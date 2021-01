اینطور که به نظر می‌رسد، CES 2021 قرار است نمایشگاهی کاملا متفاوت با آنچه که سال گذشته برگزار شد باشد. به خاطر شیوع ویروس کرونا و اتفاقات ناخوشایندی که در پی آن رخ داد، CES 2021 قرار است کاملا به صورت مجازی برگزار شود و بدین ترتیب کاربران به شکل متفاوت از برگزاری بزرگ‌ترین نمایشگاه دیجیتالی جهان لذت خواهند برد. شاید دیگر نمایند‌گانی از وب‌سایت‌های خبری نتوانند از نزدیک به بررسی محصولات معرفی شده در این نمایشگاه بپردازند، اما قطعا خبرهای مربوط به آن‌ها، مصاحبه‌ با مدیران شرکت‌ها و مواردی از این دست سر جایش خواهند بود. از همه‌ی این‌ها گذشته اما سوال اینجاست که در CES 2021 چه محصولاتی رونمایی خواهد شد؟

پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم، لازم است کمی در رابطه با ماهیت نمایشگاه CES و سپس زمان و محل برگزاری آن توضیحاتی بدهیم تا برخی از کاربران تا حدودی با آن آشنا شوند. CES یک نمایشگاه دیجیتالی است که در آن شرکت‌ها به رونمایی از جدیدترین فناوری‌ها و نوآوری‌های خود می‌پردازند. در CES 2021 هم همین اتفاق رخ خواهد داد. زمان برگزاری از این رویداد هم دوشنبه‌ی پیش رو، یعنی ۱۱ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۲۲ دی ماه) خواهد بود و تا ۳ روز بعد هم ادامه خواهد داشت (تا تاریخ ۲۵ دی ماه).

نمایشگاه CES سال‌هاست که در شهر لاس‌وگاس ایالت نوادا برگزار می‌شود. البته رونمایی از محصولات می‌تواند در نقاط مختلف لاس‌وگاس صورت بگیرد اما در سال ۲۰۲۱ چون قرار نیست این رویداد را به صورت حضوری تجربه کرد، بنابراین فرقی هم نمی‌کند در چه محلی شاهد رونمایی از فناوری‌های جدید خواهیم بود. اما می‌پردازیم به آنچه که انتظار داریم در این نمایشگاه از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری رونمایی شود.

Amazfit (امیزفیت)

هوامی (شرکت زیر مجموعه‌ی شیائومی و تولید کننده‌ی برند امیزفیت) گجت‌های پوشیدنی متعددی را طی سال‌های اخیر راهی بازار کرد که همه‌ی آن‌ها از قیمت مناسب و امکانات بسیار خوبی برخوردار بودند. امسال هم انتظار داریم همین اتفاق رخ دهد. هوامی اخیرا در تیزری ویدیویی اعلام کرد در این نمایشگاه قطعا از یک ساعت هوشمند رونمایی خواهد کرد.

اما به گزارش خبرگزاری‌های دیگر نظیر GSMArena، ظاهرا بیشتر از یک ساعت هوشمند را از سوی این شرکت شاهد خواهیم بود که از سری GTS 2 و GTR 2 هستند. اینطور که به نظر می‌رسد این ساعت‌ها همان GTR 2e و GTS 2e هستند که اینبار قرار است به بازار جهانی عرضه شوند. همچنین برند زپ (Zepp) این شرکت هم تایید کرد در نمایشگاه پیش رو، رویدادی برای رونمایی از محصولات جدید خود خواهد داشت که این اتفاق در روز ۱۲ ژانویه یعنی روز سه شنبه رخ می‌دهد.

AMD

همانطور که در ابتدا هم گفته شد، CES نمایشگاهی مختص فناوری است و در آن هرچه که مربوط به این حوزه باشد رونمایی خواهد شد. بنابراین طبیعی است که می‌بینیم در کنار انواع و اقسام گوشی‌ها و لوازم مربوط به آن، شرکت سازنده‌ی تجهیزات کامپیوتری نظیر AMD نیز حضور پیدا می‌کند. لیزا سو، مدیرعامل این شرکت طی رویدادی اختصاصی در CES 2021، اطلاعاتی در رابطه با محصولات گرافیکی و پردازشی کنونی شرکت و همچنین برنامه‌های آن برای آینده‌ی بازی‌های کامپیوتری، آموزش، کسب و کار، سرگرمی و مواردی از این دست به کاربران خواهد داد. انتظار داریم شرکت روی تولید پردازنده‌های لپ‌تاپ تمرکز کند ولی به نظر نمی‌رسد چیز خاصی در رابطه با گرافیک‌های جدید AMD بشنویم.

ایسوس

ایسوس ۱۳ ژانویه یعنی چهارشنبه ۲۴ دی ماه را برای برگزاری رویداد خود در نظر گرفته و اعلام کرده محصولات جدیدی مرتبط با سری لپ‌تاپ Duo خود معرفی می‌کند. انتظار می‌رود شاهد رونمایی از یک یا دو لپ‌تاپ با صفحه لمسی ثانویه از سوی این شرکت باشیم که در واقع پیش از این هم محصولی این چنینی را شاهد بودیم.

همچنین در روز سه شنبه، ۲۳ دی ماه، رویدادی مجزا برای برند ROG این شرکت برگزار خواهد شد که احتمالا در آن شاهد رونمایی از لپ‌تاپ‌های جدید این سری خواهیم بود. در تیزری هم که اخیرا در این رابطه منتشر شده بود، دیدیم اشاره‌ای به یک محصول تحت عنوان ROG X13 شده که می‌تواند لپ‌تاپی گیمینگ با نمایشگر ۱۳ اینچی باشد اما خب فعلا نمی توان با اطمینان در این رابطه حرف زد.

دل

شرکت دل قبل از شروع CES 2021 از تعدادی محصول خود رونمایی کرد که شامل تعدادی لپ‌تاپ از سری Latitude، مانیتور و کامپیوتر یکپارچه Optiplex می‌شوند. اما خب در این نمایشگاه، دل تنها نیست و شاهد یک سری محصول از زیر-برند مخصوص گیمینگ شرکت یعنی Alienware نیز خواهیم بود. سال گذشته شاهد رونمایی از چندین مانیتور گیمینگ، لپ‌تاپ گیمینگ M15 و یک صفحه‌کلید با این برند بودیم و به نظر می‌رسد امسال هم شاهد محصولاتی جدید خواهیم بود.

اما جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین چیزی که تمایل داریم در این نمایشگاه ببینیم، قیمت و تاریخ عرضه‌ی Alienware UFO است که سال گذشته تنها طرحی مفهومی آن به نمایش در آمد. محصولی که شباهت بسیار زیادی به نینتندو سوییچ داشته ولی خبر زیادی پیرامون آن نداریم.

به صورت کلی در نمایشگاه پیش رو، مانیتور، لپ‌تاپ و لوازم جانبی مخصوص بازی، محصولاتی هستند که انتظار داریم از سوی دل و زیر-برندهای آن شاهد باشیم. اما خب بسیار عالی خواهد بود اگر از قیمت و تاریخ عرضه‌ی Alienware UFO نیز مطلع می‌شدیم.

اینتل

اینتل که در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی پردازنده‌های کامپیوتر به حساب می‌آید، در نمایشگاه پیش رو تعدادی کنفرانس خواهد داشت که اولین آن‌ها درست در اولین روز نمایشگاه یعنی ۱۱ ژانویه (۲۲ دی) برگزار می‌شود. در این کنفرانس اینتل در رابطه با پیشرفت شرکت در زمینه‌ی فناوری، بسته‌بندی و معماری ساخت که معتقد است تمام آن‌ها برای جلب رضایت مصرف کننده و رونق کسب و کار بوده صحبت‌هایی خواهد کرد. کنفرانس دوم اما روز بعد یعنی ۲۳ دی ماه برگزار می‌شود که در آن اینتل در رابطه با فناوری رانندگی خودکار صحبت‌هایی خواهد داشت. اینطور که به نظر می‌رسد، از آنچه که طرفداران اینتل از این شرکت می‌خواهند (کوچ به لیتوگرافی جدیدتر) در این نمایشگاه خبری نیست. با این حال می‌توان احتمال کمی هم برای آن در نظر گرفت.

ال‌جی

می‌رسیم به ال‌جی، تولید کننده‌ی انواع و اقسام لوازم در بخش‌های مختلف، از گوشی و تبلت و لپ‌تاپ گرفته تا لوازم خانگی گوناگون. ال‌جی قبل از CES 2021 از لپ‌تاپ‌های جدید سری Gram خود رونمایی کرد. بنابراین به نظر می‌رسد دیگر خبری از لپ‌تاپ در این رویداد نخواهد بود. در عوض شرکت کره‌ای قصد دارد در نمایشگاه فردا، از اولین تلویزیون‌ خود با فناوری QNED Mini-LED رونمایی کند. تلویزیونی که از آن حرف میزنیم، نمایشگری ۸۶ اینچی داشته و از وضوح ۸K پشتیبانی می‌کند و رفرش‌ریت آن نیز به عدد خیره‌کننده‌ی ۱۲۰ هرتز می‌رسد. همچنین در رابطه با لوازم خانگی نظیر یخچال، مایکروویو، ماشین ظرف‌شویی، دستگاه تصفیه آب و مواردی از این دست هم صحبت‌هایی خواهد شد.

انویدیا

انویدیا، بزرگ‌ترین تولید کننده‌ی کارت گرافیک در دنیا به حساب می‌آید که قصد دارد در دومین روز CES 2021، رویدادی را تحت عنوان Geforce RTX: Game On برگزار کند. این شرکت اواخر سال گذشته از گرافیک‌های بسیار قدرتمند سری RTX 30 رونمایی کرد تا کاربران و علاقه‌مندان به حوزه‌ی گیمینگ شاهد یک پیشرفت چشمگیر در دنیای گرافیک‌ها باشند. در رویدادی که روز ۱۲ ژانویه برگزار می‌شود، به احتمال بسیار فراوان انویدیا از نسخه‌ی موبایل گرافیک‌های سری RTX 30 رونمایی خواهد کرد. اینکه معرفی محصولات دیگری در برنامه‌ی شرکت باشد مشخص نیست.

ریزر

احتمالا همه‌ی شما با ریزر آشنایی دارید. شرکتی که خب کمتر کسی توانایی خرید محصولاتش را دارد ولی هر سال با معرفی بهترین و باکیفیت‌ترین محصولات در CES حضور پیدا می‌کند. رویداد ریزر در نمایشگاه CES 2021 روز ۱۲ ژانویه خواهد بود که در آن محصولاتی نوآورانه و عناوین انحصاری معرفی می‌شوند. همچنین اخیرا حساب کاربری رسمی ریزر در توییتر اعلام کرد در رویداد روز سه‌شنبه‌ی این شرکت، یک مهمان ویژه‌ هم حضور پیدا خواهد کرد که خب فعلا از جزئیات این موضوع بی‌خبریم.

ریزر سال گذشته و در جریان همین نمایشگاه، از دسته‌ی بازی کیشی، مودم روتر ۵G، کامپیوتر دسکتاپ Tomahawk و طرح مفهومی از یک شبیه‌ساز بازی‌های مسابقه‌ای رونمایی کرد. امسال اگرچه نمی‌دانیم برنامه‌های شرکت چیست اما انتظار می‌رود مانند سال ۲۰۲۰، شاهد محصوات هیجان‌انگیزتری از سوی این شرکت باشیم.

سامسونگ

بزرگ‌ترین تولید کننده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان، در نمایشگاه فردا برنامه‌های زیادی دارد. اینطور که به نظر می‌رسد، برنامه‌ی غول کره‌ای رونمایی از تلویزیون‌، فناوری جدید نمایشگر و لوازم خانه‌ی هوشمند است. در روز ۱۴ ژانویه (پنج ‌شنبه) هم شرکت از پرچم‌داران سری گلکسی S21 خود به همراه هدفون بی‌سیم گلکسی بادز پرو رونمایی می‌کند. لازم به ذکر است در تاریخ ۱۲ ژانویه هم از پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ رونمایی خواهد شد. پردازنده‌ای که مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری بوده و قرار است در پرچم‌دارهای جدید شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

سونی

سامورایی‌ها اگرچه در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند طی چند سال اخیر عملکرد رضایت‌بخشی نداشتند اما قرار است در نمایشگاه فردا حضور پیدا کنند. کنفرانس اصلی این شرکت در اولین روز برگزاری مراسم خواهد بود که در آن به معرفی نوآوری‌های جدید پرداخته می‌شود. البته اینکه نوآوری‌های جدید دقیقا چه چیزی هستند مشخص نیست چون سونی تنها به همین مورد اشاره کرد.

TCL (تی‌سی‌ال)

در نهایت می‌رسیم به TCL، شرکتی که این روزها بیشتر اسم آن را در بخش‌های مختلف می‌شنویم. TCL یک شرکت چینی است که گفته می‌شود قصد دارد از نسل بعدی فناوری Mini-LED و همچنین فناوری جدید نمایشگرهای خود رونمایی کند. این اتفاق در تاریخ ۱۱ ژانویه رخ خواهد داد؛ یعنی اولین روز CES 2021. همچنین شاهد رونمایی از لوازم خانه‌ی هوشمند هم خواهیم بود و اگر هم قرار باشد سیاست شرکت در سال گذشته را با امسال یکی بدانیم، باید انتظار معرفی از گوشی‌های جدید را هم داشته باشیم.

در حال حاضر این تمام چیزی است که از نمایشگاه CES 2021 فردا می‌دانیم. مسلما اتفاقات بیشتر و محصولات هیجان‌انگیزتری را در طول این سه روز شاهد خواهیم که در حال حاضر اطلاعات مربوط به آن فاش نشده اما خب نکته‌ی مثبت اینجاست که مجبور نیستیم مدت زمان زیادی هم برای باخبر شدن از آن منتظر بمانیم.

منبع: Android Authority

The post CES 2021؛ از بزرگ‌ترین نمایشگاه دیجیتالی امسال چه انتظاری داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala