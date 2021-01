وان‌پلاس ساعاتی قبل در کشور هند از نخستین دستبند هوشمند خود به نام وان‌پلاس بند رونمایی کرد. تقریبا مانند شیائومی می بند ۵، این دستبند هم از نمایشگر ۱.۱ اینچی رنگی با بند سیلیکونی بهره می‌برد. رزولوشن این نمایشگر ۱۲۶ در ۲۹۴ پیکسل است و تمام فضای رنگ P3 را پوشش می‌دهد.

از سنسورهای تعبیه شده هم می‌توانیم به سنسور پایش ضربان قلب، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ و سنسور پایش میزان اکسیژن خون اشاره کنیم. همچنین این دستبند هوشمند از ۱۳ حالت ورزشی مختلف مانند دویدن، دوچرخه‌سواری و یوگا پشتیبانی می‌کند. این گجت از چیپ GPS بهره نمی‌برد ولی به لطف بهره‌گیری از گواهی IP68، شناگران با خیال راحت می‌توانند از آن بهره ببرند.

وان‌پلاس بند از طریق نسل پنجم بلوتوث به گوشی متصل می‌شود که انرژی بسیار کمی را مصرف می‌کند و باتری ۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن هم تا ۱۴ روز انرژی لازم را فراهم می‌کند. وان‌پلاس بند در رنگ‌های مشکی، آبی و خاکستری راهی بازار می‌شود و از تاریخ ۱۳ ژانویه (۲۴ دی) با قیمت ۳۴ دلار به دست کاربران هندی می‌رسد. هنوز مشخص نیست که آیا این ساعت راهی بازارهای جهانی هم می‌شود یا نه.

