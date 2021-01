به نظر می‌رسد که آیپد مینی ۶ دارای نمایشگر بزرگتر و طراحی ظاهری الهام گرفته از آیپد ایر ۲۰۱۹ است. این اطلاعات جدید به‌تازگی توسط گزارشی منتشر شده‌اند.

سایت ژاپنی Mac Otakara گزارش داده است که نسل ششم آیپد مینی در ماه مارچ (اسفند) ۲۰۲۱ رونمایی خواهد شد. این سایت مدعی شده است که این اطلاعات را از زنجیره‌ی تأمین کننده‌ی قطعات اپل در چین بدست آورده است.

با توجه به این موضوع، آیپد مینی ۶ دارای نمایشگر بزرگ ۸٫۴ اینچی است که در مقایسه با نمایشگر ۷٫۹ اینچی مدل‌های پیشین ۰٫۵ اینچ بزرگتر است. انتظار می‌رود که در این نسخه از آیپد مینی هم شاهد استفاده از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID و پورت لایتنینگ باشیم. در نهایت باید بگوییم که گویا این آیپد مینی دارای بدنه‌ی باریک‌تری هم است.

علاوه‌بر این، گزارش جدید دیگری از سایت Mac Otakara منتشر شده است که نشان می‌دهد اپل در زمان توسعه‌ی نسل نهم آیپد از طراحی ظاهری آیپد ایر ۲۰۱۹ الهام گرفته است. با این وجود ممکن است که تغییرات ظاهری این آیپد به انجام چند تغییر مهم محدود شود.

البته این اولین‌باری نیست که شایعه‌هایی درباره‌ی تغییر اندازه‌ی آیپد مینی ۶ منتشر می‌شود. در سال ۲۰۲۰ تحلیلگر مشهور محصولات اپل، مینگ چی کو، اعلام کرده بود که اپل قصد دارد از نسل بعدی آیپد مینی در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. او همچنین پیش‌بینی کرده بود که اندازه‌ی نمایشگر این آیپد مینی بین ۸٫۵ تا ۹ اینچ است.

اپل از نسل پنجم آیپد مینی در ماه مارچ (اسفند) سال ۲۰۱۹ همراه با برخی تغییرات نسبت به نسل قبلی رونمایی کرد. از جمله‌ی تغییرات نسل پنجم در مقایسه با نسل قبلی می‌توان به استفاده از تراشه‌ی A12 Bionic و پشتیبانی از قلم اپل Pencil اشاره کرد.

با وجود اینکه تغییرات صورت گرفته در نسل پنجم آیپد مینی کم بودند، اما این نسخه‌ی به‌روز شده در واقع تنها آیپد مینی جدیدی است که اپل بعد از سال ۲۰۱۵ معرفی کرده است.

