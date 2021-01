این روزها دوربین تقریبا تمام گوشی‌های پرچم‌دار و میان‌رده از حالت شب (Night Mode) بهره می‌برند. اما این قابلیت نرم‌افزاری چگونه کار می‌کند که به گوشی‌ها اجازه می‌دهد در محیط‌های کم‌نور عکس‌های بهتری را ثبت کنند؟ در ادامه همراه ما باشید تا به این موضوع بپردازیم.

بهبود پیوسته‌ی حالت شب

هر ساله، تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند دوربین‌های جدید و بهبودیافته‌ی تعبیه شده در جدیدترین پرچم‌داران خود را به رخ رقبا و کاربران می‌کشند. طی چند سال گذشته، دوربین‌های گوشی‌های هوشمند و فناوری‌های پردازش عکس‌ها به طور فوق‌العاده‌ای بهبود یافته‌اند.

همین چند سال قبل، کاربران با استفاده از دوربین گوشی نمی‌توانستند در محیط‌های تاریک عکس‌های مناسبی را ثبت کنند و به ناچار باید از فلش استفاده می‌کردند. اما حالا دوربین‌های موبایل می‌توانند در انواع و اقسام شرایط عکس‌های جذاب مبتنی بر جزئیات فراوانی را ثبت کنند.

اپل برای سری آیفون ۱۲ حالت شب دوربین‌های این گوشی‌ها را بهبود بخشیده است و حالا تمام دوربین‌ها می‌توانند از این مشخصه استفاده کنند. این یعنی کاربران حتی برای دوربین‌های اولترا واید و تله‌فوتو هم می‌توانند از حالت شب بهره ببرند. از طرف دیگر، قابلیت Night Sight گوشی‌های گوگل همچنان حرف زیادی برای گفتن دارد. گوگل همچنین قابلیت عکاسی از آسمان شب را برای گوشی‌های خود ارائه کرده است. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد با دوربین گوشی خود عکس‌های جذابی را از ستارگان ثبت کنند. باید خاطرنشان کنیم بیشتر گوشی‌ها از پس انجام چنین کاری برنمی‌آیند.

اصطلاحات عکاسی

قبل از اینکه به جزئیات کارکرد حالت شب دوربین گوشی‌ها بپردازیم، بهتر است با چند اصطلاح معروف حوزه‌ی عکاسی آشنا شوید:

نوردهی : مقدار نوری که به سنسور دوربین می‌رسد. این مؤلفه میزان روشنایی تصویر را مشخص می‌کند.

: مقدار نوری که به سنسور دوربین می‌رسد. این مؤلفه میزان روشنایی تصویر را مشخص می‌کند. سرعت شاتر : مدت‌زمانی که سنسور دوربین در معرض نور قرار می‌گیرد. هرچقدر این زمان طولانی‌تر باشد، سنسور بیشتر در معرض نور قرار می‌گیرد اما ممکن است منجر به مات شدن عکس شود.

: مدت‌زمانی که سنسور دوربین در معرض نور قرار می‌گیرد. هرچقدر این زمان طولانی‌تر باشد، سنسور بیشتر در معرض نور قرار می‌گیرد اما ممکن است منجر به مات شدن عکس شود. دامنه دینامیکی : تفاوت مقدار روشنایی بین تاریک‌ترین نقاط و روشن‌ترین نواحی عکس که دارای جزئیات قابل تشخیص باشند.

: تفاوت مقدار روشنایی بین تاریک‌ترین نقاط و روشن‌ترین نواحی عکس که دارای جزئیات قابل تشخیص باشند. دامنه دینامیکی بالا (HDR): یکی از روش‌های پردازش تصویر که در آن دوربین چند عکس مختلف با میزان نوردهی متفاوت را ثبت می‌کند. سپس تصاویر با تمرکز بر نواحی روشن و تاریک ترکیب می‌شوند. نتیجه‌ی یک عکس HDR تا حد زیادی به نرم‌افزاری که پردازش را انجام می‌دهد بستگی دارد.

فرایند حالت شب

با توجه به گوشی، حالت شب یا یک قابلیت خودکار است که توسط اپلیکیشن دوربین بدون دخالت کاربر فعال می‌شود یا یک قابلیت دستی است که کاربر باید آن را فعال کند. در هر صورت در نگاه اول، عکاسی با حالت شب تفاوت خاصی با عکاسی در حالت معمولی ندارد. اما اولین تفاوتی که با آن مواجه می‌شوید این است که ثبت یک تصویر در حالت شب به طور قابل توجهی بیشتر طول می‌کشد. این طولانی بودن فرایند ثبت عکس اهمیت زیادی برای این مشخصه دارد.

حالت شب از یک نوع روش HDR استفاده می‌کند. در این روش، مانند عکاسی HDR چندین تصویر با نوردهی متفاوت ثبت می‌شوند. پس از این کار، نرم‌افزار پردازش تصویر این عکس‌ها را ترکیب می‌کند تا دامنه دینامیکی گسترش پیدا کند. در این روش مناطق روشن و سایه‌های تصویر حفظ می‌شوند و در عین حال جزئیاتی را ثبت می‌کند که در حالت معمولی عکاسی دیده نمی‌شوند.

برخی از گوشی‌ها بسته به تاریکی محیط به طور خودکار مقدار زمان لازم برای ثبت یک عکس را تنظیم می‌کنند. تعدادی از گوشی‌ها هم به کاربران این امکان را می‌دهند که این تنظیمات را شخصی‌سازی کنند. تمام این کارها در عرض فقط چند ثانیه صورت می‌گیرد و طی همین زمان، ثبت چندین عکس، ترکیب آن‌ها و بهینه‌سازی این تصاویر انجام می‌شود.

انواع حالت‌های شب

همان‌طور که در ابتدای این مطلب گفتیم، تقریبا تمام گوشی‌های پرچم‌دار و میان‌رده از حالت شب بهره می‌برند. هرکدام از این شرکت‌ها برای این مشخصه از الگوریتم انحصاری خود استفاده می‌کنند و به همین خاطر بین آن‌ها تفاوت زیادی وجود دارد. علاوه بر این، خود سنسور دوربین هم اهمیت زیادی دارد. سنسورهای مبتنی بر رزولوشن بالا با فناوری ترکیب پیکسل‌ها می‌توانند نور بیشتری را دریافت کنند که این موضوع منجر به ثبت عکس‌های روشن‌تر در شرایط کم‌نور می‌شود. به غیر از بحث فناوری ترکیب پیکسل‌ها، باید به اندازه‌ی پیکسل‌های دوربین هم اشاره کنیم که نقش مهمی در کیفیت عکس‌ها دارند.

چرا اندازه سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد؟

چگونگی ثبت عکس‌های عالی با استفاده از حالت شب

صرف‌نظر از اینکه از کدام گوشی استفاده می‌کنید، اگر دوربین موردنظر از حالت شب پشتیبانی می‌کند می‌توانید با بهره‌گیری از یک نکته‌ی ساده عکس‌های بهتری را ثبت کنید. با توجه به اینکه در این حالت ثبت عکس بیشتر از زمان عادی طول می‌کشد، برای جلوگیری از مات شدن تصویر باید تا حد ممکن گوشی را ثابت بگیرید.

به همین خاطر اغلب تولیدکنندگان گوشی‌ها حین استفاده از حالت شب به کاربران توصیه می‌کنند که کاملا بی‌حرکت باقی بمانند. اگر بتوانید از سه‌پایه استفاده کنید، کیفیت عکس به طور قابل توجهی بهبود پیدا می‌کند.

از دوربین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۲۱ چه انتظاراتی داشته باشیم؟

منبع: How To Geek

The post حالت شب (Night Mode) دوربین گوشی چگونه کار می‌کند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala