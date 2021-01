شیائومی بلک شارک ۴ شارژر ۱۲۰ واتی دارد (رسما تأیید شد)

مدیر عامل برند بلک شارک به‌تازگی در پروفایل Weibo خود اعلام کرده است که زمان رونمایی از گوشی گیمینگ بلک شارک ۴ نزدیک است. علاوه‌بر این، این اطلاعات جدید نشان می‌دهند که نام این گوشی بلک شارک ۴ است و دارای شارژر سریع ۱۲۰ واتی خواهد بود.

مدیر عامل این برند همچنین به صورت رسمی تأیید کرده است که این گوشی باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپرساعتی خواهد داشت و کمتر از ۱۵ دقیقه طول می‌کشد تا بتوان آن را به صورت کامل شارژ کرد.

بدون شک شارژ شدن باتری این گوشی تنها در مدت ۱۵ دقیقه بهبود قابل توجهی در مقایسه با اولین گوشی شیائومی است که دارای شارژر ۱۲۰ واتی بود. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که برای شارژ کردن کامل گوشی شیائومی می ۱۰ اولترا با شارژر ۱۲۰ واتی تنها به ۲۶ دقیقه زمان احتیاج است.

البته باید بگوییم که با وجود اختلاف زمانی اندک میان مدت وعده داده شده برای شارژ شدن گوشی می ۱۰ اولترا (۲۳ دقیقه) با ۲۶ دقیقه حاصل از بررسی‌ها، باز هم این مدت برای شارژ شدن کامل این گوشی شگفت‌انگیز است. این احتمال وجود دارد که بهبود‌های صورت گرفته در رابطه با انتقال حرارت گوشی بلک شارک ۴ باعث شده است که بتوان مدت شارژ شدن این گوشی را کاهش داد.

بدون شک تا زمان رونمایی از گوشی بلک شارک ۴ نمی‌توان به این سوال‌های مطرح شده راجع به این گوشی پاسخ داد و مجبور هستیم که تا زمان رونمایی رسمی از این گوشی صبر کنیم. با توجه به اینکه تیزر این گوشی به‌تازگی منتشر شده است، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که زمان رونمایی از این گوشی نزدیک است.

