انتظار داریم که اپل در پاییز سال آینده از آیفون ۱۳ جدید رونمایی کند. به‌تازگی اطلاعاتی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند به احتمال زیاد آیفون ۱۳ دارای ناچ باریک‌تر و همچنین مقدار اندکی افزایش در ضخامت بدنه‌ است که به احتمال زیاد مربوط به ماژول دوربین به کار رفته در این آیفون جدید است.

این اطلاعات جدید که توسط یکی از زنجیره‌ی تأمین کنندگان قطعات اپل در چین منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که آیفون ۱۳ دارای تغییرات ظاهری اندک ولی مهمی است که باعث تغییر و باریک شدن قسمت ناچ نمایشگر که محل قرارگیری دوربین‌ و تجهیزات مربوط به TrueDepth است، می‌شود.

در واقع اپل قصد دارد که محل قرارگیری اسپیکر مربوط به مکالمات را تغییر و آن را در حاشیه‌ی بالایی نمایشگر و نزدیک به شاسی‌ آیفون قرار دهد. با وجود اینکه در این اطلاعات جدید جزئیات بیشتری درباره‌ی این موضوع منتشر نشده است، اما در طراحی منتشر شده می‌توان که محل قرارگیری این اسپیکر را دید.

اپل در قسمت ناچ آیفون‌های کنونی اسپیکر انجام مکالمات را در بین المان‌های تشکیل دهنده‌ی قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID قرار می‌دهد. در واقع در قسمت ناچ آیفون شاهد قرارگیری سیستم پروژکتور نقطه‌ای و دوربین جلویی در سمت راست اسپیکر هستیم در حالی که دوربین مادون قرمز و سنسور مادون قرمز روشن کننده‌ی جریان در سمت چپ این اسپیکر قرار گرفته‌اند.

با وجود اینکه اپل در آیفون ۱۲ جدید اندازه‌ی برخی از المان‌های تشکیل دهنده‌ی قابلیت TureDepth را کوچک کرد، اما این شرکت در نهایت موفق نشد که با وجود منتشر شدن شایعه‌های مختلف، از ناچی با اندازه‌ی کوچکتر در این آیفون استفاده کند.

مینگ-چی کو: آیفون ۱۳ چهار مدل با اندازه‌های مشابه خانواده‌ی آیفون ۱۲ خواهد داشت

در ماه آوریل سال ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸) شایعه‌های منتشر شدند که طرح‌هایی شماتیکی از قابلیت TureDepth را نشان می‌دادند که اپل توانسته است اجزائی تشکیل دهنده‌ی این قابلیت را در حاشیه‌ی بالایی نمایشگر قرار دهد و به‌کلی ناچ آیفون را حذف کند. با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد این طرح‌های شماتیک مربوط به آیفون ۱۲ است، اما دیدیم که این آیفون جدید هم دارای ناچی با اندازه‌ی بزرگ و شبیه آیفون‌های قبلی است.

آیفون ۱۳ پرو نمایشگر ۱۲۰ هرتز LTPO OLED ساخت سامسونگ خواهد داشت

علاوه‌بر تغییرات صورت گرفته در طراحی ناچ، این گزارش جدید همچنین عنوان می‌کند که ماژول دوربین استفاده شده در تمامی آیفون‌های ۱۳ در حدود ۰٫۹ میلی‌متر ضخیم‌تر است که در نهایت استفاده از این طراحی جدید باعث بهبود کلی ماژول دوربین خواهد شد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که به جای دوربین‌های بیرون زده و قرارگیری لنز‌ها به صورت برجسته در ماژول دوربین، در طراحی جدید تمامی دوربین‌های تشکیل دهنده‌ی ماژول با آن یکپارچه بوده و در یک سطح قرار خواهند داشت و به وسیله‌ی لایه‌ای شیشه‌ای از جنس یاقوت پوشانده شده‌اند.

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بودند که ادعا می‌کردند ماژول دوربین آیفون‌ ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس دارای اندازه‌ی یکسانی است. با توجه به این موضوع، می‌توان انتظار داشت که اپل قصد دارد در سال ۲۰۲۱ در آیفون ۱۳ پرو هم از قابلیت لرزشگیر تصویر اپتیکال با استفاده از حرکت سنسور استفاده کند.

همان‌گونه که می‌دانید اپل در آیفون ۱۲ پرو مکس اندازه‌ی سنسور به کار رفته در دوربین عریض این گوشی را %۴۷ افزایش داده است. علاوه‌بر این، این آیفون اولین آیفونی است که در آن از لرزشگیر تصویر که با استفاده از حرکت سنسور کار می‌کند، استفاده شده است.

در نهایت انتظار می‌رود که آیفون ۱۳ اپل هم طراحی ظاهری الهام گرفته از آیفون ۴ داشته باشد که این طراحی ظاهری را در آیفون‌های ۱۲ جدید مشاهده کردیم. همان‌گونه که گزارش جدید ادعا می‌کند تنها انتظار داریم که شاسی این گوشی به مقدار ۰٫۲۶ میلی‌متر ضخیم‌تر شده باشد.

اپل دو طراحی متفاوت را برای آیفون تاشو آزمایش می‌کند

