسوب می‌شوند. در هند هم تمرکز بر برند ردمی افزایش پیدا کرده و دیگر در این کشور شیائومی به عنوان یک برند عرضه کننده‌ی گوشی‌های ارزان‌قیمت شناخته نمی‌شود. همچنین این شرکت توجه خود به برند پوکو را نیز افزایش داده است که یکی دیگر از برندهای زیرمجموعه‌ی شیائومی به حساب می‌آید.

روی هم رفته اقدامات مختلف شیائومی در سال ۲۰۲۰ منجر به افزایش سهم بازار گوشی‌های این شرکت شده است. باید ببینیم شیائومی در سال ۲۰۲۱ چه کارهایی را انجام می‌دهد و برای مقابله با رقبا چه برنامه‌هایی دارد. در ادامه به ۵ کاری که شیائومی در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد می‌پردازیم.

۱. انسجام بیشتر هویت برند

طی سال‌های گذشته شیائومی در نگاه مردم عمدتاً به‌عنوان سازنده‌ی گوشی‌های ارزان‌قیمت شناخته شده ولی این شرکت در سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی از این تصور ایجاد شده فاصله گرفت. اگرچه گوشی‌های ارزان‌قیمت ردمی همچنان بخش مهمی از این شرکت محسوب می‌شوند، اما شیائومی با عرضه‌ی خانواده‌ی می ۱۰ نشان داد که در زمینه‌ی ساخت پرچم‌داران تمام‌عیار هم حرف زیادی برای گفتن دارد.

برخلاف بازارهای اروپایی، گوشی‌های ارزان‌قیمت شیائومی در هند و چین همراه با تعداد زیادی اپلیکیشن‌های ثالث عرضه می‌شوند. اپلیکیشن‌های از پیش بارگذاری شده و نمایش تبلیغات در بخش‌های مختلف گوشی به این شرکت اجازه می‌دهد گوشی‌های موردنظر را با قیمت پایین‌تری به فروش برساند. اما با این کار، برخی کاربران شیائومی فکر می‌کنند حتی گوشی‌های گران‌قیمت این شرکت هم حاوی تبلیغات هستند.

همچنین باید به برند پوکو هم اشاره کنیم. اگرچه این برند مستقل شده، اما تقریبا تمام گوشی‌های آن همان گوشی‌های ردمی هستند که فقط نامشان تغییر یافته است. همین موضوع هویت برند پوکو را دچار مشکل کرده است. پوکو برای اینکه به عنوان یک برند مستقل مورد توجه قرار بگیرد، باید چندین گوشی منحصر به فرد را راهی بازار کند.

گفتنی است آخرین باری که گوشی‌های سری ردمی K راهی بازار چین شده‌اند به سال ۲۰۱۹ برمی‌گردد. در عین حال، گوشی ردمی K30 پرو که در چین عرضه شده، با نام پوکو F2 پرو راهی بازارهای مختلفی شده است. همان‌طور که می‌بینید شیائومی در زمینه‌ی هویت برندهای خود مشکلات زیادی دارد و در سال ۲۰۲۱ باید آن‌ها را برطرف کند.

۲. افزایش تنوع گوشی‌ها

بخش بزرگی از گوشی‌های شیائومی تفاوت‌های زیادی با یکدیگر ندارند. همچنین می‌توانیم به عرضه‌ی ۹ عضو سری ردمی ۹ اشاره کنیم که منجر به گیج شدن کاربران شده است. به همین خاطر شیائومی در سال ۲۰۲۱ باید به افزایش تنوع گوشی‌ها تمرکز کند تا کاربران راحت‌تر از گذشته بتوانند تفاوت‌های بین آن‌ها را تشخیص بدهند.

آیا شیائومی می‌تواند جای خالی هواوی را پر کند؟

۳. کاهش تعداد اپلیکیشن‌های اضافی

گوشی‌های ردمی به داشتن قیمت مناسب شهرت دارند اما یک موضوع مشترک میان آن‌ها، شمار زیاد اپلیکیشن‌های از پیش بارگذاری شده است. این مشکل در بازارهایی مانند هند حادتر هم شده است و در این بازارها تعداد اپلیکیشن‌های ثالث و تبلیغات درون گوشی بیشتر دیده می‌شود.

روی هم رفته مشارکت با شرکت‌های نرم‌افزاری و نمایش تبلیغات نقش مهمی در کاهش قیمت گوشی‌های ردمی دارند ولی گاهی اوقات این تبلیغات و اپلیکیشن‌ها تجربه‌ی کاربری را مختل می‌کنند. این شرکت گام‌هایی را برای حذف بیشتر این برنامه‌ها برداشته است ولی بهتر است فرایند حذف این اپلیکیشن‌ها ساده‌تر شود.

۴. گسترش اکوسیستم

اکوسیستم شیائومی در چین شامل محصولات متنوعی است. این شرکت انواع و اقسام محصولات از مترجم فوری و کیبورد گرفته تا پلوپز را راهی بازار کرده و برای این کار بر روی صدها برند مختلف سرمایه‌گذاری کرده است. در حال حاضر، شیائومی در هند بزرگ‌ترین فروشنده‌ی تلویزیون‌های هوشمند محسوب می‌شود. همچنین در کشورهای دیگر هم مچ‌بندهای هوشمند شیائومی طرفداران زیادی دارند.

روی هم رفته این شرکت باید بخشی از توجه خود به عرضه‌ی جهانی محصولات خود معطوف کند. با توجه به اینکه شرکت‌هایی مانند هواوی در تلاش هستند اکوسیستم خود را گسترش دهند، شیائومی با انجام این کار می‌تواند در حوزه‌های مختلف به رقیب قدری برای آن‌ها تبدیل شود.

راهنمای خرید محصولات شیائومی؛ هر آنچه باید درباره‌ی شیائومی بدانید

۵. عرضه‌ی گوشی‌های تاشو

شایعات مربوط به گوشی‌های تاشو شیائومی به مدت‌ها قبل برمی‌گردند. این شرکت در سال ۲۰۱۹ مدل اولیه‌ی یک گوشی تاشو را نمایش داد و از آن زمان پتنت‌های متعددی را در رابطه با این حوزه ثبت کرده است. طبق گزارش‌های منتشر شده، شیائومی در سال ۲۰۲۱ قصد دارد از سه گوشی تاشو رونمایی کند که از طراحی عمودی، نمایشگر داخلی و نمایشگر بیرونی بهره می‌برند.

باید ببینیم آیا شیائومی می‌تواند گوشی‌های تاشو خود را با قیمت مناسبی راهی بازار کند یا نه. اما در هر صورت با افزایش اهمیت این گوشی‌ها، شیائومی باید هرچه زودتر بتواند در برابر رقبا عرض اندام کند.

به نظر شما شیائومی در سال ۲۰۲۱ برای ادامه‌ی روند موفقیت خود باید چه کارهایی را انجام دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

محصولات برنده و بازنده‌ی شیائومی در سال ۲۰۲۰

منبع: Android Authority

The post ۵ کار که شیائومی در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala