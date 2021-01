سامسونگ به‌زودی از گوشی‌های سری گلکسی S21 خود رونمایی می‌کند. پرچم‌دارانی که تقریبا ۶ هفته زودتر از انتظار قرار است رونمایی شوند و به نظر می‌رسد آغازگر تحولی جدید در گوشی‌های هوشمند سامسونگ خواهند بود. اگرچه این گوشی‌ها هنوز رسما رونمایی نشده‌اند اما تقریبا از تمام جزئیات مربوط به آن‌ها باخبریم. بنابراین تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به تفاوت‌های اولیه‌ی گلکسی S21 و آیفون ۱۲ پرو تا ببینیم دو پرچم‌دار رقبای دیرینه چه برتری‌هایی به نسبت یکدیگر دارند.

سامسونگ سال ۲۰۲۰ را مطابق انتظار خود به پایان نرساند. اگرچه شرکت سود زیادی کسب کرد اما فروش گوشی‌های بالارده‌ی آن آنقدری که باید نبود. از طرفی رقبای قدرتمندی چون هواوی و اپل هم از گوشی‌های جذاب و جدید خود با پردازنده‌ای ۵ نانومتری رونمایی کردند و این باعث شد سامسونگ هیچ رقیبی برای مقابله با آن‌ها نداشته باشد. طبق منطق سامسونگ، اگر گلکسی‌ها در تاریخ معمول خود رونمایی می‌شدند، اپل موفق می‌شد در سه‌ ماه اول سال ۲۰۲۱ بخش بزرگی از بازار را مال خود کند. هواوی هم به خاطر تحریم‌ها وضعیت بدی دارد اما با این حال باز هم چند ماهی را بالاتر از سامسونگ در صدر بزرگ‌ترین فروشنده‌ی گوشی‌های هوشمند قرار داشت.

اما تحریم‌های سنگین علیه شرکت چینی باعث شد صدرنشینی آن‌ها آنقدرها دوام نیاورد تا باز هم شاهد حضور یک نام آشنا در رده‌ی اول باشیم. این دو دلیل مهم عاملی شد تا سامسونگ شایعه‌ی عرضه‌ی زودهنگام پرچم‌دارهای قدرتمند خود را سر زبان‌ها بیاندازد تا بدین ترتیب کاربران کمی دلگرم شده و به جای عجله در خرید محصولی جدید، منتظر کهکشانی‌ها بمانند. این پاسخی بود از سوی سامسونگ به هواوی و اپل که بالاخره فناوری ۵G را به گوشی‌های خود آورد و پیش‌بینی می‌شد سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری در فروش محصولات خود تجربه کند.

اگرچه کاربران زیادی بدون توجه به نماینده‌های سامسونگ در حال خرید آیفون‌ها (البته به جز آیفون ۱۲ مینی که طرفداران زیادی ندارد) هستند، اما این بدان معنا نیست که کهکشانی‌ها رقیب شایسته‌ای برای آیفون‌ها به حساب نمی‌آیند. پیش‌تر گلکسی S20 فن ادیشن را با آیفون ۱۲ مقایسه کردیم. در حالی که دو گوشی از دو نسل متفاوت هستند، دیدیم که چگونه نماینده‌ی سامسونگ توانست در آن مقایسه در حد و اندازه‌های قیمت خود، سربلند بیرون بیاید. برای آیفون ۱۲ پرو اما رقیب شایسته‌تری در راه است؛ گلکسی S21، محصولی که از پردازنده‌ی ۵ نانومتری بسیار قدرتمند بهره برده و کاملا هم‌نسل با نماینده‌ی جدید اپل است.

در این مطلب اما به مقایسه‌ی این دو محصول از لحاظ مشخصات فنی، قیمت، دوربین، باتری و شارژر می‌پردازیم تا ببینیم آیا روی کاغذ و با توجه به خبرها و شایعات مختلف، سامسونگ توانسته رقیب قدرتمندی برای آیفون ۱۲ پرو تولید کند یا خیر.

مقایسه‌ی گلکسی S21 با آیفون ۱۲ پرو؛ قیمت و رنگ‌بندی

قیمت گلکسی S21 در نسخه‌ی ۱۲۸ گیگابایتی: ۸۹۹ دلار

قیمت آیفون ۱۲ پرو در نسخه‌ی ۱۲۸ گیگابایتی: ۹۹۹ دلار

رنگ‌بندی گلکسی S21: خاکستری، بنفش، سفید، صورتی

رنگ‌بندی آیفون ۱۲ پرو: گرافیتی، آبی، نقره‌ای، طلایی

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، هر دو گوشی در چهار طرح و رنگ تولید شده‌ و در دسترس قرار می‌گیرند. این چهار رنگ اگرچه کاملا با یکدیگر متفاوت هستند اما هر کدام زیبایی خاص خود را دارند و خب بدیهی است نمی‌توانیم بگوییم کدام یک زیباتر است. چون این موضوع همیشه به سلیقه‌ی کاربر بستگی دارد. البته با شناختی که از سامسونگ داریم، این احتمال هم وجود دارد که چند هفته بعد از عرضه شاهد رنگ‌بندی‌های مختلفی برای گلکسی S21 باشیم.

در رابطه با قیمت اما آیفون ۱۲ پرو در ظرفیت حافظه‌ی مشابه، ۱۰۰ دلار گران‌تر است. البته شرکت کوپرتینویی با ارتقای ظرفیت حافظه‌ی داخلی در نسخه‌های پایه از ۶۴ به ۱۲ گیگابایت و همچنین عدم افزایش چشمگیر قیمت، اتفاق خوبی را رقم زد. اما خب با این حال شاید با در نظر گرفتن قابلیت‌های دیگر، این ۱۰۰ دلار تفاوت قیمت عامل تعیین کننده‌ای برای خرید نماینده‌ی سامسونگ باشد.

آیفون ۱۲ پرو در مقابل گلکسی نوت ۲۰ اولترا؛ سریع‌ترین پرچم‌دار کدام است؟

اندازه‌ی نمایشگر و مشخصات فنی

گلکسی S21: نمایشگر ۶.۲ اینچی تخت از نوع سوپر امولد با وضوح +FHD و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز ثابت

آیفون ۱۲ پرو: نمایشگر ۶.۱ اینچی تخت از نوع LTPS با وضوح ۱۱۷۰P و رفرش‌ریت ۶۰ هرتز

گلکسی S21: اسنپدراگون ۸۸۸ / اگزینوس ۲۱۰۰ به همراه ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم، مودم ۵G داخلی

آیفون ۱۲ پرو: A14 Bionic به همراه ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم، مودم ۵G مجزا

گلکسی S21 از لحاظ ابعاد اندکی از نماینده‌ی اپل بزرگ‌تر است اما به لطف افزایش طولی که داشته، عرض کمتری دارد تا بدین ترتیب در دست نگه داشتن آن آسان‌تر باشد. همچنین بخش بیشتری از پنل جلویی نماینده‌ی سامسونگ را نمایشگر تشکیل می‌دهد چرا که جز دوربین سلفی حفره‌ای، هیچ چیز دیگری درون نمایشگر دیده نمی‌شود. این در حالی است که بالاترین بخش نمایشگر آیفون ۱۲ پرو را یک ناچ نسبتا بزرگ تشکیل می‌دهد که محل قرارگیری دوربین سلفی و سنسورهای مختلف است.

در رابطه با کیفیت ساخت این دو گوشی هم باید اشاره کنیم که ظاهرا سامسونگ قصد دارد S21 را با بدنه‌ای پلاستیکی و فریم آلومینیومی راهی بازار کند. این در حالی است که آیفون ۱۲ پرو با پنل پشتی از جنس شیشه و فریمی از جنس فولاد ضد زنگ تولید شده تا از این لحاظ به نسبت رقیب دست بالاتر را داشته باشد. البته نباید فراموش کرد جنس پلاستیک بکار رفته در پرچم‌دار سامسونگ بسیار باکیفیت است و مزیت‌های خوبی نظیر وزن کمتر و احتمال شکستگی کمتری دارد.

اما در بخش پردازشی، گلکسی S21 را با جدیدترین پردازنده‌ی کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ در بازار آمریکا و چین و اگزینوس ۲۱۰۰ در بازارهای بین‌المللی شاهد هستیم. خبر خوب اینکه امسال هیچ تفاوتی بین اگزینوس و اسنپدراگون وجود ندارد بنابراین کاربران تمام نقاط جهان، یک تجربه‌ی لذت‌بخش و مشابه را از کهکشانی خود خواهند داشت. البته با توجه به بنچمارک‌های مختلف، به نظر می‌رسد اگزینوس ۲۱۰۰ توانایی پردازشی بیشتری به نسبت رقیب داشته باشد اما هر دوی آن‌ها در قدرت پردازشی خالص، باز هم ضعیف‌تر از A14 هستند. از طرفی بهره‌مندی از مودم ۵G داخلی در گلکسی‌ها باعث شده مصرف باتری این گوشی‌ها بسیار بهینه‌تر از آیفونی باشد که مودم ۵G در آن به صورت مجزا قرار گرفته است.

از آن جایی که اگزینوس ۲۱۰۰ هنوز معرفی نشده، می‌پردازیم به اسنپدراگون ۸۸۸ که معماری ساخت و ترکیب هسته‌ی مشابهی با اگزینوس دارد اما خب از لحاظ فرکانس کمی ضعیف‌تر است. این پردازنده از ۸ هسته بهره می‌برد که به گفته‌ی کوالکام، عملکرد آن‌ها در مجموع ۲۵ درصد سریع‌تر و در عین حال ۲۵ درصد بهینه‌تر از نسل قبل است. یک هسته‌ی بزرگ Cortex-X1 در این تراشه با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز قرار گرفته که در کنار آن ۳ هسته از نوع Cortex-A78 با فرکانس ۲.۴۲ و ۴ هسته‌ی کم مصرف از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز ایفای نقش می‌کنند. به طور خلاصه، قابلیت‌های پردازنده‌ی جدید کوالکام به شرح زیر است:

مودم ۵G کوالکام X60 با لیتوگرافی ۵ نانومتری، طراحی شده به صورت یکپارچه و در نتیجه عملکرد بهینه‌تر در مصرف انرژی

موتور هوش مصنوعی نسل ششم مبتنی بر پردازنده‌ی ۶ هسته‌ای جدید

سریع‌ترین گرافیک آدرنو بکار رفته در بین تمام پردازشگرهای گرافیکی اسنپدراگون

۳۵ درصد سرعت بیشتر در پردازش تصاویر (پردازش ۱۲۰ تصویر در وضوح ۱۲ مگاپیکسل در یک ثانیه)

شما عزیزان می‌توانید عملکرد دو گوشی آیفون ۱۲ پرو و گلکسی S21 را در بنچمارک گیک‌بنچ در زیر مشاهده کنید. به خاطر داشته باشید که گیک‌بنچ، فرکانس عملیاتی اسنپدراگون ۸۸۸ را در تست‌های خود، ۱.۸ گیگاهرتز در نظر گرفته. یعنی در واقع سرعت هسته‌های Cortex-A55. این در حالی است که پردازنده‌ی ۶ هسته‌ای A14 با فرکانس ۲.۹۹ گیگاهرتز در این تست حضور پیدا کرده.

ظرفیت باتری و سرعت شارژ

گلکسی S21: باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژر سریع ۴۰ واتی سیمی و بی‌سیم ۲۵ واتی

آیفون ۱۲ پرو: باتری ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژر سریع ۲۰ واتی سیمی و بی‌سیم ۱۵ واتی

متاسفانه اپل ظرفیت باتری آیفون ۱۲ پرو را به نسبت قبل کاهش داد اما خب به لطف پردازنده‌ی ۵ نانومتری و کم‌مصرفی که دارد توانست این کمبود را تا حد زیادی در نگه‌داری شارژ جبران کند تا بدین ترتیب عملکرد آیفون جدید و قدیمی در نگه‌داری شارژ تفاوتی نداشته باشد.

سامسونگ هم ترجیح داد در بخش باتری، هیچ پیشرفتی به نسبت نسل قبل نداشته باشد و بدین ترتیب گلکسی S21 را با باتری پرظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی شاهد خواهیم بود که به نسبت باتری ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعتی اپل، برتری محسوسی دارد. از طرفی هر دو گوشی از پردازنده‌ی ۵ نانومتری و کم مصرفی بهره می‌برد اما مودم ۵G در نماینده‌ی سامسونگ برخلاف سال قبل به صورت یکپارچه طراحی شده تا به برتری S21 در نگه‌داری شارژ باز هم اضافه شود.

البته باتری گلکسی S21 شاید در رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز نتواند دوام زیادی داشته اما اگر بخواهیم آن را در شرایطی برابر با آیفون ۱۲ پرو مقایسه کنیم، رفرش‌ریت باید روی ۶۰ هرتز قرار گیرد که در این صورت بعید به نظر می‌رسد نماینده‌ی اپل حرفی برای گفتن داشته باشد. لازم به ذکر است درون جعبه‌ی هیچ کدام از این دو گوشی خبری از هدفون و شارژر نیست اما اگر قصد خرید آن‌ها را دارید باید بدانید نماینده‌ی سامسونگ احتمالا از شارژر سریع‌تری هم پشتیبانی می‌کند. با این حال نمی‌توان این موضوع را آنقدرها برتری خاصی در نظر گرفت چرا که ظرفیت باتری‌ها باعث می‌شود پر شدن‌شان در یک زمان انجام شود.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس؛ بررسی تفاوت‌های اولیه

دوربین

گلکسی S21: دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، تله‌فوتوی ۶۴ مگاپیکسل، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی

آیفون ۱۲ پرو: دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسل، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی، بهره‌مندی از سنسور سه‌بعدی LiDAR

می‌رسیم به مهم‌ترین بخش مقایسه یعنی دوربین؛ جایی که البته سامسونگ باید گوشی‌های خود را رسما عرضه کند تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم. اما با این حال گفته می‌شود از لحاظ کیفیت، تفاوت خاصی بین دوربین S21 و S20 وجود ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن آنچه که از گوشی‌های سال گذشته‌ی شرکت کره‌ای می‌دانیم، شاید باید برتری را حداقل در عکاسی با دوربین اصلی به نماینده‌ی اپل بدهیم که اکنون از کمک سنسور LiDAR هم بهره می‌برد.

در بخش بزرگ‌نمایی، سامسونگ سنسور بزرگ‌تری دارد اما این اصلا به معنای برتری آن به نسبت سنسور ۱۲ مگاپیکسلی اپل نیست. اتفاقا نماینده‌ی اپل با سنسوری که تقریبا ۵ برابر کوچک‌تر هم هست، می‌تواند حدودا دو برابر بیشتر بزرگ‌نمایی کند (۲.۵ برابر در مقابل ۱.۰۶ برابر).

به گفته‌ی خود سامسونگ، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی که در واقع به عنوان دوربین تله‌فوتو ایفای نقش می‌کند، تقریبا به اندازه‌ی سنسور دوربین اصلی عریض است و تنها ۱.۰۶ برابر قابلیت بزرگ‌نمایی دارد. بنابراین توانایی بزرگ‌نمایی این گوشی وابسته به سخت‌افزار نیست، بلکه نرم‌افزار است که باید با کراپ کردن تصاویر و ادغام آن با داده‌های دوربین اصلی، برای بزرگ‌نمایی به کمکتان بیاید. با این حال نتیجه‌ای که رقم خورد راضی کننده بود بنابراین اعتراض زیادی هم به نماینده‌ی سامسونگ وارد نیست.

در بخش فیلم‌برداری که معمولا آیفون‌ها بی‌رقیب هستند، نمی‌توان گفت نتیجه‌ی تکراری رقم خورده. اگرچه آیفون ۱۲ پرو به لطف امکان فیلم‌برداری در وضوح ۴K و در حالت Dolby Vision HDR با سرعت خیره‌کننده‌ی ۶۰ فریم بر ثانیه، جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمی‌گذارد اما گلکسی S21 هم به لطف پردازنده‌ی قدرتمندی که دارد می‌تواند در وضوح ۸K به ضبط ویدیو‌هایی با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه بپردازد.

بنابراین به نظر می‌رسد رقابت در این سطح به اوج خود می‌رسد و در نهایت این کاربر است که با توجه به نیاز خود انتخاب می‌کند کدام یک گزینه‌ی مناسب‌تر و هوشمندانه‌تری خواهد بود. لازم به ذکر است کیفیت ویدیو‌های ضبط شده در حالت‌های بالا در هر دو گوشی آنقدری بالا هست که به سختی‌ می‌توان آن را در شبکه‌های مجازی بارگذاری کرد. البته مگر اینکه اینترنت ۵G در دسترس باشد.

نتیجه‌

بسیار زود است بخواهیم بگوییم کدام محصول بهتر از دیگری است چرا که برای رسیدن به این نتیجه، گلکسی S21 نه تنها باید رسما رونمایی و راهی بازار شود، بلکه باید چند هفته‌ای را هم مورد بررسی‌های گوناگون قرار گیرد تا کیفیت بالای آن اثبات شود. در غیر این صورت دلیلی وجود ندارد که کاربران آن را به نماینده‌ی جذاب اپل ترجیح دهند. این دو گوشی هنوز باید در بخش‌های مختلفی که مهم‌ترین آن‌ها عملکرد نرم‌افزاری است با یکدیگر مقایسه شوند تا ببینیم کدام سیستم‌عامل در انجام کارهای مختلف، بهتر از دیگری کاربران را همراهی می‌کنند.

در این مطلب سعی شد با در نظر گرفتن خبرها و شایعات مختلف پیرامون نماینده‌ی سامسونگ، دو گوشی را از لحاظ مشخصات فنی روی کاغذ با هم مقایسه کنیم. اما با ورود رسمی گلکسی S21 به بازار و انجام بررسی‌های مختلف، حتما مقایسه‌ای کامل‌ و جامع‌تر از این دو گوشی قدرتمند و زیبا خواهیم داشت تا در نهایت مشخص شود کدام دو شرکت توانستند در ساخت پرچم‌دار، موفق‌تر از دیگری عمل کنند.

گلکسی S21 چگونه می‌تواند آیفون ۱۲ را از میان بردارد؟

منبع: PhoneArena

