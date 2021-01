بعد از منتشر شدن جزئیات جدید درباره‌ی نسل بعدی آیپد مینی، آیپد پرو و آیفون ۱۳ در این هفته، سایت ژاپنی Mac Otakara به‌تازگی ادعا کرده است که اپل قصد دارد از نسل سوم آیفون SE و نسل دوم ایرپادز پرو در ماه آوریل (فروردین) ۲۰۲۱ رونمایی کند. همانند خبر‌های قبلی این سایت گفته است که این اطلاعات را از زنجیره‌ی تأمین کنندگان چینی قطعات اپل بدست آورده است.

این گزارش همچنین ادعا می‌کند که نسل بعدی ایرپادز پرو با محفظه‌ی شارژر جدید و با برخی تغییرات در طراحی ظاهری آن عرضه می‌شود. به‌طور ویژه‌ای، این سایت ادعا می‌کند که با وجود اینکه ضخامت این محفظه‌ی شارژر همانند نسل قبلی ۲۱ میلی‌متر است، اما این محفظه‌ی شارژر جدید ارتفاع ۴۶ میلی‌متر و عرض ۵۴ میلی‌متری خواهد داشت.

برای مقایسه با نسل اول ایرپادز پرو باید بگوییم که محفظه‌ی شارژر این ایرپادز پرو دارای ارتفاع ۴۵٫۲ میلی‌متر و عرض ۶۰٫۶ میلی‌متر است. در نتیجه انتظار می‌رود که محفظه‌ی شارژر نسل دوم مقدار اندکی باریک‌تر باشد.

با وجود اینکه این گزارش جدید جزئیات دیگری را درباره‌ی نسل بعدی آیفون SE و ایرپادز پرو منتشر نکرده است، اما بلومبرگ در گذشته با منتشر کردن گزارشی مدعی شده بود که اپل قصد دارد در نسل دوم ایرپادز پرو طراحی این ایرپادز را تغییر دهد و با حذف کردن قسمت استوانه‌ای شکل قرار گرفته در پایین این ایرپادز، آن را کوچکتر کند. البته هنوز مشخص نیست که آیا اپل موفق به انجام این کار شده است یا نه.

بلومبرگ همچنین اعلام کرده است که اپل در زمان توسعه‌ی این ایرپادز جدید طراحی گرد‌تری را آزمایش کرده است. گویا این طراحی گرد به‌گونه‌ای است که نسل دوم ایرپادز پرو همانند گوگل پیکسل بادز، در زمان قرارگیری در گوش بخش بیشتری از گوش را پر خواهد کرد.

ایرپادز پرو ۲ ممکن است در دو اندازه عرضه شود

بعد از نسل دوم ایرپادز پرو، نوبت آیفون SE است. بیشتر شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی این نسخه از آیفون نشان می‌دهند که اپل قصد دارد نسخه‌ی بزرگتری از این آیفون را با نمایشگر ۵٫۵ یا ۶٫۱ اینچی عرضه کند. همچنین مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل، مینگ چی کو، مدعی شده است اپل قصد دارد از این آیفون در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ رونمایی کند.

در اطلاعات منتشر شده درباره‌ی آیفون SE توسط این سایت ژاپنی، از این نسخه‌ی جدید با عنوان نسل سوم نام برده شده است. در نتیجه ممکن است که اپل قصد داشته باشد همانند نسل دوم آن را با نمایشگر ۴٫۷ اینچی عرضه کند. البته باید بگوییم که برنامه‌ی اپل در رابطه با این آیفون به روشنی مشخص نیست.

برای اطلاع باید بگوییم که اپل از مدل کنونی ایرپادز پرو در اواخر ماه اکتبر (اوایل آبان) سال ۲۰۱۹ رونمایی کرده بود. همچنین این شرکت از نسل دوم آیفون SE را در ماه آوریل (فروردین) سال ۲۰۲۰ رونمایی کرده بود.

از آیفون SE 3 چه انتظارهایی داریم؟

منبع: MacRumors

منبع متن: digikala