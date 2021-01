گوشی‌های سری ردمی K از جمله محبوب‌ترین گوشی‌های برند ردمی محسوب می‌شوند و حالا مدیر این برند اعلام کرده که ردمی K40 ماه آینده‌ی میلادی رسما معرفی خواهد شد. او با انتشار یک پست در سایت Weibo به بخشی از مشخصات این گوشی هم اشاره کرده و در ضمن گفته که گوشی مذکور با قیمت پایه ۲۹۹۹ یوان (۴۶۳ دلار) به دست کاربران چینی می‌رسد. در ادامه می‌توانید اسکرین‌شات پست منتشر شده را مشاهده کنید.

این یعنی ردمی K40 بسیار ارزان‌تر از می ۱۱ است که مدتی قبل با قیمت ۳۹۹۹ یوان (۶۱۷ دلار) در چین معرفی شد. البته همانطور که احتمالا می‌دانید، شرکت‌های چینی در بازار این کشور گوشی‌های خود را با قیمت ارزان‌تری نسبت به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. از دیگر ویژگی‌های فاش شده می‌توانیم به باتری با ظرفیت بیش از ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت و تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ اشاره کنیم. به عبارت دیگر، این گوشی یک پرچم‌دار تمام‌عیار محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه اسنپدراگون ۸۸۸ گران‌تر از نسل قبلی محسوب می‌شود، عرضه‌ی یک گوشی مقرون به صرفه با چنین تراشه‌ی گران‌قیمتی مطمئنا مورد توجه کاربران زیادی قرار می‌گیرد. البته باید ببینیم این گوشی در بازارهای جهانی با چه قیمتی به دست کاربران می‌رسد.

۵ کار که شیائومی در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

منبع: Android Authority

The post شیائومی ردمی K40 با اسنپدراگون ۸۸۸ و قیمت ۴۶۳ دلار راهی بازار خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala