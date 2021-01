با وجود اینکه سال‌هاست شایعه‌های مختلفی درباره‌ی هدست واقعیت افزوده اپل منتشر شده است، اما هنوز به‌درستی مشخص نیست که این شرکت چه زمانی از دستگاه واقعیت افزوده خودش رونمایی می‌کند. اگرچه برخی شایعه‌ها زمان رونمایی از این محصول را سال ۲۰۲۰ اعلام می‌کردند، اما این اتفاق رخ نداد.

در روز‌های گذشته شایعه‌هایی درباره‌ی رونمایی از دستگاه واقعیت افزوده توسط اپل در سال ۲۰۲۱ مطرح شده است. با توجه به این موضوع، در این مقاله قصد داریم که به‌طور کامل به این وسیله و شایعه‌های منتشر شده راجع به آن بپردازیم.

اولین شایعه

اولین شایعه درباره‌ی دستگاه واقعیت افزوده اپل در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. در آن زمان بلومبرگ اعلام کرد که اپل در حال توسعه‌ی یک هدست واقعیت افزوده است و به احتمال زیاد قصد دارد از آن در سال ۲۰۲۰ رونمایی کند.

این شایعه همچنین عنوان می‌کرد که اپل در حال انجام آزمایش‌های داخلی بر روی این دستگاه است و این دستگاه دارای تراشه‌ی اختصاصی خود مشابه تراشه‌ی استفاده شده در اپل واچ سری یک است و در آن از سیستم عامل rOS که برپایه iOS توسعه داده شده، استفاده شده است.

با این وجود، اولین گزارش منتشر شده توسط بلومبرگ جزئیات دیگری را درباره‌ی مشخصات دیگر این دستگاه مانند شکل ظاهری آن افشا نمی‌کرد و تنها از آن به عنوان هدست واقعیت افزوده نام می‌برد. در همان سال Financial Times با منتشر کردن گزارشی مدعی شد که اپل در حال توسعه‌ی یک عینک دارای واقعیت افزوده است.

این گزارش همچنین ادعا می‌کرد که عینک واقعیت افزوده اپل که دارای دوربین‌های سه بعدی است، برای کار کردن به آیفون وابسته است. اپل در آن سال در کنار رونمایی از سیستم عامل iOS 11 از ARKit API هم رونمایی کرد که باعث بهبود تکنولوژی واقعیت افزوده در اپ‌های iOS می‌شد.

همچنین در اوایل سال ۲۰۱۸، اپل مذاکراتی را با برخی شرکت‌های تولیدکننده‌ی قطعات مورد استفاده در دستگاه‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده انجام داد. یکی از این شرکت‌ها EMagin بود که نمایشگر‌های OLED مورد استفاده در این نوع هدست‌ها را می‌سازد.

تحلیلگر با سابقه‌ی اپل، مینگ چی کو، همچنین گفته بود که اپل قصد دارد تا تولید انبوه اولین دستگاه واقعیت افزوده خود را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ آغاز کند. کو همچنین هشدار داده بود که ممکن است برنامه‌ی زمانی در نظر گرفته شده برای این پروژه تغییر کند، چون این پروژه هنوز به پایان نرسیده است.

مشخصات سخت‌افزاری، طراحی ظاهری و دیگر ویژگی‌ها

در گزارش منتشر شده توسط کو همچنین آمده بود که اولین نسل از هدست واقعیت افزوده اپل، مانند اولین نسل از اپل واچ، به شکل کامل به آیفون وابسته است. این تحلیلگر گفته بود که اطلاعات جمع آوری شده توسط عینک Apple Glasses به وسیله‌ی آیفون شخص تجزیه و تحلیل خواهند شد و عینک واقعیت افزوده اپل به عنوان یک نمایشگر واقعیت افزوده این اطلاعات را نمایش خواهد داد.

بدون شک استفاده از قدرت پردازشی آیفون و انجام کار‌های مربوط به پردازش اطلاعات توسط این گوشی، باعث می‌شود که اپل بتواند هدست یا دستگاه پوشیدنی دارای قابلیت واقعیت افزوده را به‌گونه‌ای طراحی کند که مانند عینک‌های معمولی سبک‌ و راحت‌ باشد. به‌طور حتم اگر انجام کار‌های پردازشی بر عهده‌‌ی هدست بود اپل نمی‌توانست این هدست را به‌گونه‌ای راحت و سبک طراحی کند.

با توجه به منتشر شدن برخی از اسناد داخلی و برخی کد‌های پیدا شده در سیستم عامل iOS 13 می‌توانیم با قطعیت بگوییم که این شرکت در حال کار بر روی یک دستگاه دارای قابلیت واقعیت افزوده است. همچنین به نظر می‌رسد که اپل از یک سیستم داخلی به نام StarBoard استفاده می‌کند که وظیفه‌ی رندر کردن و مدیریت تصاویر واقعیت افزوده در آیفون را بر عهده دارد. گویا این سیستم همچنین وظیفه دارد که این تصاویر را برای نمایش به هدست واقعیت افزوده بفرستد.

این اطلاعات منتشر شده همچنین هماهنگ با شایعه‌هایی هستند که ادعا می‌کردند دستگاه واقعیت افزوده اپل همانند نسل اول اپل واچ برای انجام کارهای خود به آیفون وابسته است.

کد‌های استفاده شده در سیستم عامل iOS 13 همچنین نشان می‌دهند که اپل در حال بررسی حالت واقعیت افزوده در اپ‌هایی مانند Maps، Find My و Quick Look (برای جست‌وجو در اینترنت با واقعیت افزوده) است. همچنین API توسعه داده شده می‌تواند که از اپ‌ها و بازی‌های دیگر هم پشتیبانی کند.

علاوه‌بر این، اپل پتنتی مرتبط با این دستگاه با عنوان دستگاهی که می‌تواند تصویر سه بعدی مجازی را از محیط اطراف کاربر تهیه کند که دارای محتوای مجازی است، را ثبت کرده است. بعد‌تر بلومبرگ در توصیف هدست واقعیت افزوده‌ی اپل گفت که این دستگاه عینکی است که می‌تواند پیام‌ها، ایمیل‌ها، نقشه، بازی و دیگر محتوا‌ها را از طریق نمایشگر هولوگرافیک استفاده شده در آن نمایش دهد.

در سال گذشته Mark Gurman گفت که اپل دو استراتژی را برای دستگاه واقعیت افزوده‌ی خود در نظر گرفته است. او گفت که استراتژی اول توسعه‌ی یک عینک واقعیت افزوده است و استراتژی دوم توسعه‌ی یک هدست قدرتمند با قابلیت‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی است.

او گفت: «براساس گزارش منتشر شده می‌توانیم بگوییم که هدست توسعه داده شده قصد دارد با ترکیب بهترین ویژگی‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی بهترین تجربه‌ی کابری را در هنگام انجام بازی‌ها و مشاهده‌ی محتوای واقعیت مجازی ارائه دهد. این در حالی است که یک عینک سبک و نازک دارای قابلیت واقعیت افزوده تنها می‌تواند اطلاعاتی مانند مسیریابی با استفاده از نقشه را به صورت یک لایه‌ی جدید بر روی تصویر در حال دیدن از محیط اطراف نشان دهد.»

۵ کار که اپل در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

دیگر اطلاعات منتشر شده توسط The Information می‌گویند که اپل تاکنون موفق شده است تا لنز‌های نیمه شفاف عینک واقعیت افزوده خود را توسعه دهد و به نظر می‌رسد که از آن‌ها در نمونه‌ی اولیه این محصول در ماه جولای (تیر) سال گذشته استفاده کرده است.

در گزارش منتشر شده در The Information آمده است: «اپل به همراه اصلی‌ترین تولید کننده‌ی خود یعنی فاکسکان در حال کار بر روی لنز‌های نیمه‌ی شفافی است. اپل در واقع از سال ۲۰۱۸، این زمان در واقع همان زمانی است که اپل شرکت Akonia Holographics را خرید، به بعد در حال انجام این کار است. شرکت Akonia Holographics شرکتی است که از کریستال مایع در نمایشگر‌های سیلیکونی برای نمایش تصاویر در لنز‌های خاص استفاده می‌کند.»

هدست واقعیت افزوده اپل چه زمانی رونمایی می‌شود؟

سال ۲۰۲۰ به پایان رسید و با وجود مطرح شدن شایعه‌های مختلف مبنی بر رونمایی از این وسیله در سال ۲۰۲۰، اپل از این دستگاه دارای قابلیت‌های واقعیت افروده رونمایی نکرد. بلومبرگ یک‌بار اعلام کرده بود که هدست واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی اپل در سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ رونمایی می‌شود.

همچنین این احتمال وجود دارد که شاهد عرضه‌ی Apple Glasses در سال ۲۰۲۳ باشیم چون اپل در زمان توسعه و تولید این وسیله با مشکلات مختلفی رو‌به‌رو شده است. بعد‌ها این اطلاعات توسط منابع دیگری هم تأیید شدند.

۶ محصول اپل که انتظار داریم اوایل سال ۲۰۲۱ رونمایی شوند

در هفته‌ی گذشته تحلیلگر قابل اعتماد محصولات اپل یعنی مینگ چی کو، در گزارش خود اعلام کرد که اپل از اولین دستگاه واقعیت افزوده‌ی خود در سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد کرد. البته این شخص در گزارش خود نگفت که منظور او از این وسیله یک هدست دارای واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی است یا که عینکی دارای قابلیت واقعیت افزوده است.

این احتمال وجود دارد که اپل از این دستگاه در اواخر امسال همراه با دیگر محصولات خودش رونمایی کند یا که قصد داشته باشد از آن در کنفرانس WWDC که در ماه ژوئن (خرداد) برگزار می‌شود به همراه رونمایی از سیستم عامل rOS، رونمایی کند.

یک حقیقت دیگر درباره‌ی اپل این است که در این سال‌ها اپل توانسته است که ARKit API خود را بسیار بهبود دهد و ماژول دوربین استفاده شده در دستگاه‌های جدید تولیدی اپل دارای قابلیت‌های بهتری برای استفاده از قابلیت واقعیت افزوده هستند. سنسور LiDAR که اپل از آن در آیپد پرو ۲۰۲۰ و مدل‌های پرو آیفون ۱۲ استفاده کرد بدون شک سنسوری است که از آن باید در دستگاه واقعیت افزوده‌ی جدیدی هم استفاده شود.

آیا شما هم به دستگاه واقعیت افزوده توسعه داده شده توسط اپل علاقه‌مند هستید؟ به نظر شما این هدست چه ویژگی‌های را خواهد داشت و شما چه انتظاراتی را از آن دارید؟

نمونه‌ی اولیه‌ی اپل گلس وارد فاز دوم تولید شده است

منبع: ۹TO5Mac

The post تمام آنچه از هدست واقعیت افزوده اپل می‌دانیم (ویژگی‌ها، زمان رونمایی و…) appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala