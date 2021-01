اولین خبرهای مربوط به گوشی رول شونده LG به حدود دو سال قبل برمی‌گردد. اما طی چند ماه گذشته، گزارش‌های زیادی در مورد این گوشی نوآورانه منتشر شده و به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک معرفی خواهد شد. حالا در همین زمینه، ساعاتی قبل شرکت LG در جریان مراسم خود در نمایشگاه CES 2021 یک ویدیو کوتاه از این گوشی را نمایش داد.

دانلود mp4

این شرکت جزئیاتی از این گوشی را فاش نکرده ولی فعلا مشخص شده که این گوشی رول شونده با نام LG Rollable معرفی خواهد شد. طبق این ویدیوی منتشر شده، گوشی موردنظر در حالت عادی از نمایشگر هم‌اندازه‌ی گوشی‌های استاندارد بهره می‌برد ولی با باز شدن نمایشگر، این گوشی تبدیل به یک تبلت کوچک می‌شود. به نظر می‌رسد نمایشگر این گوشی فاقد چین خوردگی است که یک مشکل مهم در گوشی‌های تاشو به حساب می‌آید.

با توجه به اینکه گوشی موردنظر مبتنی بر چندین قطعه‌ی متحرک خواهد بود، احتمالا در زمینه‌ی دوام بدنه با چالش‌هایی مواجه می‌شود. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم شرکت LG مدت‌ها قبل از تلویزیون رول شونده هم رونمایی کرده است. گفتنی است شرکت‌های اوپو و TCL هم از مدل اولیه گوشی رول شونده رونمایی کرده‌اند ولی هیچکدام از آن‌ها راهی بازار نشده‌اند.

باید ببینیم این گوشی رول شونده LG چه حرفی برای گفتن دارد و آیا می‌تواند بازار گوشی‌های تاشو را تحت تاثیر قرار دهد یا نه.

منبع: The Verge

The post تیزر رسمی گوشی رول شونده LG منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala