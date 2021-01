۵ کار که گوگل در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

۲۰۲۰ سال جالبی برای مجموعه محصولات گوگل بود. در این سال گوگل تصمیم گرفت برای پیکسل ۵ از تراشه‌ی پرچم‌دار استفاده نکند و در کل توجه خود را به عرضه‌ی گوشی‌های میان‌رده معطوف کرد. به نظر می‌رسد گوگل در سال ۲۰۲۱ هم قصد دارد این استراتژی را تکرار کند.

از دیگر اقدامات مهم گوگل در این سال می‌توانیم به رونمایی از کروم‌کست مبتنی بر گوگل تی‌وی اشاره کنیم. در ضمن نباید پایان ذخیره‌سازی نامحدود رایگان گوگل فوتوز را از قلم بیندازیم که با اعتراضات زیادی روبرو شد.

این شرکت توجه چندانی به کروم‌بوک‌ها نشان نداده که این ضعف به دلیل عرضه‌ی مک‌بوک‌های مبتنی بر تراشه Arm بیشتر احساس می‌شود. به غیر از حوزه‌ی سخت‌افزار، گوگل از جمله شرکت‌هایی بود که نقش مهمی در توسعه‌ی اپلیکیشن‌های مختص ردیابی تماس بیماران مبتلا به کووید ۱۹ را ایفا کرد.

از طرف دیگر، مطابق معمول گوگل از نظر حقوقی با چالش‌های متعددی روبرو شد. به عنوان مثال می‌توانیم به شکایت از طرف Epic Games، بررسی اتحادیه اروپا در رابطه با تصاحب فیت‌بیت و شکایت بر سر جمع‌آوری اطلاعات کاربران بعد از فعال‌سازی حالت ناشناس کروم اشاره کنیم. در نهایت با در نظر گرفتن تمام این اقدامات و چالش‌ها، در ادامه به ۵ کار مهمی می‌پردازیم که گوگل در سال ۲۰۲۱ باید آن‌ها را انجام دهد.

‍۱. بازگشت پیکسل پرچم‌دار

تفاوت‌های نه‌چندان زیاد بین پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G باعث شده که مهم‌ترین گوشی پیکسل در سال ۲۰۲۰ مورد توجه زیادی قرار نگیرد. از طرف دیگر، قیمت پیکسل ۵ چندان هم پایین نیست و حداقل اگر از امکانات بهتری بهره می‌برد، پیشنهاد دادن خرید آن کار آسان‌تری می‌شد. روی هم رفته گوگل به این نتیجه رسیده که در زمینه‌ی گوشی‌های ارزان‌تر عملکرد بهتری در بازار دارد ولی امیدواریم سال آینده حداقل از یک پرچم‌دار جذاب هم رونمایی کند.

البته امیدواریم پیکسل ۶ در کنار امکانات جذاب و پیشرفته، قیمت مناسبی هم داشته باشد تا بتواند با امثال پرچم‌داران مقرون به صرفه‌ای مانند آیفون ۱۲ رقابت کند. طی سال‌های گذشته گوشی‌های پیکسل به لطف دوربین فوق‌العاده سروصدای زیادی راه می‌انداختند اما پیکسل ۵ با وجود اینکه عکس‌های جذابی را ثبت می‌کند، ولی سخت‌افزار قدیمی دوربین آن باعث شده که در برابر رقبا جذابیت چندانی نداشته باشد. به همین خاطر گوگل برای پیکسل ۶ باید دوربین فوق‌العاده‌ای را ارائه کند و این ویژگی در کنار قیمت مناسب، می‌تواند توجه کاربران بیشتری را نسبت به نسل قبلی جلب کند.

۲. عرضه‌ی حداقل یک کروم‌بوک جدید

حدود یک سال از عرضه‌ی آخرین پیکسل‌بوک می‌گذرد و بنابراین جای خالی جانشین آن احساس می‌شود. البته می‌دانیم که کروم‌بوک‌ها برخلاف دیگر انواع لپ‌تاپ‌ها نیازی ندارند که هر ساله به سخت‌افزارهای پیشرفته مجهز شوند ولی در هر صورت گوگل در سال ۲۰۲۱ باید به کروم‌بوک‌ها توجه بیشتری نشان دهد.

از آنجایی که سیستم‌عامل Chrome OS اساساً مبتنی بر مرورگر است، به همین خاطر کمتر کاربری حاضر است مبلغ زیادی برای خرید آن هزینه کند. روی هم رفته این سیستم‌عامل به طور کلی فاقد طیف وسیعی از برنامه‌های موجود در اکوسیستم‌های اپل و مایکروسافت است و حل این مشکل کار ساده‌ای نخواهد بود.

از طرف دیگر، با توجه به عرضه‌ی مک‌بوک‌های دارای تراشه‌ی مبتنی بر معماری Arm، شاید زمان آن رسیده که گوگل هم عرضه‌ی کروم‌بوک‌های مبتنی بر این نوع تراشه‌ها را مورد بازبینی قرار دهد. در حال حاضر برخی از این تراشه‌ها امکانات زیادی به ارمغان می‌آورند و اگر گوگل از پتانسیل آن‌ها نهایت استفاده را ببرد، جذابیت کروم‌بوک‌ها افزایش پیدا می‌کند. البته تمام این موارد بستگی به این دارد که آیا گوگل واقعا می‌خواهد به کروم‌بوک‌ها توجه نشان بدهد یا نه.

۳. برطرف کردن مشکلات پلتفرم Wear OS

در سال ۲۰۲۰ پلتفرم Wear OS عملاً حرکتی نکرد. در سال ۲۰۲۱ گوگل باید این رویکرد خود را تغییر دهد تا ساعت‌های مبتنی بر این سیستم‌عامل به رقیب بهتری برای اپل واچ تبدیل شوند.

متأسفانه این پلتفرم نه در زمینه‌ی تناسب اندام و نه در زمینه‌ی ویژگی‌های جذاب حرف زیادی برای گفتن ندارد و به همین خاطر تکلیف آن مشخص نیست. گوگل برای این سیستم‌عامل باید رویکرد بسیار فعالانه‌تری را اتخاذ کند. این شرکت باید ابزارهای مناسبی را در اختیار شرکای خود قرار دهد تا بتوانند ساعت‌های هوشمند جذاب‌تری را راهی بازار کنند. در هر صورت گوگل در سال ۲۰۲۱ باید تکلیف این پلتفرم را مشخص کند.

با توجه به خریده شدن فیت‌بیت توسط گوگل، باید ببینیم این شرکت در زمینه‌ی گجت‌های پوشیدنی چه برنامه‌هایی دارد ولی با توجه به موانع ایجاد شده بر سر این انتقال مالکیت، هنوز معلوم نیست که گوگل چه زمانی قادر به ساخت این محصولات خواهد بود.

Wear OS در سال ۲۰۲۰؛ بی‌رمق‌ترین پلتفرم ساعت هوشمند

۴. استراتژی منسجم برای استریمینگ

گوگل در زمینه‌ی استریم انواع محتوای صوتی و تصویری سرویس‌های متنوعی را ارائه داده که از بین آن‌ها مثلا می‌توانیم به YouTube Premium و گوگل تی‌وی اشاره کنیم. به طور خلاصه می‌توان گفت بسیاری از این ایده‌ها می‌توانند فوق‌العاده باشند ولی به نظر می‌رسند در مرکز توجه قرار ندارند.

به طور خلاصه می‌توانیم به عرضه‌ی کروم‌کست مبتنی بر گوگل تی‌وی اشاره کنیم. چرا این محصول از همان ابتدا از سرویس استیدیا پشتیبانی نمی‌کند؟ چنین محصولی یک فرصت مناسب برای گوگل بود که بتواند اکوسیستم رسانه‌ای خود را در یک محصول واحد جمع کند.

با این وجود، عرضه‌ی کروم‌کست مجهز به گوگل تی‌وی یک قدم در مسیر درست است. با توجه به اینکه شرکت‌های مختلف مجموعه سرویس‌های خود را به صورت اشتراکی در اختیار کاربران می‌گذارند، گوگل هم می‌تواند یک سرویس شامل مواردی مانند YouTube Music، حافظه‌ی ذخیره‌سازی ابری و استیدیا را معرفی کند تا کاربران فقط با پرداخت یک مبلغ اشتراک ماهانه، به تمام این موارد دسترسی داشته باشند.

۵. جدی گرفتن حریم خصوصی

در نهایت باید بگوییم که گوگل در سال ۲۰۲۱ موضوع حریم خصوصی را باید بسیار جدی بگیرد. البته می‌دانیم که حالا اندروید در زمینه‌ی مجوزهای اپلیکیشن‌ها گزینه‌های بیشتری را ارائه می‌دهد و در کل قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی افزایش پیدا کرده‌اند؛ اما در نهایت گوگل همچنان ایمیل‌های کاربران را می‌خواند، صدای کاربران را حین جستجوهای صوتی ضبط می‌کند و موقعیت آن‌ها را ردیابی می‌کند و تمام این کارها به بهانه‌ی بهبود سرویس‌ها انجام می‌دهد ولی در اصل برای فروش تبلیغات صورت می‌گیرند.

جریان به ظاهر بی‌پایان شکایات از گوگل که هر ساله اتفاق می‌افتند نشان می‌دهد که این موضوع برای این شرکت اهمیت چندان زیادی ندارد. در کنار شکایات چند کشور اروپایی در رابطه با مزایده‌ی تبلیغات و اطلاعات کاربران، می‌توانیم به شکایت‌های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات دانش‌آموزان کاربر کروم‌بوک‌ها، داده‌های شخصی جمع‌آوری شده از طریق کروم و ردیابی کاربران علی‌رغم غیرفعال کردن گزینه‌ی موردنظر در بخش تنظیمات اکانت گوگل اشاره کنیم. همچنین در کالیفرنیا هم شکایت مربوط به جمع‌آوری اطلاعات کاربران حین فعال بودن حالت ناشناس کروم جریان دارد.

البته گوگل تنها متهم بزرگ در این زمینه نیست اما به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نام‌های دنیای فناوری، باید توجه بیشتری به این موضوع نشان بدهد. شفافیت و کنترل زیاد بر داده‌ها و ابزارهای جدید برای بررسی، محدود کردن و حذف داده‌های جمع‌آوری شده، همگی به جلب اعتماد کاربران و قانون‌گذاران کمک می‌کنند.

۲۰۲۰ در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند سال بدی برای گوگل نبود. با این حال، در این سال فرصت‌های از دست رفته‌ی زیادی نیز وجود داشت؛ مواردی که در سال ۲۰۲۱ باید مورد توجه این شرکت قرار بگیرند.

