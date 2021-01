طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته شایعاتی مبنی بر ارزان‌تر بودن گوشی‌های سری گلکسی S21 مطرح شد. اما حالا به نظر می‌رسد گوشی‌های موردنظر همچنان بسیار گران‌قیمت خواهند بود و این موضوع در کنار عرضه‌ی زودتر از انتظار آن‌ها احتمالا به ضرر سری گلکسی S21 تمام می‌شود. طبق گزارش‌های منتشر شده، قیمت این گوشی‌ها در بازار اروپا از این قرار است:

گلکسی S21 با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی: ۸۴۹ یورو

گلکسی S21 پلاس با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۰۴۹ یورو

گلکسی S21 پلاس با ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۰۹۹ یورو

گلکسی S21 اولترا با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۳۹۹ یورو

با توجه به اینکه این قیمت‌ها مربوط به بازار اروپا هستند، پس مالیات هم لحاظ شده است. اما روی هم رفته می‌توان گفت که با تغییر نشان یورو به دلار با قیمت دلاری این گوشی‌ها مواجه می‌شویم. این گوشی‌ها سه روز دیگر یعنی در تاریخ ۱۴ ژانویه (۲۵ دی) رسما معرفی می‌شوند که بسیار زودتر از تاریخ معرفی دیگر نسل‌های گلکسی اس به حساب می‌آید.

احتمال فروش پایین مدل پایه

اگرچه از یک طرف می‌توان مزایایی را برای این عرضه‌ی زودتر از انتظار مطرح کرد، اما از طرف دیگر باید بگوییم که در حال حاضر در ماه ژانویه به سر می‌بریم. بی‌دلیل نیست که بسیاری از شرکت‌ها در این ماه از محصولات مهم خود رونمایی نمی‌کنند؛ زیرا در جریان تعطیلات کریسمس هزینه‌های افراد افزایش پیدا می‌کند و در ضمن امسال بحران کرونا مشکلات اقتصادی زیادی را ایجاد کرده است. همچنین باید خاطرنشان کنیم وضعیت این بحران طی هفته‌های گذشته در برخی از کشورهای غربی بسیار بدتر شده و وضعیت اقتصادی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.

این یعنی مجموع تمام این شرایط و عوامل احتمالا به معنای کاهش قابل توجه تقاضا برای گوشی‌های سری گلکسی S21 خواهد بود. علاوه بر این، دو مدل کوچک‌تر این خانواده علی‌رغم داشتن طراحی جدید، نسبت به نسل قبلی حرف زیادی برای گفتن ندارند. به خصوص گوشی گلکسی S21 تا حدی شبیه گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن است که قرار است با قیمت گران‌تری راهی بازار شود.

گلکسی S21 به احتمال زیاد در بازار آمریکا با قیمت ۸۴۹ دلار عرضه می‌شود ولی حالا کاربران آمریکایی با پرداخت فقط ۵۵۰ دلار می‌توانند گوشی عالی اس ۲۰ فن ادیشن را خریداری کنند. اگرچه گلکسی S21 از تراشه‌ی بهتر و دوربین‌های نسبتا بهتر بهره می‌برد، ولی یک کاربر معمولی که اهمیت چندانی به این جزئیات سخت‌افزاری نمی‌دهد، احتمالا ۳۰۰ دلار بیشتر را برای خرید آن هزینه نخواهد کرد. با توجه به اینکه گوشی اس ۲۰ فن ادیشن مورد توجه زیادی قرار گرفته، احتمالا همین گوشی منجر به کاهش تقاضا برای مدل پایه‌ی گلکسی S21 می‌شود.

در طرف مقابل، گلکسی S21 اولترا جذاب‌ترین گوشی این خانواده محسوب می‌شود و دوربین‌های فوق‌العاده، مهم‌ترین نقطه‌ی قوت این گوشی هستند. به غیر از دوربین اصلی مبتنی بر نسل جدید سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید، با دو دوربین با قابلیت زوم اپتیکال ۳ و ۱۰ برابری هم مواجه خواهیم شد که از سنسورهای بزرگ‌تری نسبت به نسل قبلی بهره می‌برند. اگر سامسونگ سیستم پردازش نرم‌افزاری تصاویر ثبت شده با این دوربین را به خوبی پیاده کرده باشد، پس می‌توان گفت که با یکی از بهترین دوربین‌های موبایل ۲۰۲۱ سروکار داریم.

راهکارهای احتمالی

بنابراین با توجه به اینکه این گوشی‌ها قیمت بسیار بالایی دارند و زودهنگام عرضه می‌شوند، سامسونگ برای افزایش فروش آن‌ها چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد؟ اول از همه باید بگوییم که بسیاری از کاربران معمولی همان ابتدای عرضه، گوشی‌ها را خریداری نمی‌کنند. همچنین در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کاربران این گوشی‌ها را به طور قسطی از اپراتورهای مخابراتی می‌خرند که حداقل در آمریکا، برخی اپراتورها در ابتدا تخفیف‌های خوبی را برای گوشی‌های جدید ارائه می‌دهند. این یعنی کاربران این کشورها به طور یکجا مبلغ ۱۴۰۰ دلار را برای خرید یک گوشی پرداخت نمی‌کنند.

سامسونگ از جمله شرکت‌هایی است که طرح‌های تعویض گوشی وسوسه‌کننده‌ای را پیشنهاد می‌دهد و به همین خاطر احتمالا این طرح‌های جذاب برای مالکان سری اس ۹ و اس ۱۰ هم مطرح خواهد شد. در ضمن در برخی کشورها مانند بریتانیا، کاربران گوشی‌های سامسونگ می‌توانند به طور ماهانه مبلغی را پرداخت کنند و در عوض هر ساله یک گوشی جدید دریافت کنند. بنابراین بخش کوچکی از کاربران به طور خودکار گوشی‌های S21 را دریافت خواهند کرد.

اما در نهایت، هیچکدام از این اقدامات چالش‌های پیش روی سامسونگ را به طور کامل برطرف نمی‌کنند. همانطور که گفتیم عرضه‌ی گوشی‌های گران‌قیمت در ماه ژانویه ریسک بزرگی محسوب می‌شود و به خصوص با توجه به شرایط فعلی، این ریسک بیشتر هم شده است. البته با بهبود یافتن شرایط در سال ۲۰۲۱، شاید این گوشی‌ها بتوانند نظر کاربران زیادی را جلب کنند و فروش قابل توجهی داشته باشند.

گلکسی S21 در مقابل آیفون ۱۲ پرو؛ بررسی تفاوت‌های اولیه

